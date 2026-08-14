 Românii cu baterii de stocare au venit în sprijinul sistemului energetic. „Un gest de solidaritate”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Românii cu baterii de stocare au venit în sprijinul sistemului energetic. „Un gest de solidaritate”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mobilizare remarcabilă pe piața de energie după oprirea totală a centralei de la Cernavodă. Joi seară, românii care dețin capacități de stocare au injectat în Sistemul Energetic Național peste 630 MW, acoperind aproape integral golul lăsat de reactorul nuclear deconectat. 

Bateriile românilor au „salvat” energia din rețea/ sursa Facebook
Bateriile românilor au „salvat” energia din rețea/ sursa Facebook

Într-un moment critic pentru siguranța Sistemului Energetic Național, generat de oprirea completă a ambelor unități de la Cernavodă, prosumatorii din România au oferit un răspuns spectaculos. 

Joi seară, în intervalul de vârf de consum, bateriile de stocare instalate la nivel rezidențial au livrat în rețea aproape 700 MW de energie, o cantitate comparabilă cu întreaga producție pe care o asigura Unitatea 2 înainte de a fi oprită.

Mobilizarea prosumatorilor

Deși în timpul zilei energia livrată din stocare părea inexistentă deoarece acumulatorii se încărcau de la panourile fotovoltaice, situația s-a schimbat radical după ora 19:00.

Răspunzând apelului lansat de Asociația Prosumatorilor de Energie din România, mii de posesori de baterii și-au setat invertoarele pentru a descărca surplusul direct în rețeaua națională între orele 20:00 și 22:00.

Gestul este considerat de specialiști o dovadă clară de solidaritate, în condițiile în care beneficiile financiare directe sunt modeste, deși anumiți furnizori au început să ofere bonusuri de 40 de bani pe kilowatt pentru injecțiile de seară.

 „Reactorul ne dădea 680 MW, iar acum din stocare vedem că avem 630 MW. Este o poveste extrem de interesantă. Prosumatorii setează invertorul ca să dea în rețea între 20:00 și 22:00 tot ce au. E un gest de solidaritate, pentru că de îmbogățit nu se vor îmbogăți, dar ne arată ce înseamnă cu adevărat capacitatea de stocare la nivel de prosumator”, explică expertul în energie Eugenia Gusilov.

Riscurile majore pentru sistem și măsurile de avarie în cazul unui „scenariu negru”

Deconectarea completă a Centralei de la Cernavodă, finalizată joi în jurul orei 11:00, lasă însă rețeaua națională vulnerabilă la fluctuațiile meteo și regionale.

Experții avertizează că sistemul depinde în prezent masiv de vânt și de capacitatea de import din țările vecine, în special din Bulgaria.

 Oprirea producției eoliene reprezintă principalul risc în orele fără soare  Orice blocaj pe liniile de interconectare cu Bulgaria complică echilibrul energetic. 

  „Scenariul negru este să nu mai bată vântul, pentru că astăzi vântul a bătut, a bătut peste weekend. Au fost zile în care am avut producție eoliană foarte bună. Deci, dacă nu ne mai putem baza pe eolian, ne va complica viața”, a mai adăugat specialista potrivit Digi24.

Transelectrica are la dispoziție o hotărâre de guvern prin care poate decupla temporar anumiți mari consumatori industriali cu notificare prealabilă.

„Dacă, de pildă, se întâmplă ceva și nu putem să importăm la fel de mult din Bulgaria, iarăși asta ne va complica viața. Dar există producția aceea oprită temporar la anumiți mari consumatori industriali. Și există acea listă HG care a fost adoptată săptămâna trecută, vineri, care oferă Transelectrica un instrument, adițional, suplimentar, prin care poate să scoată de la consum, adică să decupleze de la rețea, cu notificare prealabilă, anumiți consumatori industriali”, a spus Eugenia Gusilov.

Ambele reactoare de la Cernavodă sunt oprite

România a rămas joi fără energie nucleară, după ce Unitatea 2 de la Cernavodă a intrat în procedura de oprire, pe fondul scăderii drastice a nivelului Dunării.

Unitatea 1 era deja oprită din cauza secetei. Situația pune presiune pe sistemul energetic, care va trebui să apeleze la importuri pentru a acoperi necesarul în perioadele de consum ridicat.

Ghid de cumpărături

image png
Laura Cosoi, transformare spectaculoasă la doar două săptămâni după naștere. Ce a ajutat-o să slăbească: „Am ales mărimea XS” Vedete românești
image png
FotoUnde și-a cazat Mihai Trăistariu fratele venit în vizită din Germania: „Azi am ieșit să luăm prânzul” Vedete românești
image
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere adevarul.ro
image
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului adevarul.ro

Parteneri

image
Lovitură la FCSB! Gigi Becali a anunțat în direct decizia bombă: „Începe cu Botoșani”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Orașul care s-a îmbogățit cu 43 de milionari peste noapte. Au dat lovitura la loto și au încasat marele premiu observatornews.ro
image
Trei pensionari au fost chemați de acasă pentru a porni grupul 4 de la Rovinari. „Sunt trei tablotari cu 52-54 de ani pe meserie” www.antena3.ro
image
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce înălţime are David Popovici, ce greutate are şi cât poartă la picior. Detalii inedite: de ce trezeşte mereu la 4:30 as.ro
image
Ziua Marinei Române 2026. Spectacol pe mare și în aer pe 15 august. Programul complet în Constanța și în țară playtech.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum a făcut transferul lui Garita la FCSB: „Vulturar mi-a zis”. De ce a semnat pe 4 luni și ce salariu are. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura de această majorare www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban, dar și că știa „că avea să-și arunce cariera la gunoi” pentru Tom Cruise okmagazine.ro
image
Rănită de Charles, Prințesa Diana s-a refugiat în brațele unui tânăr căpitan: „Îi plăcea felul în care îi venera trupul și-i anticipa dorințele” okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
image
#Antichitate
Odiseea este bântuită de misterioasele „Popoare ale Mării” – dar cine au fost ele, de fapt? historia.ro
756807527 1401176982116380 2431765215942685800 n jpg
Trenurile din România, în pericol să fie oprite. CFR SA avertizează că nu poate garanta plata salariilor Național
1 bauturi alcoolice 2 jpg jpeg
Vin, bere, lichior? Ce băutură alcoolică este asociată cu un risc mai mic de deces Fapt divers
Accident Brașov
Ce s-a aflat despre șoferul care a ucis doi pietoni în Brașov. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore Național
mesaje de sfanta maria jpg
Mesaje de Sf. Maria. Cele mai frumoase urări pentru cei dragi Fapt divers
image png
De ce vezi curieri nepalezi cu geci și mănuși la temperaturi de 40°C. Explicația este surprinzătoare Fapt divers
FotoJet (53) jpg
Doi pensionari fac senzație pe străzile din Roma cu dansurile lor. Au 70 și 79 de ani, dar se mișcă ca în tinerețe Internațional
termometru jpeg
Prognoza ANM pentru finalul lui august și începutul lui septembrie. Cât de cald va fi în România Național
FotoJet (52) jpg
Un iaht de lux s-a scufundat în Sardinia. Nava de 9,1 milioane de dolari a ajuns pe fundul mării la doar patru zile de la livrare Internațional
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net