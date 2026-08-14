Prognoza ANM pentru finalul lui august și începutul lui septembrie. Cât de cald va fi în România

România se pregătește pentru o perioadă în care temperaturile vor rămâne, în general, mai ridicate decât valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Cele mai recente estimări publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) acoperă intervalul 17 august - 14 septembrie și indică o continuare a vremii calde, în special în vestul și centrul țării.

Potrivit prognozei meteorologice, începutul perioadei va fi marcat și de un deficit de precipitații, însă situația se va echilibra treptat spre finalul lunii august și în prima parte a lunii septembrie.

Cum va fi vremea între 17 și 24 august. Temperaturile urcă peste valorile normale

În intervalul 17-24 august, temperaturile medii se vor situa peste valorile climatologice specifice perioadei în cea mai mare parte a României.

Cele mai importante abateri pozitive sunt estimate în regiunile din vest și centru, în timp ce în sud-est valorile termice ar urma să fie mai apropiate de normalul acestei perioade.

Din punct de vedere al precipitațiilor, prima săptămână analizată de meteorologi vine cu o veste mai puțin bună pentru zonele care au nevoie de ploi. Cantitățile de apă sunt estimate sub media obișnuită la nivel național, iar deficitul ar putea fi mai pronunțat în regiunile montane.

Ultima săptămână din august aduce în continuare căldură

Pentru perioada 24-31 august, ANM estimează că temperaturile vor rămâne peste media normală în majoritatea regiunilor.

Și de această dată, cele mai mari diferențe față de valorile climatologice sunt prognozate în vestul și centrul țării. Astfel, finalul lunii august nu aduce o răcire generalizată, ci mai degrabă menține caracterul cald al vremii.

În ceea ce privește precipitațiile, situația se schimbă față de săptămâna precedentă. Cantitățile de apă ar urma să fie, în general, apropiate de normal, iar în zonele montane și în regiunile vestice acestea ar putea depăși ușor valorile obișnuite pentru interval.

ANM: începutul lunii septembrie va fi mai cald în mai multe regiuni

Pentru săptămâna 31 august – 7 septembrie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în vestul, nordul și centrul țării.

În celelalte zone, valorile termice sunt prognozate să se mențină în jurul mediilor specifice începutului de toamnă.

Nici în privința precipitațiilor nu sunt anticipate abateri importante. Conform estimărilor ANM, cantitățile de precipitații se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

Vreme caldă și între 7 și 14 septembrie

Ultima săptămână inclusă în prognoza pe patru săptămâni, respectiv 7-14 septembrie, păstrează aceeași tendință termică.

Valorile medii vor fi în continuare ușor peste cele normale în cea mai mare parte a României. Cele mai consistente abateri sunt așteptate în regiunile intracarpatice.

În schimb, regimul precipitațiilor nu ar trebui să aducă diferențe majore față de normal. Meteorologii estimează cantități de apă apropiate de mediile climatologice la nivelul întregii țări.

Prognoza ANM până la jumătatea lui septembrie: temperaturi peste normal

Datele publicate de Administrația Națională de Meteorologie conturează, așadar, o perioadă predominant caldă pentru următoarele patru săptămâni.

Cele mai ridicate abateri termice sunt așteptate în special în vestul, centrul și nordul țării, în timp ce în sud-est temperaturile vor fi, în anumite intervale, mai apropiate de valorile normale.

În privința precipitațiilor, cea mai importantă diferență apare la începutul intervalului, când este anticipat un deficit la nivel național. Ulterior, cantitățile de precipitații tind să revină în apropierea mediilor specifice perioadei.