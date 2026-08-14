Un iaht de lux s-a scufundat în Sardinia. Nava de 9,1 milioane de dolari a ajuns pe fundul mării la doar patru zile de la livrare

O ambarcațiune spectaculoasă în valoare de 9,1 milioane de dolari s-a scufundat în Marea Mediterană, în largul exclusivistei stațiuni Porto Cervo din Sardinia. Iahtul Angiola II, livrat proprietarului italian cu doar patru zile înainte, a luat foc din cauza unei defecțiuni la motor.

O plimbare pe apele Mediteranei s-a încheiat într-un coșmar maritim pentru un milionar italian.

Iahtul de lux Angiola II, un colos de aproape 30 de metri evaluat la peste 9 milioane de dolari, s-a scufundat joi în largul celebrei stațiuni Porto Cervo din Sardinia.

La doar patru zile după ce intrase în posesia ambarcațiunii, proprietarul și invitații săi au fost nevoiți să abandoneze nava în flăcări în timp ce aceasta se înclina dramatic și lua apă rapid, potrivit The Telegraph.

14 persoane salvate din calea flăcărilor

La bordul ambarcațiunii se aflau 14 persoane, oaspeți și membri ai echipajului, în momentul în care o defecțiune apărută la camera motoarelor a declanșat un incendiu violent.

În ciuda panicii instalate, o navă aflată în proximitate a intervenit de urgență și a preluat majoritatea pasagerilor direct din ambarcațiunea aflată în derivă.

Proprietarul italian și un alt pasager au rămas pe vas până în ultimele momente, fiind evacuați în deplină siguranță de echipajele pazei de coastă sosite la fața locului.

În mod miraculos, niciuna dintre cele 14 persoane aflate la bord nu a fost rănită. Nava a fost fixată provizoriu pe fundul mării pentru a nu fi luată de curenți, iar autoritățile de mediu au confirmat că nu au fost detectate scurgeri periculoase de combustibil în apele protejate ale insulei.

Dotările de top ale iahtului Amer F100

Construit în anul 2020 de renumitul șantier naval italian Permare, modelul Amer F100 impresiona prin specificațiile tehnice de excepție.

Nava dispunea de cinci cabine luxoase capabile să găzduiască zece oaspeți, alături de spații dedicate pentru cinci membri ai echipajului. Propulsat de patru motoare puternice, iahtul putea atinge o viteză maximă de 28 de noduri (peste 50 km/h).

Autoritățile maritime italiene au demarat o amplă anchetă și pregătesc trimiterea unei platforme plutitoare gigantice, de 220 de tone, pentru a încerca ranfluarea și aducerea epavei la suprafață.