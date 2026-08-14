Alertă pe flancul estic al NATO: o dronă a fost doborâtă în Letonia. Finlanda ia măsuri

Un nou incident aerian crește nivelul de alertă pe flancul estic al NATO. O dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei a fost doborâtă de avioane de luptă ale Alianței, în timp ce Finlanda a impus temporar restricții în anumite zone din estul Golfului Finlandei, pe fondul riscului asociat apariției unor drone, conform Reuters.

Incidentul din Letonia a avut loc vineri dimineață și intervine într-un moment în care statele NATO aflate în apropierea Rusiei își consolidează măsurile de supraveghere și protecție a infrastructurii strategice. Autoritățile letone nu au precizat deocamdată originea dronei sau modelul acesteia.

Forțele Armate ale Letoniei au confirmat însă că aparatul fără pilot a fost interceptat și distrus de avioane aliate aflate în misiune de apărare aeriană.

„Vă informăm că amenințarea din spațiul aerian a luat sfârșit. Avioanele de luptă aliate au doborât cu succes un vehicul aerian fără pilot care a intrat în spațiul aerian!”, au transmis Forțele Armate letone.

Finlanda ia măsuri preventive în apropierea Rusiei

La scurt timp după incidentul din Letonia, autoritățile finlandeze au anunțat restricționarea temporară a unor zone din partea estică a Golfului Finlandei.

Măsura vizează atât traficul aerian, cât și anumite activități maritime și are caracter preventiv, fiind adoptată în eventualitatea apariției unor drone în regiune.

Finlanda este membră NATO și are o frontieră terestră extinsă cu Rusia, ceea ce face ca orice incident aerian sau maritim în proximitatea teritoriului său să fie urmărit cu atenție de autoritățile de securitate.

NATO și-a schimbat modul de operare pe flancul estic

Incidentul are loc după o modificare importantă a misiunii NATO de supraveghere aeriană din regiunea baltică.

Începând cu 1 august, misiunea de poliție aeriană desfășurată de Alianță în statele baltice a fost transformată într-o misiune de apărare aeriană. În ultimele două decenii, avioane de luptă ale statelor membre NATO au fost desfășurate prin rotație în Estonia și Lituania pentru monitorizarea spațiului aerian al regiunii.

În prezent, aeronave ale Forțelor Aeriene ale Turciei sunt staționate în Estonia, în timp ce Italia coordonează misiunea din Lituania.

Schimbarea reflectă preocupările de securitate tot mai mari de pe flancul estic al Alianței, în condițiile războiului din Ucraina și ale intensificării incidentelor care implică drone în apropierea frontierelor NATO.

Rusia anunță că a interceptat 15 drone în regiunea Leningrad

În aceeași noapte, autoritățile ruse au anunțat că sistemele de apărare aeriană au doborât 15 drone în regiunea Leningrad, teritoriu aflat în apropierea Finlandei și Estoniei.

Informația a fost comunicată de guvernatorul regiunii, Aleksandr Drozdenko, prin intermediul Telegram.

Regiunea este una de importanță strategică pentru Rusia, întrucât aici se află Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime al țării și un important centru economic și comercial.

În acest context, statele nordice membre NATO acordă o atenție tot mai mare protejării infrastructurii critice, inclusiv a instalațiilor energetice, conductelor de gaze și obiectivelor industriale.

De ce sunt dronele o problemă pentru statele NATO din regiune

Incidentele cu drone au devenit tot mai frecvente în apropierea frontierelor NATO, pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina.

Pentru țările baltice și nordice, problema este cu atât mai sensibilă cu cât distanțele până la teritoriul rus sunt reduse, iar identificarea rapidă a unei drone și stabilirea originii acesteia pot fi dificile.

Autoritățile din regiune sunt preocupate inclusiv de posibilitatea unor operațiuni de tip „steag fals”, prin care un atac ar putea fi atribuit unei alte părți pentru a crea confuzie sau pentru a provoca o reacție politică și militară.

Letonia a mai avut incidente cu drone în 2026

Incidentul de vineri nu este primul caz în care spațiul aerian al Letoniei este afectat de prezența unor drone.

Unul dintre primele incidente raportate în acest an s-a produs în noaptea de 25 martie, când o dronă ucraineană s-a prăbușit în regiunea Krāslava.

În luna mai, autoritățile letone au emis mai multe avertizări pentru populația din Latgale, după apariția unor informații privind posibile drone. În unele situații, prezența aparatelor nu a fost confirmată, iar în alte cazuri acestea au părăsit rapid zona.

Pe 7 mai, două drone s-au prăbușit pe teritoriul unei baze petroliere dezafectate din Rēzekne. Un alt aparat fără pilot s-a prăbușit și a explodat în lacul Drīdzis.

Un precedent important a avut loc în iunie

Un incident similar, dar cu o intervenție directă a aviației aliate, s-a produs pe 8 iunie. Atunci, avioane de luptă franceze au doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al Letoniei.

Aparatul a fost interceptat în zona dintre Rēzekne și Kārsava, însă autoritățile nu au reușit ulterior să localizeze epava.

Noul incident confirmă astfel că supravegherea spațiului aerian din zona baltică a devenit o prioritate pentru NATO, în timp ce statele aflate în apropierea Rusiei își extind măsurile preventive pentru a reduce riscurile asociate războiului din Ucraina.