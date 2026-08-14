 Poftiți în restaurantul „Star Wars”! Unde se află Skywalker Grill
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Poftiți în restaurantul „Star Wars”! Unde se află Skywalker Grill

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Muzeul Lucas de Artă Narativă (Lucas Museum of Narrative Art) din Los Angeles a anunțat deschiderea restaurantului Skywalker Grill, inspirat de celebrul Skywalker Ranch, complexul de creație și producție cinematografică fondat de regizorul George Lucas. Restaurantul se află la ultimul nivel al muzeului și oferă o panoramă spectaculoasă asupra orașului.

Skywalker Grill face parte din Muzeul Lucas de Artă Narativă (Foto: Rockwell Group)
Skywalker Grill face parte din Muzeul Lucas de Artă Narativă (Foto: Rockwell Group)

Rezervările au fost deja deschise

Skywalker Grill va fi deschis pentru prânz, cină și brunch în weekend, iar programul va fi prelungit până după închiderea muzeului. Restaurantul a primit numele familiei Skywalker, în jurul căreia se desfășoară o mare parte din povestea din „Star Wars” („Războiul Stelelor”). Localul poate fi vizitat atât de cei care merg la muzeu, cât și de persoanele care nu au bilet de intrare.

Rezervările pentru mese au fost deja deschise. Meniul este axat pe preparate americane clasice, realizate cu ingrediente din California. Printre aperitive se numără plăcinta din crab Dungeness și homar pane pe băț, iar la felurile principale sunt incluse pui Milanese crocant, somon glazurat cu miere și miso și burgerul Wagyu Skywalker Ranch. Clienții vor putea comanda și paste, precum și salate de sezon, potrivit NY Post.

Interiorul, proiectat de Rockwell Group, combină elemente moderne de la mijlocul secolului trecut cu pereți curbați din lemn de cireș, tavane cu panouri și suprafețe din onix alb și Corian. Restaurantul este administrat de Rhubarb Events & Hospitality Collection, companie specializată în organizarea spațiilor de ospitalitate.

Muzeul, a cărui construcție a costat aproximativ 1 miliard de dolari, a fost fondat de George Lucas și Mellody Hobson și este dedicat artei narative și modului în care poveștile sunt transmise prin imagini.

Printre expozițiile inaugurale se numără „Star Wars în mișcare”, dedicată primelor șase filme ale francizei. Vizitatorii vor putea vedea costume, obiecte, ilustrații și vehicule, printre care vehiculul zburător Landspeeder al lui Luke Skywalker și primul prototip al motocicletei cu o singură roată a generalului Grievous.

Muzeul și restaurantul se vor deschide pe 22 septembrie, iar clienții sunt încurajați să vină îmbrăcați în ținute inspirate de universul „Star Wars”.

Ghid de cumpărături

banner cristina spatar png
#Exclusiv Click!
Cristina Spătar, siluetă de viespe în vacanța din Italia. Cât de bine s-a simțit vedeta în țara sufletului ei Vedete românești
zodii cu noroc in urmatorii 2 ani jpg
Cele 3 zodii care dau lovitura în următoarele luni! Surprize uriașe pentru acești nativi Horoscop
image
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere adevarul.ro
image
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului adevarul.ro

Parteneri

image
Giovanni Becali, amintiri epocale cu Franco Baresi. Cum au spionat italienii Steaua în 1989 la București www.fanatik.ro
image
Orașul care s-a îmbogățit cu 43 de milionari peste noapte. Au dat lovitura la loto și au încasat marele premiu observatornews.ro
image
Cine au fost, de fapt, soldații germani de sub motocicleta din Dunăre? Plăcuțele de identificare oferă primele indicii care dau fiori www.antena3.ro
image
De ce huruie unele tramvaie Imperio la frânare și scot un zgomot de zici că se rup. „Poate fi o problemă de la calea de rulare” / Vagoanele Astra încă sunt în garanție www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce înălţime are David Popovici, ce greutate are şi cât poartă la picior. Detalii inedite: de ce trezeşte mereu la 4:30 as.ro
image
Părinții ar putea avea liber pe 7 septembrie, în prima zi de școală. Ce prevede proiectul playtech.ro
image
Președintele clubului din SuperLiga, acuze uluitoare la adresa sistemului VAR: „Nu a funcționat! Arbitrii parcă ascundeau ceva!” www.fanatik.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce a învins cancerul, ce face concret Prințesa Kate ca să rămână sănătoasă okmagazine.ro
image
El este prințul care a promovat fitnessul în țara lui și a transformat sportul într-un brand regal okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
image
#Antichitate
Odiseea este bântuită de misterioasele „Popoare ale Mării” – dar cine au fost ele, de fapt? historia.ro
FotoJet (52) jpg
Un iaht de lux s-a scufundat în Sardinia. Nava de 9,1 milioane de dolari a ajuns pe fundul mării la doar patru zile de la livrare Internațional
FotoJet (51) jpg
Românii cu baterii de stocare au venit în sprijinul sistemului energetic. „Un gest de solidaritate” Național
image png
Inundații devastatoare în Japonia. Patru morți și mii de oameni blocați pe Aeroportul Narita Internațional
image png
Ce înseamnă broasca verde de pe ambalajele produselor. Detaliul pe care mulți îl ignoră Fapt divers
image png
Alertă pe flancul estic al NATO: o dronă a fost doborâtă în Letonia. Finlanda ia măsuri Internațional
image png
Fiul lui Robert F. Kennedy Jr., pe lista persoanelor căutate de Rusia. A luptat în Ucraina. Ce pedeapsă riscă Internațional
image png
Incendiu puternic în Capitală. O hală din zona Chitila a fost cuprinsă de flăcări. A fost emis RO-Alert Național
Canicula - caldura - termometru - FOTO Shutterstock
Vremea de vineri, 14 august 2026: temperaturile urcă din nou. Unde se încălzește cel mai mult și ce se întâmplă în București Național
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
INTERVIU | Cum transformi un start-up de 5.000 € într-un brand de lux. Marius Dan, antreprenor: „Primul showroom, un apartament din Vitan, București. Îl împărțeam cu o agenție imobiliară. Când a dat faliment, am preluat spațiul, adică livingul” actualitate.net