Poftiți în restaurantul „Star Wars”! Unde se află Skywalker Grill

Muzeul Lucas de Artă Narativă (Lucas Museum of Narrative Art) din Los Angeles a anunțat deschiderea restaurantului Skywalker Grill, inspirat de celebrul Skywalker Ranch, complexul de creație și producție cinematografică fondat de regizorul George Lucas. Restaurantul se află la ultimul nivel al muzeului și oferă o panoramă spectaculoasă asupra orașului.

Rezervările au fost deja deschise

Skywalker Grill va fi deschis pentru prânz, cină și brunch în weekend, iar programul va fi prelungit până după închiderea muzeului. Restaurantul a primit numele familiei Skywalker, în jurul căreia se desfășoară o mare parte din povestea din „Star Wars” („Războiul Stelelor”). Localul poate fi vizitat atât de cei care merg la muzeu, cât și de persoanele care nu au bilet de intrare.

Rezervările pentru mese au fost deja deschise. Meniul este axat pe preparate americane clasice, realizate cu ingrediente din California. Printre aperitive se numără plăcinta din crab Dungeness și homar pane pe băț, iar la felurile principale sunt incluse pui Milanese crocant, somon glazurat cu miere și miso și burgerul Wagyu Skywalker Ranch. Clienții vor putea comanda și paste, precum și salate de sezon, potrivit NY Post.

Interiorul, proiectat de Rockwell Group, combină elemente moderne de la mijlocul secolului trecut cu pereți curbați din lemn de cireș, tavane cu panouri și suprafețe din onix alb și Corian. Restaurantul este administrat de Rhubarb Events & Hospitality Collection, companie specializată în organizarea spațiilor de ospitalitate.

Muzeul, a cărui construcție a costat aproximativ 1 miliard de dolari, a fost fondat de George Lucas și Mellody Hobson și este dedicat artei narative și modului în care poveștile sunt transmise prin imagini.

Printre expozițiile inaugurale se numără „Star Wars în mișcare”, dedicată primelor șase filme ale francizei. Vizitatorii vor putea vedea costume, obiecte, ilustrații și vehicule, printre care vehiculul zburător Landspeeder al lui Luke Skywalker și primul prototip al motocicletei cu o singură roată a generalului Grievous.

Muzeul și restaurantul se vor deschide pe 22 septembrie, iar clienții sunt încurajați să vină îmbrăcați în ținute inspirate de universul „Star Wars”.