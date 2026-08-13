Fără Bac, dar cu o meserie sigură: ce școli postliceale pot urma tinerii și cât pot ajunge să câștige

Pentru aproximativ 30.000 de tineri care nu au promovat examenul de Bacalaureat sau care își doresc să obțină o calificare pentru o meserie sigură, școlile postliceale reprezintă o variantă pentru următorul pas în educație. Cursanții pot obține certificări europene și se pot pregăti pentru mai multe domenii, înainte de intrarea pe piața muncii.

În funcție de specializare, perioada de pregătire poate fi de doi sau trei ani. Printre meseriile pentru care există astfel de programe se numără cele de stilist, mecanic auto, tehnician în optică medicală, detectiv particular, asistent medical generalist și asistent de farmacie.

În prezent, aproape 80.000 de cursanți urmează cursurile școlilor postliceale, iar specializarea de asistent medical este cea care atrage cei mai mulți elevi.

Asistentul medical, una dintre cele mai căutate calificări

Pregătirea pentru calificarea de asistent medical generalist durează trei ani. Această specializare este disponibilă inclusiv în orașe mai mici, unde locurile de școlarizare sunt ocupate.

„Calificarea asistent medical generalist e organizată în 3 centre - București, Câmpulung Muscel și Craiova. Taxele sunt cuprinse între 760 de euro și 1150 de euro”, a declarat Lăcrămioara Hurloiu, reprezentantul unei școli la ProTV.

Spre deosebire de Franța, Italia, Spania sau Germania, legislația din România permite accesul în școlile sanitare și persoanelor care nu au promovat examenul de Bacalaureat.

Există și variante gratuite. Seminarul ortodox, care pregătește inclusiv asistenți de farmacie, este prezentat drept singura școală postliceală gratuită și are, potrivit informațiilor prezentate, o rată de angajare de 100%.

„Se insistă mult pe comunicarea cu pacientul, pe empatie, dat fiind specificul locului unde ne aflăm. Viitorii asistenți sunt pregătiți și din punct de vedere duhovnicesc”, a explicat Alexandru Năstase, profesor de farmacie.

Ce învață viitorii stiliști și cosmeticieni

Școlile postliceale oferă și calificări în domeniul esteticii și igienei corpului omenesc. Printre specializări se numără cea de stilist și cea de cosmetician.

„Specializările pe care le avem anul acesta la școala postliceală sunt din domeniul estetica și igiena corpului omenesc. Calificarea de stilist și cea de cosmetician. Taxa de școlarizare este între 3 și 4 mii de lei pe an școlar, durata de școlarizare fiind de un an de zile”, a declarat Valentina Otulescu, directorul U.C.E.C.O.M.

Programa pentru specializarea stilist a fost actualizată după modelul profilului „visagiste” oferit de școlile franceze. Cursanții nu învață doar tehnici de coafură, ci și cum să asorteze coafura cu machiajul și vestimentația.

În cazul specializării cosmetică, pregătirea include epilarea cu ceară și definitivă, dar și tratamente clasice sau realizate cu aparatură modernă pentru lifting, întinerire și tonifiere.

La finalul pregătirii, examenul presupune trei probe: un test scris, o probă practică și realizarea unui proiect.

Meseriile care pot aduce venituri de până la 10.000 de lei

După obținerea diplomei, unele dintre calificările disponibile în școlile postliceale pot asigura venituri importante. Potrivit informațiilor prezentate, coaforii, tehnicienii de unghii și cosmeticienele se numără printre cei care pot câștiga cel mai bine.

În cazul acestora, veniturile pornesc oficial de la nivelul salariului minim pe economie în saloane, dar pot ajunge până la 10.000 de lei, cu tot cu bacșiș.

Asistenții medicali pot câștiga între 6.500 și 9.000 de lei în sistemul de stat, în timp ce veniturile sunt mai mici în clinicile private.

Și mecanicii auto, precum și tehnicienii în construcții, pot ajunge la venituri de aproximativ 10.000 de lei, cu bacșiș.

În cazul detectivilor particulari, veniturile sunt mai reduse, de aproximativ 4.000 de lei pe lună, la care se adaugă cheltuielile de serviciu. Motivul este că, în prezent, aceștia nu au foarte mulți clienți.