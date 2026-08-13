 Incendiu puternic la un vagon al unui tren de călători. Care este cauza
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VideoIncendiu puternic la un vagon al unui tren de călători. Care este cauza

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Un incendiu de proporții a avut loc în județul Arad, la ultimul vagon al unui tren de călători. CFR Infrastructură Timișoara a dat mai multe detalii și a făcut publice imaginile de la momentul incidentului.

Incendiu la vagonul unui tren de călători. Foto: captură video Facebook
Incendiu la vagonul unui tren de călători. Foto: captură video Facebook

Totul s-a întâmplat joi, 13 august, la ora 16.51. Atunci a fost semnalat focul, ce se extindea tot mai mult. Imediat după ce a fost dată alarma, călătorii au fost evacuați de urgență. Care este cauza.

Incendiu la un vagon al unui tren de călători

Focul a pornit la ultimul vagon al trenului Regio 2030, operat de CFR Călători. Garnitura se afla în stația Ilteu, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara, și se deplasa pe ruta Arad - Simeria. Trenul era compus din locomotivă electrică și două vagoane.

Ulterior, s-a dat alarma, iar pompierii s-au deplasat la fața locului. Din motive de siguranță, la ora 16.43 linia de contact a fost scoasă de sub tensiune, pentru desfășurarea operațiunilor. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Șapte călători au fost prezenți, ei fiind coborâți la timp, iar vagonul afectat a fost detașat de restul trenului. 

„Personalul CFR Călători a asigurat îndrumarea și coborârea în siguranță a călătorilor aflați în vagonul în cauză și a intervenit în același timp cu stingătoarele din dotarea trenului, fără a putea lichida incendiul.

Vagonul a fost decuplat de la tren, locomotiva și primul vagon fiind distanțate. În prezent, la fața locului se desfășoară intervenția pompierilor, avizați de către personalul de tren, pentru localizarea și stingerea incendiului”, se arată într-un comunicat al CFR Călători.

Care este cauza incendiului

Compania a dat câteva detalii și despre cauza incendiului. Se pare că flama a pornit din zona toaletei. Reprezentanții CFR Călători susțin că, cel mai probabil, un rest de țigară a aprins vâlvătaia, care apoi s-a extins la tot vagonul, făcându-l scrum.

„Din primele constatări, zona în care s-a produs incendiul, în fapt zona aferentă cabinei WC, situată, în structura vagonului, în partea opusă tabloului electric, conduce la ipoteza că începutul incendiului poate să fi fost provocat de o cauză externă (rest de țigară aprinsă)”, a mai transmis sursa menționată.

Fumatul în tren este interzis

Așa cum arată regulamentul pentru călători, fumatul în tren este strict interzis conform Legii nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun şi Legii nr. 349/2002 şi se sancţionează cu amendă.

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