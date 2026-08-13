Școala începe în 3 săptămâni. Cum vorbim cu copiii fără să-i speriem

Mai sunt aproximativ trei săptămâni până la începerea școlii, iar vacanța intră pe ultima sută de metri. Pentru copii, asta înseamnă treziri mai matinale, teme, ghiozdan și din nou un program bine pus la punct. Părinții pot evita însă agitația din ultimele zile dacă încep de acum să-i readucă, pas cu pas, în ritmul de școală.

Temele nu trebuie lăsate pentru ultimele zile

Este momentul potrivit ca cei mici să își pună în ordine temele și lecturile rămase din vacanță. Nu este nevoie să stea ore întregi la birou. Câte puțin în fiecare zi este mult mai ușor de dus decât un volum mare de teme făcut în grabă, cu doar câteva zile înainte de școală. În felul acesta, copilul are timp și pentru joacă, ieșiri sau alte activități petrecute în aer liber.

Totodată, în vacanță, programul de somn se schimbă aproape inevitabil. Copiii adorm mai târziu și se trezesc mai târziu, iar trecerea bruscă la trezitul de dimineață poate fi greu de suportat.

De aceea, părinții pot începe de acum să mute treptat ora de culcare și pe cea de trezire. „Copilul are nevoie să simtă că revenirea la școală este un proces firesc, nu o schimbare bruscă. O rutină predictibilă îl ajută să se simtă mai în siguranță și să intre mai ușor în ritmul de zi cu zi”, explică psihologul Mihaela Dinu.

Mai puțin telefon, mai mult timp pentru rutină

Și timpul petrecut pe telefon, tabletă sau calculator poate fi redus treptat, mai ales dacă în vacanță copilul s-a obișnuit să aibă mai mult timp liber pentru jocuri și alte activități online. Nu este nevoie ca părinții să interzică dintr-odată toate activitățile preferate ale copiilor, pentru că o schimbare bruscă poate duce la nemulțumiri și conflicte.

„Mult mai ușor de acceptat este un program stabilit din timp, în care copilul știe când poate folosi telefonul și când trebuie să se ocupe de alte lucruri. În ultimele săptămâni de vacanță, timpul petrecut în fața ecranelor poate fi redus puțin câte puțin, astfel încât trecerea la programul de școală să nu pară o pedeapsă.

În locul timpului petrecut pe telefon pot fi introduse activități simple, care nu trebuie să semene neapărat cu o temă. Cititul câteva minute pe zi, pregătirea hainelor pentru dimineață, organizarea biroului, aranjarea rechizitelor sau stabilirea unui mic program pentru ziua următoare îi pot ajuta pe copii să își recapete treptat rutina.

Chiar și lucrurile aparent banale contează, pentru că îi obișnuiesc din nou cu ideea că ziua are un început, un program și câteva responsabilități", adaugă specialistul. În același timp, copilul trebuie să păstreze și suficient timp pentru joacă și relaxare, astfel încât ultimele zile de vacanță să nu se transforme într-o perioadă plină de reguli și obligații.

Cum vorbim cu cei mici despre școală fără să-i speriem

Pentru unii copii, întoarcerea la școală nu înseamnă doar schimbarea programului și revenirea la teme. Pot apărea emoții legate de colegi, profesori, note, materii mai dificile sau chiar de felul în care vor fi primiți în colectiv după vacanță. „Pentru cei care intră într-o clasă nouă, schimbă școala sau trec într-un alt ciclu de învățământ, aceste emoții pot fi și mai puternice.

De aceea, părinții ar trebui să fie atenți la schimbările de comportament și să le ofere copiilor ocazia să vorbească despre ceea ce îi preocupă. Uneori, o întrebare simplă precum „Ce te bucură cel mai mult că începe școala?” sau „Este ceva ce te îngrijorează?” poate deschide o discuție importantă", spune specialistul.

Copilul are nevoie să simtă că școala face parte din viața lui

Este important ca părinții să nu transforme această perioadă într-o listă de avertismente despre note, teme și responsabilități. Copilul are nevoie să simtă că școala face parte din viața lui, nu că este o sursă permanentă de presiune. „Este important ca părinții să nu transmită copiilor propria presiune legată de școală.

O discuție simplă despre ce le-a plăcut în anul trecut, ce așteptări au și ce îi îngrijorează poate face revenirea mult mai ușoară”, spune psihologul Mihaela Dinu. Potrivit acesteia, părinții pot vorbi și despre lucrurile plăcute care îi așteaptă la începutul noului an, cum ar fi revederea colegilor, activitățile preferate sau materiile care le plac.

În același timp, este bine ca adulții să nu încerce să rezolve imediat fiecare teamă exprimată de copil. Uneori, acesta are nevoie mai întâi să fie ascultat și să simtă că emoțiile lui sunt luate în serios. Dacă spune că îi este teamă de un profesor, de o materie sau de o situație care urmează să apară, părintele poate discuta calm despre acel lucru și poate căuta împreună cu el o soluție.