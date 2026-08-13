Dezastru în Asia după valul de căldură extremă. Cartofii s-au „fiert” în pământ, iar sute de mii de animale au murit

Valurile de căldură fără precedent care au lovit Asia de Est în această vară au compromis culturile agricole, au ucis animale și au forțat autoritățile să introducă noi categorii de alertă meteo pentru temperaturi extreme.

Culturile de cartofi au fost distruse, după ce valul de căldură a lovit Coreea de Sud. Fermierii nu au mai avut ce salva, găsind legumele deja moi și stricate, înainte de a fi recoltate. S-au înregistrat recorduri istorice de temperaturi.

Fermierii sunt distruși din cauza valului de căldură

Fermierul Lee Sang-hyuk deține un câmp de cartofi în comitatul Yanggu, la 130 km nord-est de Seul din care nu a mai avut ce culege. Acum, legumele arată „ca niște cartofi fierți”, fiind stricați de căldură.

„Nu este vorba doar de unul sau două domenii ca acesta. Cum pot să exprim asta în cuvinte? Este atât de supărător”, a declarat el pentru un post local, potrivit The Guardian. Recolta sa distrusă este doar o mică consecință a unei veri grele din Asia de Est, în care căldura record a cuprins Coreea de Sud , Japonia și Hong Kong în ultimele săptămâni.

Situația se repetă în întreaga regiune. În provincia Gwangju, fermierii au privit cum pepenii verzi s-au alterat peste noapte, iar culturile de căpșuni au fost compromise în totalitate. Mulți dintre agricultori nu vor primi despăgubiri, deoarece sistemele de asigurări agricole nu acoperă aceste situații climatice extreme, împingând fermele directe spre faliment și datorii.

Decese din cauza temperaturilor record

Pe 2 august, orașul Yangsan din sud-estul Coreei a înregistrat o temperatură de 42,5 grade Celsius, cea mai ridicată înregistrată în Coreea de Sud de la începutul observațiilor meteorologice moderne, în 1904.

Astfel, căldura a provocat cel puțin 31 de decese la nivel național, în timp ce peste 900.000 de animale și 1,4 milioane de pești de crescătorie au murit. Autoritățile au emis o avertizare de caniculă , îndemnând oamenii să „înceteze imediat toate activitățile în aer liber”

În regiunea Xinjiang din vestul Chinei, o stație meteo a înregistrat o temperatură de 50°C în iulie, iar valuri de căldură au cuprins nord-estul țării, în timp ce Coreea de Nord a raportat o serie de nopți tropicale la Phenian, temperaturile menținându-se cel puțin 25 de grade Celsius.

În Japonia temperaturile au atins 40 de grade Celsius sau chiar mai mult în mai câteva locații, iar țara a înregistrat prima sa „ kokushobi ” sau „zi extrem de caldă”, o nouă categorie introdusă anul acesta de agenția meteo a țării pentru temperaturi de peste 40°C. La Tokyo, trei lei au murit din cauza unei presupuse insolații la o grădină zoologică a orașului.

„Trebuie să depunem eforturi pentru o revizuire fundamentală a sistemului național de criză, întrucât aceste condiții meteorologice extreme devin noua normalitate”, a declarat președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung.