 Motivul pentru care o femeie a rămas fără pensia de invaliditate. Ce sumă trebuie să returneze
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Motivul pentru care o femeie a rămas fără pensia de invaliditate. Ce sumă trebuie să returneze

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O femeie a descoperit că a rămas fără pensia de invaliditate din partea autorităților spaniole după ce s-a constatat că aceasta a petrecut perioade mult prea lungi în Maroc. De asemenea, spaniolii au descoperit și că veniturile familiei sale depășeau limitele stabilite pentru menținerea beneficiului.

Cum a rămas o femeie fără pensia de invaliditate. Foto: pixabay.com
Cum a rămas o femeie fără pensia de invaliditate. Foto: pixabay.com

Mai mult decât atât, instanța a decis ca femeia să ramburseze suma de aproape 32.800 de euro pe care o primise în mod necuvenit. Cum se apără femeia și cum se justifică în fața autorităților spaniole.

Cum a rămas femeia fără pensie

Femeia a început să primească o pensie de invaliditate necontributivă în anul 2013. Indemnizația era de 604,20 euro pe lună și includea un supliment care varia între 36,03 euro și 37,69 euro de la începutul perioadei sale de acordare a indemnizației. De asemenea, ea a primit o pensie din Maroc de 96,68 euro pe lună, potrivit odiario.com.

Timp de mai mulți ani, a continuat să primească ambele indemnizații, până când Administrația Securității Sociale a descoperit că fusese în afara Spaniei pentru perioade care depășeau limitele permise. Între 2018 și 2021, a acumulat un total de 680 de zile de rezidență în Maroc .

Ce au spus autoritățile spaniole

După ce autoritățile i-au analizat situația, au constatat că femeia nu mai îndeplinea cerințele pentru a putea beneficia în continuare de bani. Principalul motiv a fost plecarea ei. Regulile spun că o pensie necontributivă se acordă celor care locuiesc în Spania și nu călătoresc mai mult de 90 de zile pe an calendaristic.

De asemenea, cei de la Administrația Securității Sociale au descoperit că în 2021 venitul familiei a fost de 73.291 de euro, sumă care a depășit cu mult limita stabilită pentru a putea beneficia de bani. 

Prin urmare, instituția a cerut restituirea tuturor sumelor plătite necuvenit. Acestea includeau 8.458 euro pentru anul 2021 și o plată de 764,40 euro efectuată în ianuarie 2022, datoria ajungând la 32.857,20 euro.

Cum se apără aceasta

Femeia a contestat decizia și a susținut că șederea ei în afara Spaniei între martie și septembrie 2020 s-a datorat restricțiilor impuse în timpul pandemiei de Covid-19. Astfel, ea a spus că închiderea frontierelor au împiedicat-o să se mai întoarcă acasă, așa că a fost nevoită să rămână în Maroc.

Înalta Curte de Justiție a Cataloniei consideră că argumentul nu este suficient și clar nu a respectat condițiile privind rezidența. Pe lângă acest aspect, o mare problemă a fost și venitul familiei, așa că rămân la decizia de a-i opri beneficiile financiare și de a o obliga să restituie banii.

Cum se oferă pensia de invaliditate necontributivă

În Spania, pensia de invaliditate necontributivă se adresează persoanelor care au o invaliditate egală sau mai mare de 65% și nu dispun de suficiente resurse economice pentru a avea o pensie contributivă.

Una dintre principalele cerințe este legată de vârstă. Aceasta trebuie să fie cuprinsă între 18 și 64 de ani la data depunerii cererii. În plus, este necesar să se dovedească rezidența continuă în Spania timp de cel puțin cinci ani, dintre care cei doi ani imediat anteriori cererii trebuie să fie petrecuți neîntrerupt pe teritoriul spaniol. De asemenea, este important ca solicitantul să aibă un grad de invaliditate recunoscut de 65% sau mai mare.

În ceea ce privește venitul, reglementările arată că în cursul anului 2026 venitul personal anual nu poate depăși 8.803,20 euro. Cu toate acestea, atunci când solicitantul locuiește cu soțul/soția sau cu rude până la gradul al doilea nu se ia în considerare doar venitul acestuia, ci și cel al întregii gospodării, conform sursei citate.

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