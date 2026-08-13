 S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. În ce oraș se află românul care a dat lovitura
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S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. În ce oraș se află românul care a dat lovitura

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Loteria Română a anunțat că la tragerea de joi, 13 august, a fost câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, în valoare de peste 10 milioane de euro. Unde a fost pus biletul norocos.

S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. Foto: arhivă
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. Foto: arhivă

S-a câștigat cel mai mare premiu din istorie la Loto 6/49

Un român a câștigat peste 10 milioane de euro. Premiul a ajuns la el cu o variantă simplă de 8,50 de lei. Banii se vor duce în Oradea, acolo unde a fost și plasat biletul. Amintim că numerele câștigătoare au fost 45, 12, 13, 44, 36, 37.

„S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, în valoare de peste 52,83 milioane de lei (peste 10,07 milioane de euro). Biletul norocos completat cu o variantă simplă a fost jucat în Oradea și a costat 8,50 lei”, a anunțat Loteria Română.

Cu toate acestea, norocosul câștigător trebuie să știe că o parte din sumă va rămâne la stat. Acesta trebuie să lase ca impozit 40% din valoarea premiului. În final, românul va rămâne cu aproape 31,70 de milioane de lei.

Ce alte premii s-au mai câștigat la extragerea de joi, 13 august

Loteria Română a mai anunțat faptul că la tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 231.891,36 lei. În acest caz, biletul a fost jucat într-o agenție din Râmnicu Sărat.

Mai mult decât atât, tot la 6/49, dar la categoria a II-a, s-au câștigat șase premii în valoare de 67.710,30 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate atât din agenții din Arad și Brașov, cât și pe site-urile bilete.loto.ro și pe joaca.loto.ro.

Și la tragerea Noroc au existat câștigători. A fost luat premiul de categoria a III-a în valoare de 51.848,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bradu, județul Argeș.

O femeie a aruncat la gunoi un bilet de 1 milion de euro

O femeie din Italia a fost pe cale să piardă un milion de euro, după ce a aruncat din greșeală biletul la gunoi. După ce și-a dat seama de ce a făcut, a cerut ajutorul angajaților la salubritate. Căutările au durat mai bine de o zi. Întâmplarea a avut loc în regiunea Puglia, din sudul Italiei, iar femeia a putut, ulterior, să își revendice premiul.

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