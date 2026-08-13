Situație dramatică în Turcia: o ambarcațiune cu 115 turiști a luat foc

Momente de panică pentru 115 persoane aflate la bordul unei ambarcațiuni turistice din Turcia. Vasul a luat foc joi, în apropiere de Fethiye, în provincia Muğla, una dintre cele mai cunoscute regiuni turistice din sud-vestul țării.

Incendiul a izbucnit în timpul unei excursii organizate în zona golfului Katrancı, în apropiere de Fethiye. Flăcările s-au extins rapid, iar pasagerii, printre care se aflau și copii, au fost nevoiți să își pună vestele de salvare și să sară în mare pentru a se proteja.

Oamenii aflați la bord au intrat în panică în momentul în care au observat că focul cuprinde ambarcațiunea. Imaginile apărute după incident arată vasul afectat grav de flăcări, în timp ce echipele de intervenție au fost mobilizate pentru salvarea pasagerilor.

Pasagerii au sărit în mare pentru a scăpa de flăcări

După primirea apelului de urgență, Garda de Coastă din Turcia a intervenit rapid în zona în care se afla ambarcațiunea. La operațiunea de salvare au participat și echipe medicale, iar mai multe vase aflate în apropiere au venit în sprijinul autorităților.

107 dintre cele 115 persoane aflate la bord au fost evacuate și transportate în siguranță la mal. Operațiunile au continuat pentru recuperarea tuturor pasagerilor care se aflau pe vas în momentul izbucnirii incendiului.

Persoanele salvate au fost preluate de echipele medicale pentru evaluări. Până la acest moment, autoritățile nu au anunțat existența unor victime decedate.

Incidentul a provocat însă o stare de panică în rândul turiștilor aflați în excursie. Mulți dintre aceștia au fost nevoiți să aștepte în apă până la sosirea echipelor de intervenție.

Vasul a fost grav avariat și a început să se scufunde

Incendiul a provocat pagube importante ambarcațiunii. Flăcările au cuprins o mare parte din vas, iar structura acestuia a fost afectată grav. Ulterior, nava a început să se scufunde.

Ambarcațiunea efectua ceea ce în Turcia este cunoscut sub denumirea de „blue tour”, o excursie de agrement pe mare, în care turiștii vizitează golfuri și zone de coastă.

Zona Fethiye este una dintre cele mai apreciate destinații turistice din Turcia, fiind vizitată anual de numeroși turiști străini, inclusiv britanici.

Vasul, cunoscut sub numele „Toys Boat”, era destinat în special familiilor și oferea activități pentru copii, mese și programe de divertisment. Operatorul ambarcațiunii a transmis după incident că pasagerii și membrii echipajului sunt în siguranță.

11 persoane au ajuns la spital după incendiul de pe vas

Potrivit autorităților maritime turce, 11 persoane au fost transportate la spital după ce au inhalat fum în timpul incendiului.

Deocamdată nu au fost oferite informații despre vârsta persoanelor afectate și nu s-a precizat dacă printre acestea se aflau copii.

Cauza izbucnirii incendiului nu este cunoscută în acest moment. Autoritățile turce au început o anchetă pentru a stabili în ce condiții a pornit focul și de ce flăcările s-au extins atât de rapid.

Echipele de intervenție continuă verificările pentru a stabili situația tuturor persoanelor aflate la bord în momentul incidentului.