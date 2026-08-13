 Clipe de groază în Halkidiki. Turiști evacuați pe mare pentru a scăpa din calea flăcărilor
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VideoClipe de groază în Halkidiki. Turiști evacuați pe mare pentru a scăpa din calea flăcărilor

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S-a dat alerta în peninsula Halkidiki din Grecia, după ce un incendiu de vegetație a izbucnit și s-a extins rapid. Autoritățile au recurs inclusiv la evacuarea pe mare, ca oamenii să scape cu viață din calea flăcărilor. Cât de gravă este situația în destinația de vacanță iubită de români.

Incendiu de vegetație în Halkidiki. Foto: X
Incendiu de vegetație în Halkidiki. Foto: X

Odată aprins, incendiul a scăpat de sub control și s-a extins pe terenuri agricole și forestiere din Halkidiki, dintr-o zonă rezidențială. Localnicii susțin că le-au ars casele și mașinile, vântul întețind flăcările.

Incendiu de vegetație masiv în Halkidiki

Pe măsură ce focul se extindea, autoritățile i-au evacuat pe localnici inclusiv pe mare, de pe plaja Siviri, folosindu-se de o navă a pazei de coastă, nouă ambarcațiuni private și o barcă cu motor. Un hotel din apropiere de Fourka a fost, de asemenea, evacuat anterior. Acolo se afla și un grup de copii din Ucraina, potrivit ekathimerini.com.

La operațiunea de stingere a incendiilor s-au mobilizat 155 de pompieri, inclusiv patru echipaje specializate în incendii de vegetație, cu 59 de vehicule. De asemenea, au fost trimise nouă aeronave și șapte elicoptere. În zonă au oferit sprijin și autocisterne cu apă.

Postul public de televiziune grec ERT a relatat că incendiul ar fi izbucnit după ce vântul puternic a dărâmat un stâlp de electricitate, provocând o scânteie. Autoritățile nu au confirmat cauza.

Pompieri răniți în lupta cu flăcările

În timpul intervențiilor, doi pompieri au fost răniți. Aceștia au fost transportați la spital pentru îngrijiri și mai multe investigații. Unul dintre ei a suferit o entorsă la picior, iar celălalt arsuri minore. 

Restricții în Halkidiki. Ce trebuie să știe turiștii români

Incendiul a avut loc în contextul în care Halkidiki se confruntă cu un risc crescut de incendii de vegetație. Autoritățile au anunțat restricții temporare privind accesul pietonilor și al vehiculelor în zonele împădurite din municipalitățile Kassandra, Sithonia și Aristotelis

Restricțiile intră în vigoare vineri. În Kassandra și Sithonia, acestea sunt valabile între orele 8:00 și 20:00. În Aristotelis, unde riscul de incendiu a fost clasificat ca fiind foarte ridicat, acestea rămân în vigoare până sâmbătă, ora 8:00. Poliția va monitoriza punctele de acces la drumurile forestiere, iar autoritățile au declarat că persoanele găsite în zonele restricționate pot fi îndepărtate.

Vizate de restricții sunt și zonele Komitsa și Ouranoupoli și din apropierea orașului Stratoni din Aristotelis. Autoritățile au îndemnat localnicii și turiștii să respecte instrucțiunile. Cei care încalcă această regulă riscă o amendă administrativă de 300 de euro.

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