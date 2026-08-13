 Românii din Marea Britanie care ademeneau bărbați, îi drogau și le furau bunurile, au fost condamnați. Câți ani de închisoare au primit
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Românii din Marea Britanie care ademeneau bărbați, îi drogau și le furau bunurile, au fost condamnați. Câți ani de închisoare au primit

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Cei doi români din Marea Britanie care drogau și jefuaiu alte persoane sub pretextul oferirii serviciilor sexuale au fost condamnați la închisoare. Câți ani vor sta în spatele gratiilor Adina Mihai, în vârstă de 31 de ani, și iubitul ei, Mădălin Dumitru, în vârstă de 30 de ani.

Cei doi români din Marea Britanie au fost condamnați. Foto: Thames Valley Police
Cei doi români din Marea Britanie au fost condamnați. Foto: Thames Valley Police

Cuplul era cunoscut pentru faptul că ar fi oferit servicii sexuale, însă era doar un pretext pentru a-și droga victimele și pentru a le fura toate bunurile. Patru persoane au rămas inconștiente după ce li s-a pus „drogul violului” în pahare. Doi bărbați au și murit din mâna loc 

Doi români din Marea Britanie au fost condamnați la închisoare

Adina Mihai și Mădălin Dumitru au ajuns în fața judecătorilor britanici. Femeia se dădea drept lucrătoare sexuală în mediul online și se întâlnea cu victimele, după care le droga. Doi bărbați au murit la aproape un an distanță.

La moartea celui de-al doilea bărbat, polițiștii și-au dat seama că fusese otrăvit. Cei doi au fost condamnaţi joi, la Oxford Crown Court, la câte 17 ani de închisoare. Judecătorul le-a spus că, în prezent, data la care ar putea fi eliberaţi nu poate veni înainte de executarea a două treimi din pedeapsa de 17 ani, însă un nou amendament ar modifica acest prag la cel puţin jumătate din sentinţă, conform SkyNews.ro.

„Administrarea drogurilor a fost făcută la întâmplare”, a susținut judecătorul. „Intenția voastră comună a fost să faceți fiecare victimă incapabilă să reacționeze, făcând-o să rămână profund inconștientă. Administrarea medicamentului era aleatorie și depindea de concentrație, de cantitatea pusă în băuturi și de cantitatea consumată. Aceasta nu implica administrarea unei doze fixe”, a mai spus el, conform sursei citate.

Cine sunt cei doi bărbați care au murit otrăviți

Anchetatorii au descoperit că românii le administrau victimelor GBL (gamma-butirolactonă), o substanță care se transformă în organism în GHB (gamma-hidroxibutirat). GHB este un sedativ și un agent care induce somnul. 

Malcolm King, în vârstă de 80 de ani, dintr-un sat de lângă Cirencester, Gloucestershire, a fost găsit mort în locuința sa pe 21 august 2024, iar Gary Mouat, în vârstă de 37 de ani, a fost găsit la domiciliul său din Banbury pe 13 iulie anul trecut.

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