Chiriile din București, tot mai scumpe. Cât plătesc chiriașii în funcție de cartier

În luna august, tot mai multe familii, dar și studenți încep să-și caute locuințe în care să se mute din toamnă. Cererea crește, însă și prețurile sunt pe măsură: chiriile s-au scumpit, iar în funcție de zonă, apropierea de metrou și condițiile apartamentului, pot ajunge la sute sau chiar peste o mie de euro pe lună. În plus, cei care se grăbesc să prindă o ofertă bună trebuie să fie atenți și la riscul de a cădea în plasa unei țepe.

Cât plătesc cei care vor să se mute din toamnă

Pentru mulți români, mijlocul și finalul lunii august marchează începutul sezonului mutărilor. Studenții care își caută prima locuință cu chirie, dar și cei care vor să schimbe apartamentul în care au locuit până acum încep să caute oferte, iar cererea poate crește pe măsură ce se apropie noul an universitar.

În această perioadă, alegerea unei locuințe nu ar trebui făcută în grabă, chiar dacă un apartament pare avantajos la prima vedere. Zona, distanța până la metrou sau stațiile de transport în comun, starea imobilului, mobilierul, costurile de întreținere și condițiile din contract trebuie verificate înainte de luarea deciziei. Mercurialul chiriilor poate fi un reper util pentru stabilirea bugetului, însă comparația trebuie făcută între locuințe similare, iar chiriașul trebuie să țină cont de costul total al locuirii, nu doar de suma trecută în anunț.

Cât costă un apartament în funcție de zonă

Piața chiriilor din București are diferențe importante de la un cartier la altul, iar prețul unei locuințe este influențat de zonă, suprafață, anul construcției, starea apartamentului și accesul la transportul public.

În prezent, ofertele de pe piață indică o valoare medie de aproximativ 630 de euro pe lună pentru apartamentele de închiriat din Capitală, însă bugetul necesar poate crește considerabil în funcție de cartier. Pentru două camere, în zone precum Militari sau Drumul Taberei pot fi întâlnite oferte în jurul pragului de 500-600 de euro, în timp ce în Dristor și Tineretului prețurile pot urca spre 600-700 de euro.

De la câteva sute de euro la chirii de peste 1.600 de euro

La polul opus al zonelor mai accesibile se află cartierele în care chiriașii trebuie să pregătească bugete mult mai mari. Pentru un apartament cu două camere, chiria poate ajunge la aproximativ 920 de euro în Pipera, la 1.030 de euro în Dorobanți și chiar la 1.650 de euro în Primăverii.

Diferența dintre cele mai accesibile și cele mai scumpe zone arată cât de mult poate varia piața în funcție de amplasarea proprietății. Pentru cei care urmăresc un buget mai redus, alegerea unui cartier aflat mai departe de zonele premium poate însemna o economie importantă, mai ales dacă locuința are acces rapid la metrou sau la alte mijloace de transport.

Cum eviți o chirie care se transformă într-o problemă

Chiriașii pot ajunge să scoată din buzunar sume importante încă din prima zi: chiria pentru prima lună, garanția, eventual comisionul agenției și alte costuri legate de mutare. Tocmai de aceea, o ofertă care pare avantajoasă poate deveni o problemă costisitoare dacă locuința sau persoana care pretinde că este proprietarul nu sunt verificate înainte de plată. Specialiștii recomandă ca viitorii chiriași să vadă personal apartamentul, să verifice identitatea proprietarului și documentele locuinței, să nu trimită bani doar pe baza unor fotografii sau a unei conversații online și să citească atent contractul înainte de a-l semna.

„Când vorbim despre o chirie, nu trebuie să ne uităm doar la suma lunară. Chiriașul poate ajunge să plătească dintr-o dată chiria, garanția și comisionul, iar dacă oferta nu este verificată corespunzător, riscul financiar poate fi foarte mare. O regulă simplă este să nu plătești înainte să vezi locuința, să verifici cine o deține și să înțelegi foarte clar ce semnezi”, explică Doru Iliescu, broker imobiliar.

„Înainte de a transfera orice sumă, chiriașul ar trebui să clarifice și cine suportă eventualele reparații, ce se întâmplă cu garanția la finalul contractului, în ce condiții poate fi reziliat contractul și care sunt toate costurile lunare. Mai ales în perioadele în care cererea este ridicată, presiunea de a decide rapid poate fi folosită de persoane care încearcă să obțină bani în avans. O chirie bună nu este doar cea cu un preț mic, ci cea în care proprietatea, proprietarul, contractul și toate costurile sunt verificate înainte ca banii să fie plătiți", concluzionează specialistul.