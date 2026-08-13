 Obișnuiești să planifici fiecare vacanță, dar nu primești nimic înapoi? O agenție de turism îi răsplătește pe „ghizii” familiei”
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Obișnuiești să planifici fiecare vacanță, dar nu primești nimic înapoi? O agenție de turism îi răsplătește pe „ghizii” familiei”

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Cercetări noi realizate de platforma de rezervări Klook arată cât de puțin apreciată este, de fapt, munca de planificare a unei călătorii. În urma datelor, compania a lansat o inițiativă globală prin care caută cinci organizatori dornici să lase în urmă tabelele și listele interminabile.

Tombolă pentru cei care planifică vacanțele în familie/sursă foto: shutterstock
Tombolă pentru cei care planifică vacanțele în familie/sursă foto: shutterstock

În ce constă mai exact tombola

Deși își asumă sarcina anevoioasă de a organiza tabele, de a găsi o dată care să se potrivească tuturor și de a construi un itinerariu detaliat, cei care planifică vacanțele rareori primesc recunoaștere pentru efortul lor.

Iar cercetări noi realizate de platforma de rezervări Klook -  care a chestionat 2.725 de călători din 10 țări - arată că planificarea unei călătorii se numără printre cele mai puțin apreciate activități pe care oamenii le fac pentru alții, potrivit Euronews.

Sondajul arată și că, pentru opt din zece respondenți, planificarea unei călătorii poate depăși zece ore de muncă pentru o singură plecare. Iar faptul că delegi responsabilitatea nu înseamnă neapărat că te poți relaxa: 42% spun că, chiar și atunci când altcineva preia organizarea, ei continuă să urmărească totul în tăcere și cu anxietate, pregătiți să intervină în orice moment.

Tocmai de aceea, Klook vrea să recompenseze acești „planners” epuizați și neapreciați, lansând o căutare globală pentru cinci persoane care simt că au ajuns la capătul răbdării. Pentru cei gata să fie promovați la statutul de „pasageri răsfățați”, platforma oferă o experiență de vis: o călătorie găzduită de șapte zile în Elveția.

„Am creat Klook pentru a simplifica planificarea călătoriilor, astfel încât oamenii să petreacă mai puțin timp cu partea administrativă și mai mult timp bucurându-se de experiențe”, spune Marcus Yong, VP Global Marketing la Klook. „Acum ducem această promisiune mai departe, cu o vacanță complet planificată pentru cinci organizatori care reușesc mereu să pună la punct călătoriile prietenilor și familiilor lor”.

„A venit momentul să ia o pauză de la planificat vacanțe”, a adăugat Marcus Yong.

Vacanță deja planificată pentru care mereu aranjează concediul perfect

În această lună august, Klook caută organizatori de călătorii care au gestionat totul -  de la rezervări și planuri de rezervă, până la acel prieten care încă nu și-a plătit partea - și care sunt gata să renunțe la planificare pentru a se bucura, în sfârșit, de o vacanță fără griji.

Cinci locuri sunt puse la bătaie pentru o experiență VIP de șapte zile în Elveția, în decembrie, cu zboruri dus‑întors, cazare premium și activități atent selectate; toate planificate și acoperite integral de Klook. Câștigătorii își pot lua și un însoțitor.

Cei interesați se pot înscrie personal sau pot nominaliza un alt „travel planner”, trimițând un rezumat de maximum 300 de cuvinte despre o călătorie pe care au organizat‑o și provocările pe care le-au depășit.

Participanții trebuie să aibă cel puțin 21 de ani, un pașaport valabil, dreptul legal de a intra în Elveția și să îndeplinească toate cerințele de imigrare sau viză. De asemenea, trebuie să fie dispuși să își împărtășească experiența în fața camerelor, ca parte a campaniei Klook.

Termenul-limită pentru înscrieri este 31 august 2026. Este ocazia perfectă pentru ca persoana desemnată să planifice o vacanță, de la A la Z, să facă un pas în spate și să fie răsfățat cum se cuvine.

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