 Ingredientul uitat din bucătăria bunicilor cucerește o nouă generație. De ce tinerii îl îngrijesc ca pe un animal de companie
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Ingredientul uitat din bucătăria bunicilor cucerește o nouă generație. De ce tinerii îl îngrijesc ca pe un animal de companie

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Un obicei alimentar considerat cândva demodat revine spectaculos în atenția tinerilor. Maiaua, borșul făcut în casă, iaurtul fermentat și murăturile naturale sunt tot mai căutate de cei care vor să mănânce mai sănătos, dar și să reducă din cheltuielile pentru alimente.

Ingredientul uitat din bucătăria bunicilor cucerește o nouă generație.
Ingredientul uitat din bucătăria bunicilor cucerește o nouă generație.

Rețetele tradiționale sunt redescoperite inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, unde pasionații schimbă sfaturi, oferă culturi pentru fermentare și povestesc despre propriile experiențe. Pentru unii, prepararea alimentelor fermentate acasă a devenit mai mult decât un hobby: este un adevărat stil de viață.

Maiaua, noua pasiune pentru pâinea făcută în casă

Dacă în perioada pandemiei pâinea pregătită în propria bucătărie a devenit extrem de populară, acum atenția s-a mutat către maia. Cultura naturală folosită la dospirea pâinii trebuie însă întreținută constant, inclusiv atunci când proprietarii pleacă de acasă.

Aceasta o să fie pentru un fel de pâine, luăm două linguri mari, 70 de grame de apă punem peste maia şi aceeaşi cantitate de făină. Pur şi simplu o adăugăm. Acesta este procesul hrănirii. O lăsăm la temperatura camerei până se dublează. Iar dacă nu o folosim în aceeaşi zi, o putem lăsa la frigider", a explicat Andreea Tătar, proprietară de brutărie artizanală.

Întreținerea pentru maia a devenit atât de importantă pentru unii pasionați, încât au apărut și servicii specializate. Există brutării care primesc maiaua clienților și o îngrijesc pe perioada vacanțelor. Ideea, popularizată în țările occidentale, începe să fie adoptată și la noi.

Când maiaua pleacă în vacanță cu „cazare” la brutărie

Pentru cei care au investit timp în obținerea unei culturi de maia stabile, plecarea din oraș nu mai înseamnă neapărat că aceasta trebuie lăsată în frigider. Unele brutării oferă posibilitatea de a păstra și hrăni cultura până când proprietarul se întoarce.

Fenomenul arată cât de mult s-a schimbat relația unor consumatori cu preparatele făcute în casă. Ceea ce odinioară era o necesitate pentru bunici a devenit acum un hobby urmărit cu atenție de o generație interesată de ingrediente simple și metode tradiționale.

Pâinea cu maia este asociată adesea cu alte alimente fermentate, precum iaurtul natural sau legumele puse la murat prin fermentație.

Iaurtul fermentat și „ciupercile de lapte”, tot mai căutate

În comunitățile online dedicate alimentației naturale circulă și culturi folosite pentru prepararea iaurtului și a altor produse fermentate. Pe grupurile de social media, oamenii oferă sau caută așa-numitele „ciuperci de lapte”, schimbând inclusiv recomandări despre modul de preparare.

Nutriționiștii atrag însă atenția că fermentarea alimentelor acasă trebuie făcută cu grijă, deoarece temperatura, timpul de fermentare și condițiile de preparare pot influența produsul final.

„Există nişte standarde de siguranţă pentru producţie în aşa fel încât să-şi păstreze din plin toate caracteristicile benefice. În momentul în care facem acasă, s-ar putea să fie temperatura modificată, să nu ţinem suficient la fermentat acest produs. Probioticele acelea e important să ajungă la nivelul colonului", a declarat Anca Hîncu, nutriționist.

Murăturile fermentate natural, între tradiție și tendințele moderne

Un alt aliment tradițional care revine în atenție este murătura obținută prin fermentare naturală. Varza, castraveții și alte legume pot fi transformate astfel în produse apreciate de cei interesați de alimente fermentate.

Fabius Antal își prepară singur astfel de produse și împărtășește informații despre acest proces în mediul online.

Murăturile obţinute prin fermentare naturală pot conţine milioane sau zeci de milioane de micro organisme vii. Nu orice murătură clasică este un aliment fermentat. Recomand să fie făcute în casă sau cumpărate de la un producător în care aveţi încredere", a subliniat Fabius Antal pentru Observator.

Diferența dintre murăturile clasice și cele obținute prin fermentație naturală este importantă. Nu orice produs pus în oțet sau pregătit după o rețetă tradițională este, automat, un aliment fermentat.

Borșul făcut în casă revine pe mesele românilor

Lista preparatelor redescoperite nu se oprește aici. Borșul pregătit în casă, folosit pentru a acri ciorbele, revine și el în atenția celor care vor să recreeze gustul mâncării de altădată.

Pe internet pot fi găsite numeroase rețete și metode de preparare, iar în piețe se găsesc inclusiv tărâțe folosite pentru obținerea lichidului acru.

Astfel, ingrediente și tehnici care făceau parte în mod obișnuit din bucătăria bunicilor sunt reinterpretate de generația tânără. Maiaua, borșul, iaurtul fermentat și murăturile naturale au devenit, pentru mulți, alternative accesibile la produsele procesate și un mod de a reveni la prepararea alimentelor de la zero.

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