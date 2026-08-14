 „Eu am 4 pungi cu pungi”. Întrebarea unui român care a stârnit un val de reacții pe Reddit
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„Eu am 4 pungi cu pungi”. Întrebarea unui român care a stârnit un val de reacții pe Reddit

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Ce român nu are în casă clasica „pungă cu pungi”? Pentru unii, este un adevărat sertar al dezordinii, în timp ce alții găsesc mereu o întrebuințare pentru sacoșele strânse de-a lungul timpului. Fie că sunt refolosite la cumpărături, transformate în saci de gunoi sau păstrate „pentru orice eventualitate”, pungile ajung, de multe ori, să se adune în cantități impresionante.

Pungi. Foto: Arhiva Click!
Pungi. Foto: Arhiva Click!

Ce fac românii cu pungile pline cu pungi?

Subiectul a ajuns și pe Reddit, una dintre cele mai populare platforme de discuții online, unde un utilizator a vrut să afle ce fac ceilalți atunci când ajung să aibă prea multe pungi. Acesta a mărturisit că a strâns deja patru astfel de „pungi cu pungi” și nu mai știe cum să le gestioneze.

„Voi ce faceți când aveți prea multe pungi cu pungi?Eu am 4 pungi cu pungi, majoritatea mari și nu știu ce să fac cu ele”, începe întrebarea de pe Reddit, care a adunat o multitudine de reacții.

Răspunsurile nu au întârziat să apară, iar mulți dintre internauți au venit cu soluții simple și practice. O parte dintre ei au spus că folosesc pungile drept saci de gunoi, în timp ce alții preferă să le ducă la reciclare atunci când au acumulat un surplus.

„Le folosesc ca pe post de pungi de gunoi și, dacă sunt prea multe, le duc la o pubelă de reciclat plastic.”

O altă persoană a explicat că sortează pungile în funcție de dimensiune și le folosește în diferite zone ale casei.

„Le folosesc pe post de pungi de gunoi: alea mari pentru coșul mare, alea mici (de legume, cele pe care ți le dă la piață etc.) pentru coșul din baie.”

„Așa nu faci nicio economie”

Alți utilizatori au venit cu o soluție și mai simplă: refolosirea lor atunci când merg la cumpărături. Practic, pungile deja existente pot fi puse în mașină, dacă deplasarea la cumpărături se face cu autoturismul, sau pot fi păstrate într-un loc ușor accesibil, astfel încât să nu fie uitate acasă.

„Pune-le în mașină (dacă așa mergi la cumpărături, să le ai) sau ascunde o pungă în buzunarul de la geacă sau, pur și simplu, nu mai uita de ele când mergi la cumpărături. Că așa nu faci nicio economie.”

O întrebuințare mai puțin obișnuită a fost menționată de un alt internaut, care a povestit că folosește pungile pentru a strânge mizeria atunci când curăță litiera pisicii.

„Surplusul de pungi din punga cu pungi le folosesc ca pungi pentru litiera de pisici.”

Pungile prea vechi pot deveni inutile

Un alt utilizator a atras însă atenția asupra unui aspect pe care puțini îl iau în calcul: pungile păstrate ani la rând se pot deteriora, chiar dacă aparent nu sunt folosite.

„Materialul nu își menține structura pentru o perioadă lungă de timp, dacă au stat acolo câțiva ani e timpul să le arunci.

Nici ca pungi de gunoi nu sunt de încredere, că pot să se rupă pe drum către tomberon.”

Astfel, clasica „pungă cu pungi” pare să aibă o mulțime de întrebuințări, de la cumpărături și colectarea gunoiului până la curățarea litierei animalelor de companie. Totuși, pentru cei care le păstrează ani întregi, este bine de știut că materialul se poate degrada în timp, iar pungile foarte vechi pot deveni fragile și inutilizabile.

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