Ce se plantează în august: legume și flori pentru o grădină bogată

August nu înseamnă că grădina intră în vacanță. Chiar dacă temperaturile sunt ridicate și multe dintre culturile de vară se apropie de recoltare, această lună oferă încă numeroase posibilități pentru cei care vor să profite de fiecare metru de pământ.

După ce eliberezi anumite zone din grădină, acestea pot fi folosite pentru legume cu dezvoltare rapidă, culturi destinate toamnei, plante aromatice sau flori care vor aduce culoare în ultimele luni ale sezonului.

Totuși, plantarea în august vine cu o provocare importantă: căldura. Semințele și răsadurile tinere au nevoie de o atenție mai mare, în special în ceea ce privește udarea și protecția împotriva soarelui puternic.

Așadar, dacă te întrebi ce se plantează în august, există mai multe variante pe care le poți lua în calcul, în funcție de regiunea în care locuiești, soiul ales și timpul rămas până la venirea temperaturilor scăzute.

Ce legume se plantează în august?

La sfârșitul verii sunt potrivite în special legumele care au o perioadă de vegetație relativ scurtă sau care se dezvoltă bine atunci când temperaturile încep să scadă.

Ridichi

Ridichile sunt printre cele mai bune alegeri pentru o cultură de sfârșit de vară. Ele pot fi semănate succesiv, iar soiurile cu perioadă scurtă de vegetație pot ajunge la recoltare într-un timp relativ redus.

În august, trebuie acordată o atenție specială umidității solului. Dacă pământul se usucă foarte repede, semințele pot avea dificultăți la germinare.

Sfat: dacă solul este foarte fierbinte, alege o zonă care beneficiază de puțină umbră în a doua parte a zilei.

Salată verde

Salata poate fi semănată și în august, mai ales în partea a doua a lunii, când temperaturile încep treptat să scadă.

Căldura excesivă poate împiedica germinarea uniformă și poate determina plantele să formeze prea repede tulpini florale. Din acest motiv, sunt de preferat soiurile recomandate pentru culturile de toamnă.

Răsadurile foarte tinere pot fi protejate temporar de soarele puternic, iar solul trebuie menținut constant umed.

Important: udarea regulată este esențială în primele săptămâni după semănare sau plantare.

Spanac

Spanacul este o alegere bună pentru cei care vor să continue recoltarea de legume și după terminarea culturilor de vară.

În funcție de soi și de condițiile climatice, poate fi semănat spre sfârșitul verii pentru o recoltă de toamnă.

Are nevoie de un sol fertil și bine drenat. În perioada de germinare, umiditatea constantă este foarte importantă, mai ales în zilele caniculare.

Ceapă verde

Anumite tipuri de ceapă pot fi semănate sau plantate la sfârșitul verii, în funcție de soi și de zona climatică.

Pentru o cultură reușită, este recomandat să verifici indicațiile producătorului privind perioada de plantare și rezistența soiului la temperaturile care urmează.

Mărar

Mărarul poate fi semănat succesiv pentru a avea frunze proaspete o perioadă mai lungă.

În august, semințele au nevoie de suficientă umezeală pentru a germina. O metodă simplă este să uzi terenul înainte de semănat și să urmărești ca solul să nu se usuce până la răsărire.

Pătrunjel

Pătrunjelul poate fi semănat și în august, însă trebuie să ai răbdare, deoarece semințele sale germinează mai lent.

În această perioadă, menținerea umidității solului este una dintre cele mai importante condiții pentru o răsărire bună.

După apariția plantelor, acestea pot continua să se dezvolte pe măsură ce temperaturile scad.

Varză pentru recolta de toamnă

În funcție de soi și de regiune, la începutul lunii august pot fi plantați răsaduri de varză destinați culturii de toamnă.

Răsadurile au nevoie de apă suficientă imediat după plantare, iar în perioadele de caniculă pot avea nevoie de protecție temporară împotriva soarelui.

Este important să verifici perioada de vegetație indicată de producător, deoarece unele soiuri au nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la maturitate.

Broccoli

Broccoli poate fi cultivat pentru recolta de toamnă dacă alegi soiuri potrivite și răsaduri suficient de dezvoltate.

Temperaturile mai moderate de la începutul toamnei sunt, de regulă, mai favorabile pentru această cultură decât perioadele cu arșiță puternică.

După plantare, udarea regulată este importantă pentru ca răsadurile să se prindă bine.

Kale sau varză creață

Kale este o altă legumă care poate fi introdusă în grădina de toamnă.

Este o plantă rezistentă și poate continua să producă frunze pe măsură ce temperaturile scad. În funcție de soi și de condițiile locale, poate fi semănată sau plantată sub formă de răsad.

Ce flori se plantează în august?

Dacă vrei ca grădina să rămână colorată până toamna, există și câteva flori pe care le poți lua în calcul în luna august.

Unele pot înflori în același sezon, în timp ce plantele bienale sau perene pot fi pregătite pentru înflorirea din anul următor.

Gălbenele

Gălbenelele sunt plante decorative ușor de cultivat și pot aduce o pată de culoare în grădină.

În condiții favorabile, înflorirea poate continua până târziu în sezon.

Pentru o dezvoltare bună, au nevoie de lumină suficientă și de un sol care nu reține excesiv apa.

Condurași

Condurașii, cunoscuți și sub denumirea de Tropaeolum, sunt apreciați pentru florile lor viu colorate și frunzele decorative.

În condiții potrivite, pot continua să înflorească până când temperaturile scad semnificativ.

Totuși, dacă sunt semănați sau plantați în august, rezultatul depinde de vreme și de timpul rămas până la venirea toamnei.

Panseluțe

Panseluțele sunt potrivite pentru perioada mai răcoroasă și pot fi pregătite pentru sezonul de toamnă.

În funcție de regiune și de modul de cultivare, pot fi semănate sau plantate astfel încât să se dezvolte în toamnă și să ofere culoare în perioadele cu temperaturi moderate.

Viola

Viola este o altă alegere potrivită pentru sezonul rece.

Poate fi cultivată în grădină, jardiniere sau ghivece și, în condiții favorabile, poate continua să înflorească în perioadele în care temperaturile sunt mai blânde.

Nalba de grădină

Unele plante bienale sau perene pot fi semănate la sfârșitul verii pentru a avea timp să se dezvolte înainte de iarnă.

Nalba de grădină este un exemplu de plantă care poate fi pregătită în această perioadă pentru înflorirea din sezonul următor.

Crizanteme

Crizantemele sunt printre cele mai populare flori pentru sezonul de toamnă.

În august pot fi plantate exemplare deja dezvoltate, inclusiv plante cumpărate la ghiveci.

Pentru o înflorire frumoasă, au nevoie de suficientă lumină și de udare adecvată. Solul trebuie să fie umed, dar nu îmbibat cu apă.

Ce poți planta în august în ghivece?

Chiar dacă nu ai o grădină, poți continua să cultivi anumite legume și plante aromatice pe balcon sau terasă.

Ridichile, salata, mărarul și pătrunjelul pot fi cultivate în recipiente suficient de mari. Pentru decor, poți încerca gălbenele, panseluțe, viola sau alte flori potrivite sezonului.

Trebuie însă să ții cont că ghivecele se încălzesc mult mai repede decât solul din grădină. Substratul pierde, de asemenea, apa mai repede.

În zilele caniculare, verifică mai des pământul și udă atunci când este necesar, fără să lași apa să băltească în recipient.

Plantarea în luna august necesită puțin mai multă atenție decât plantarea din perioadele mai răcoroase ale anului.

Cea mai importantă regulă este să nu lași semințele și răsadurile să sufere din cauza lipsei de apă.

Udă corect după plantare

Răsadurile au nevoie de apă pentru a se adapta și pentru a-și dezvolta rădăcinile.

Este important ca apa să pătrundă în zona rădăcinilor, nu doar să umezească superficial pământul.

În același timp, trebuie evitat excesul de apă, deoarece băltirea poate afecta rădăcinile.

Protejează plantele tinere de arșiță

Răsadurile proaspăt plantate sunt mai vulnerabile la temperaturile foarte ridicate.

În zilele de caniculă, o umbrire temporară în orele cu soare puternic poate ajuta plantele să treacă mai ușor peste perioada de adaptare.

Pe măsură ce se dezvoltă, necesarul de protecție diferă în funcție de specie.

Folosește mulci pentru păstrarea umezelii

Un strat de mulci poate reduce evaporarea apei și poate ajuta solul să își păstreze mai bine umiditatea.

În funcție de cultură, poți folosi materiale organice potrivite pentru grădină.

Este recomandat să nu așezi mulciul direct lipit de tulpina plantelor.

Îndepărtează buruienile

Buruienile concurează cu legumele și florile pentru apă, lumină și substanțe nutritive.

În perioadele foarte uscate, această competiție poate deveni și mai importantă. Curățarea regulată a terenului ajută plantele cultivate să beneficieze de resursele disponibile.

Nu toate culturile au suficient timp să ajungă la maturitate înainte de instalarea frigului.

Legumele cu perioadă lungă de vegetație pot fi o alegere riscantă dacă sunt semănate prea târziu, mai ales în zonele în care primele înghețuri apar devreme.

Înainte să alegi o cultură, verifică perioada până la recoltare, temperaturile necesare pentru dezvoltare și data aproximativă la care apar primele înghețuri în zona ta.

Această regulă este mai utilă decât un calendar rigid, deoarece condițiile de cultivare diferă de la o regiune la alta.

Chiar dacă vara se apropie de final, grădina nu trebuie abandonată.

După recoltarea culturilor de vară, terenul poate fi pregătit pentru ridichi, salată, spanac, mărar, pătrunjel sau anumite soiuri de varză, broccoli și kale.

În același timp, gălbenelele, condurașii, panseluțele, viola, nalba de grădină și crizantemele pot contribui la menținerea unui aspect plăcut al grădinii spre sfârșitul sezonului.

Cel mai important este să alegi plante adaptate perioadei și zonei tale și să le asiguri suficientă apă în primele săptămâni.

Calendarul de plantare trebuie adaptat zonei

Nu există un singur calendar de grădinărit care să funcționeze identic în toate regiunile României.

În zonele mai răcoroase, timpul disponibil pentru dezvoltarea culturilor poate fi mai scurt. În sudul țării, temperaturile ridicate pot persista mai mult timp.

Contează inclusiv microclimatul grădinii. Un teren expus soarelui pe tot parcursul zilei va avea alte condiții decât o zonă care beneficiază de umbră în după-amiezile foarte călduroase.

De aceea, înainte de semănat sau plantare, verifică întotdeauna instrucțiunile de pe plicul cu semințe și recomandările producătorului pentru răsaduri.

Dacă te întrebai ce se plantează în august, răspunsul este că există încă multe posibilități pentru grădină.

Ridichile, salata, spanacul, mărarul, pătrunjelul, anumite soiuri de varză, broccoli și kale pot fi opțiuni pentru culturile de sfârșit de vară și toamnă. În ceea ce privește florile, gălbenelele, condurașii, panseluțele, viola și crizantemele pot aduce culoare în grădină chiar și atunci când vara începe să se încheie.

August cere însă mai multă atenție la udare și la protejarea plantelor tinere împotriva arșiței.