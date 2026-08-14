Vremea de vineri, 14 august 2026: temperaturile urcă din nou. Unde se încălzește cel mai mult și ce se întâmplă în București

România intră din nou într-un interval cu temperaturi în creștere, după răcirea resimțită în zilele precedente. Vineri, 14 august, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă, mai ales în vestul țării, în timp ce la munte sunt posibile ploi scurte și izolat descărcări electrice. În Capitală, termometrele vor indica în jur de 28-29 de grade Celsius.

Potrivit prognozei meteorologice, diferențele dintre regiuni vor fi destul de mari. În timp ce în unele zone temperaturile maxime vor rămâne în jurul valorii de 23 de grade, în vestul țării se poate ajunge la 33 de grade Celsius.

Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării. Maxime de până la 33 de grade

Ziua de vineri aduce o revenire a temperaturilor ridicate, însă vremea nu va fi uniformă pe întreg teritoriul României.

Maximele se vor situa între 23 și 33 de grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în zona dealurilor subcarpatice din nord-vestul Munteniei. În schimb, temperaturile cele mai ridicate sunt prognozate în Câmpia de Vest, unde mercurul din termometre poate urca până la 33 de grade.

Pe timpul nopții, diferențele dintre regiuni vor fi, de asemenea, importante. Temperaturile minime vor coborî până la aproximativ 5 grade Celsius în depresiunile din Carpații Orientali, în timp ce pe litoral acestea se vor menține în jurul valorii de 20 de grade.

Astfel, ziua de 14 august se anunță una predominant plăcută, cu o încălzire mai evidentă în vest și cu perioade de instabilitate atmosferică limitată în anumite zone.

Ploi de scurtă durată și descărcări electrice în zona montană

Deși vremea va fi în general stabilă, nu sunt excluse fenomene meteo locale. În timpul zilei, norii se vor accentua temporar în centrul țării, în sud-vest și în extremitatea sud-estică.

Cele mai mari șanse de ploaie apar în zona Carpaților Meridionali și a Carpaților Occidentali, unde sunt posibile averse de scurtă durată. Izolat, acestea pot fi însoțite și de descărcări electrice.

Cantitățile de apă estimate nu vor fi importante, urmând să se situeze, în general, între 2 și 5 litri pe metru pătrat.

Spre seară și în timpul nopții, norii se vor risipi treptat, iar cerul va deveni predominant senin în cea mai mare parte a țării.

Rafale de vânt de până la 45 km/h

Vântul va avea intensitate slabă până la moderată în majoritatea regiunilor, însă anumite zone vor avea parte de rafale mai puternice.

În sudul țării, precum și local în nord-vest și centru, viteza vântului poate ajunge la 35-45 km/h. În aceste regiuni, perioadele cu vânt mai intens pot accentua temporar senzația de disconfort termic.

În zonele depresionare, meteorologii avertizează și asupra posibilității apariției ceții, în special în timpul nopții și la primele ore ale dimineții.

Prognoza meteo în București: până la 29 de grade

În București, vremea va fi predominant frumoasă, cu un regim termic plăcut pentru această perioadă.

Cerul va fi variabil în timpul zilei, iar spre noapte se va degaja. Vântul va sufla moderat la începutul intervalului și poate ajunge la 30-40 km/h, după care își va reduce treptat intensitatea.

Temperatura maximă prognozată pentru Capitală este de 28-29 de grade Celsius, în timp ce valorile minime din timpul nopții vor coborî până la 12-15 grade.

Prin urmare, bucureștenii vor avea parte de o zi de vară fără temperaturi extreme, dar cu o diferență termică vizibilă între orele de prânz și cele nocturne.

Cum va fi vremea sâmbătă, 15 august

Încălzirea va continua și în ziua de sâmbătă, când temperaturile vor urca din nou în mai multe regiuni.

Maximele sunt prognozate între 24 și 34 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Banat și Crișana. Vremea va fi predominant frumoasă și călduroasă în vest și nord-vest, dar temperaturi ridicate vor fi și în anumite zone din centru și sud.

Minimele vor varia între 9 și 17 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din Carpații Orientali, unde termometrele pot coborî până la 5 grade. Pe litoral și în Dealurile de Vest, nopțile vor fi mai blânde, cu temperaturi de până la 19-20 de grade.

Cerul va rămâne variabil, cu intervale mai lungi de senin, în special dimineața și noaptea. Vântul va avea intensificări locale în Dobrogea și în sudul Banatului, unde rafalele pot ajunge la 35-40 km/h.

În ansamblu, weekendul începe cu o nouă încălzire a vremii, iar temperaturile vor deveni din nou ridicate în vestul țării. Pentru vineri, principalele fenomene de urmărit rămân ploile scurte de la munte și intensificările temporare ale vântului, în timp ce în București vremea va fi frumoasă, cu maxime de aproape 30 de grade.