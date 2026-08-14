Inundații devastatoare în Japonia. Patru morți și mii de oameni blocați pe Aeroportul Narita

Ploile torențiale au provocat un adevărat haos în prefectura Chiba, situată în apropierea orașului Tokyo. Cantitățile uriașe de apă au inundat drumuri și căi ferate, au provocat întreruperi de energie și au determinat autoritățile să dispună evacuarea a sute de mii de persoane. Pe Aeroportul Internațional Narita, aproximativ 7.000 de pasageri au fost nevoiți să-și petreacă noaptea în terminale, scriu cei de la The Guardian.

Japonia se confruntă cu unul dintre cele mai severe episoade de vreme extremă din ultima perioadă, după ce ploile abundente au lovit puternic prefectura Chiba, la est de Tokyo. În doar 24 de ore, în anumite zone au fost măsurați peste 360 de milimetri de precipitații, iar autoritățile au emis cel mai ridicat nivel de avertizare pentru ploi torențiale și alunecări de teren.

Situația a afectat grav transporturile și infrastructura, iar intervențiile echipelor de salvare au fost concentrate în special asupra zonelor inundate.

Nivel maxim de alertă în Japonia după ploile torențiale

Agenția Meteorologică a Japoniei a activat, pentru prefectura Chiba, nivelul 5 de avertizare, cea mai severă categorie utilizată pentru riscurile asociate ploilor abundente și alunecărilor de teren.

Cantitatea de apă căzută într-un interval de numai 24 de ore a depășit 360 de milimetri în unele regiuni, provocând revărsarea apelor și inundarea unor artere importante.

Mai multe drumuri au devenit impracticabile, iar unele autostrăzi din Chiba au fost închise temporar. Și transportul feroviar a fost afectat, ceea ce a complicat suplimentar deplasarea oamenilor din zonele lovite de intemperii.

În același timp, autoritățile au emis ordine de evacuare pentru peste 400.000 de persoane, în timp ce aproximativ 45.000 de gospodării au rămas fără energie electrică.

Patru persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor

Ploile extreme au avut și un bilanț tragic. Autoritățile japoneze au confirmat până acum patru decese, victimele fiind surprinse de apele care au inundat mai multe zone.

Un bărbat cu vârsta estimată între 60 și 70 de ani a fost găsit mort pe un drum inundat din orașul Ichikawa.

În Sakura, o femeie în vârstă de 66 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul în care se afla a rămas prins în apele revărsate.

Alte două persoane au murit în circumstanțe similare, după ce nu au reușit să iasă din mașinile surprinse de inundații.

Pentru sprijinirea operațiunilor de intervenție și salvare au fost mobilizați și militari.

Guvernatorul Chiba: „Nu am mai trăit niciodată un caz ca acesta”

Gravitatea fenomenului meteorologic a fost subliniată chiar de guvernatorul prefecturii Chiba, Toshihito Kumagai, care a descris situația drept una ieșită din comun chiar și pentru Japonia, o țară obișnuită cu fenomene meteorologice severe.

„Acest caz a reprezentat o situaţie extrem de neobişnuită, chiar şi după standardele meteorologice istorice ale Japoniei”, a declarat guvernatorul vineri dimineață.

Oficialul a insistat asupra caracterului fără precedent al episodului: „Am făcut faţă multor dezastre în trecut, dar nu am mai trăit niciodată un caz ca acesta”.

Declarațiile au venit în timp ce echipele de intervenție continuau să acționeze în localitățile afectate de inundații.

Aproape 7.000 de pasageri au rămas blocați pe Aeroportul Narita

Ploile extreme au dat peste cap și traficul aerian din zona Tokyo. Aproximativ 7.000 de pasageri au petrecut noaptea pe Aeroportul Internațional Narita, după ce condițiile meteorologice au afectat transporturile din regiune.

Aeroportul, unul dintre principalele puncte internaționale de acces în capitala Japoniei, a devenit astfel un loc de refugiu temporar pentru mii de călători care nu au mai putut ajunge la destinațiile lor.

Alte aproximativ 1.700 de persoane s-au adăpostit în clădirea administrației prefecturii Chiba, pe fondul problemelor provocate de vremea extremă.

Reprezentanții aeroportului au transmis că, potrivit programului disponibil la acel moment, zborurile de vineri urmau să fie operate. Japan Airlines a avertizat însă că unele curse ar putea înregistra întârzieri, fără ca anulări să fie anticipate în acel moment.

Drumuri inundate și întreruperi de electricitate

Impactul furtunilor nu s-a limitat la aeroporturi. Apele au acoperit drumuri și au perturbat circulația feroviară, în timp ce mai multe șosele importante au fost închise preventiv sau din cauza condițiilor devenite periculoase.

În unele zone, oamenii au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, după ce autoritățile au transmis ordine de evacuare.

Situația a fost complicată și de riscul producerii unor alunecări de teren, motiv pentru care populația din regiunile vulnerabile a fost avertizată să urmeze indicațiile autorităților.

În paralel, echipele de intervenție au continuat operațiunile de salvare și evaluare a pagubelor.

Japonia se confruntă cu un episod meteorologic extrem

Evenimentul din Chiba evidențiază din nou vulnerabilitatea Japoniei în fața fenomenelor meteorologice severe. De această dată, intensitatea și rapiditatea cu care s-au acumulat precipitațiile au provocat efecte importante asupra infrastructurii și transporturilor.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să evalueze pagubele produse de inundații, în timp ce populația din zonele afectate este îndemnată să respecte ordinele de evacuare și avertizările meteorologice.

Pentru miile de pasageri rămași pe Narita, însă, episodul de vreme extremă a transformat o călătorie obișnuită într-o noapte petrecută în aeroport, în timp ce pentru comunitățile din Chiba consecințele au fost mult mai grave: locuințe și drumuri inundate, pene de curent și, până acum, patru vieți pierdute.