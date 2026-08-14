Incendiu puternic în Capitală. O hală din zona Chitila a fost cuprinsă de flăcări. A fost emis RO-Alert

Un incendiu de amploare a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, în zona Chitila din Sectorul 1 al Capitalei. O hală cu destinație mixtă, folosită pentru depozitare și activități de reparații, a fost cuprinsă de flăcări, iar degajările mari de fum au determinat autoritățile să transmită un mesaj RO-Alert către populație. Nu au fost raportate victime.

Pompierii au intervenit cu un dispozitiv important pentru a limita propagarea incendiului și pentru a împiedica flăcările să ajungă la construcțiile din apropiere. Intervenția a avut loc pe strada Marginei, unde incendiul s-a manifestat violent.

Incendiu violent la o hală din Sectorul 1

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile de intervenție, focul a izbucnit la o hală compartimentată, cu destinații multiple, inclusiv pentru depozitare și reparații.

Flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, iar incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări importante de fum.

Pentru stingerea focului și protejarea imobilelor din vecinătate, ISU București-Ilfov a mobilizat aproximativ 20 de autospeciale.

La locul incendiului au ajuns și echipaje medicale, polițiști și alte forțe de intervenție.

Fumul dens a determinat emiterea unui mesaj RO-Alert

Una dintre principalele probleme întâmpinate de autorități a fost cantitatea mare de fum produsă de incendiu.

Din acest motiv, populația din zona afectată a fost avertizată prin intermediul sistemului RO-Alert.

Mesajul transmis locuitorilor a avut rolul de a-i informa cu privire la riscul generat de fumul degajat și de a le recomanda să evite apropierea de zona în care pompierii desfășurau operațiunile de stingere.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale au surprins amploarea incendiului, cu flăcări puternice și coloane de fum vizibile de la distanță.

Pompierii au încercat să împiedice extinderea focului

Intervenția a fost una complexă, având în vedere dimensiunea halei și riscul ca incendiul să se extindă către clădirile din vecinătate.

Incendiul a fost localizat pe aproximativ 500 de metri pătrați, potrivit informațiilor disponibile de la fața locului.

În sprijinul pompierilor au fost trimise și două echipaje SMURD, în timp ce polițiștii și celelalte structuri mobilizate au contribuit la gestionarea situației din teren.

Până la momentul raportării, autoritățile nu au identificat persoane rănite sau decedate în urma incendiului.

Ce se afla în hala cuprinsă de flăcări

Hala afectată avea mai multe destinații, fiind utilizată atât pentru depozitare, cât și pentru activități de reparații.

Pe rețelele sociale, persoane din zonă au susținut că în imobil ar fi funcționat un service pentru mașini și ambarcațiuni. Această informație nu fusese însă confirmată oficial la momentul intervenției.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care a izbucnit incendiul și cauza care a dus la producerea acestuia.

Nu au fost raportate victime

În pofida violenței incendiului și a suprafeței afectate, nu au fost identificate victime.

Intervenția pompierilor a urmărit în primul rând limitarea propagării focului și protejarea construcțiilor din apropiere, în condițiile în care incendiul s-a manifestat cu flăcări puternice și fum dens.

Incendiul din zona Chitila a mobilizat un număr important de echipaje de urgență, iar emiterea mesajului RO-Alert a atras atenția locuitorilor asupra pericolului reprezentat de fumul degajat.