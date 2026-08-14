 Cât costă un buchet de flori de Sfânta Maria 2026
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Cât costă un buchet de flori de Sfânta Maria 2026

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Pe 15 august, de Sfânta Maria, milioane de români își sărbătoresc onomastica. Pentru cei care vor să trimită flori unei mame, bunici, soții, colege sau prietene, pot trimite un buchet și cu 100 de lei și chiar cu livrare în doar două ore. În spatele acestei oferte sunt patru surori care spun că, de Sfânta Maria, comenzile online au devenit deja un obicei pentru tot mai mulți români.

Cât costă un buchet de flori de Sfântă Mărie 2026
Cât costă un buchet de flori de Sfântă Mărie 2026

Pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului, aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica, dintre care circa 1,8 milioane sunt femei. Maria rămâne, de departe, cel mai răspândit prenume din România, cu peste 1,3 milioane de purtătoare, urmat de Marian, Mariana, Marin, Marioara, Marinela și Mioara.

Practic, e ziua în care aproape fiecare dintre noi are pe cineva de felicitat: o mamă, o bunică, o soție, o colegă, o prietenă. Și, an de an, tot pe 15 august se dă cel mai mare examen al florarilor din România. În Șoseaua Pantelimon, la Povestea Florilor, examenul acesta se dă în familie: patru surori, o florărie și un buchet de 100 de lei care vine cu o promisiune scrisă în capul listei: emoție garantată.

Afacerea care își spune povestea prin flori

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Sunt afaceri care se construiesc pe un plan de business și afaceri care se construiesc pe o legătură. Povestea Florilor face parte din a doua categorie. În spatele ghișeului, al frigiderului cu trandafiri și al meselor pline de hârtie, panglică și foarfeci sunt patru surori care au transformat o pasiune comună într-un business de familie.

Diferența se vede cel mai bine în zilele grele. Într-o florărie obișnuită, 15 august înseamnă comenzi, ture și epuizare. Într-o florărie de familie, înseamnă că toată lumea e acolo, de dimineață, și că nimeni nu pleacă până nu iese ultimul buchet pe ușă. Nu există „nu e tura mea". Există „hai să terminăm, că doamna așteaptă”.

Cât costă un buchet de flori de Sfântă Mărie 2026

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Ne amintim și acum de o Sfântă Maria de acum câțiva ani, când un bunic a intrat în florărie și ne-a spus că are nevoie de patru buchete. Unul pentru soția lui, unul pentru fiica lui și două pentru nepoatele lui. Toate patru purtau numele Maria.

Ne-a povestit că, în familia lui, numele se dădea din generație în generație și că Sfânta Maria era una dintre puținele zile în care reușea să le aibă pe toate aproape, măcar printr-un buchet de flori. Ne-a emoționat felul în care vorbea despre ele și cât de important era pentru el să nu lase nicio Maria fără flori.

Poate tocmai de aceea povestea ne-a rămas atât de aproape. Și la noi în familie există această tradiție: suntem patru surori – Carolina, Francesca, Sofia și Andra – și fiecare poartă un nume de sfânt. Iar eu, Carolina, port și numele Maria. Pentru noi, Sfânta Maria nu a fost niciodată doar o zi aglomerată în florărie. E și despre familie, despre tradiții și despre florile prin care, uneori, spunem lucruri pe care nu știm să le spunem în cuvinte”, ne-a povestit Carolina, dintre surorile care conduc această florărie.

Pentru această zi au pregătit un buchet special, la 100 de lei. 

Românii și-au schimbat obiceiul de achiziționare a florilor

În ultimii ani, modul în care românii cumpără flori s-a schimbat radical. Buchetul nu se mai alege neapărat în drum spre casă, ci de pe telefon, în pauza de prânz, dintr-o ședință sau dintr-un alt oraș. Diaspora comandă pentru părinții rămași acasă. Copiii comandă pentru mame, de la birou. Iar cererile de ultim moment, cele de la ora 16:00 pentru ora 18:00, au devenit regulă, nu excepție.

Livrarea de flori a devenit, astfel, o industrie în sine, cu propriile ei reguli. Iar regula numărul unu e că, în această categorie, întârzierea nu se poate recupera. O comandă de haine care ajunge mâine e o comandă întârziată. Un buchet care ajunge mâine e o aniversare ratată.

Buchetul de 100 de lei ajunge în doar două ore la sărbătorită

De Sfânta Maria, sărbătorim și noi un început nou: este prima noastră Sfântă Maria în noua locație din Șoseaua Pantelimon 248–250.”, adauga Carolina.

Aici intervine partea în care Povestea Florilor a decis să nu facă niciun compromis: livrare în două ore în București, la același preț, de 100 de lei. Nu peste trei zile, nu „în intervalul 9:00–21:00", nu cu taxă de urgență. Două ore de la comandă până la ușa sărbătoritei. 

Mesaje de Sfânta Maria 2026

  1. La mulți ani de Sfânta Maria! Îți doresc multă sănătate, liniște în suflet, bucurii nenumărate și oameni dragi alături de tine în fiecare zi. Să ai parte de o viață frumoasă și de cât mai multe motive să zâmbești!
  2. Fie ca ziua numelui să îți aducă fericire, iubire și împliniri, iar fiecare dorință să își găsească drumul spre împlinire. La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Maria!
  3. La mulți ani de Sfânta Maria! Să fii mereu înconjurat(ă) de oameni sinceri, să ai parte de sănătate și să găsești bucurie în lucrurile mici și frumoase ale vieții. Să îți fie fiecare zi mai bună decât cea de ieri!
  4. De ziua numelui tău, îți doresc ca pacea să îți umple sufletul, iubirea să îți lumineze viața, iar norocul să îți fie mereu alături. La mulți ani cu sănătate și împliniri!
  5. La mulți ani, Maria! Să ai parte de o zi plină de zâmbete, surprize frumoase și clipe petrecute alături de cei pe care îi iubești. Îți doresc sănătate, fericire și o mulțime de momente de neuitat!
  6. Cu ocazia zilei de Sfânta Maria, îți transmit cele mai calde gânduri. Să ai puterea să îți urmezi visurile, curajul să treci peste orice obstacol și norocul de a întâlni mereu oameni care să îți fie aproape.
  7. Sărbătoarea Sfintei Marii să îți aducă lumină în suflet și bucurie în casă! Să fii sănătos/sănătoasă, iubit(ă) și să te bucuri de fiecare clipă frumoasă alături de familie și prieteni. La mulți ani!

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