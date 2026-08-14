Ce înseamnă broasca verde de pe ambalajele produselor. Detaliul pe care mulți îl ignoră

Micul simbol cu o broască verde apare tot mai des pe ambalajele unor alimente, însă semnificația lui este necunoscută pentru mulți consumatori. Nu este un semn de avertizare și nici o indicație că produsul este mai sănătos. Broasca reprezintă o certificare internațională legată de felul în care sunt produse anumite ingrediente și de impactul agriculturii asupra mediului.

Dacă obișnuiești să citești etichetele produselor pe care le cumperi, este posibil să fi remarcat această emblemă pe pachete de cafea, ceai, ciocolată, banane sau alte produse. Deși la prima vedere pare un simplu element grafic, simbolul are o semnificație precisă și este legat de organizația Rainforest Alliance.

Un detaliu important este că prezența broaștei pe ambalaj nu înseamnă automat că întregul produs este certificat. În anumite cazuri, certificarea se referă la unul dintre ingredientele folosite la fabricarea alimentului.

Ce reprezintă broasca verde de pe ambalajele alimentelor

Sigla cu broasca verde este asociată cu programul Rainforest Alliance Certified, o certificare care urmărește promovarea unor practici agricole considerate mai sustenabile.

Atunci când un produs poartă acest simbol, unul sau mai multe dintre ingredientele sale provin din surse care respectă criteriile stabilite de sistemul de certificare. Aceste criterii vizează mai multe domenii, de la protejarea ecosistemelor și biodiversității până la condițiile de muncă și capacitatea fermelor de a face față schimbărilor climatice.

Prin urmare, broasca verde nu spune dacă un aliment este gustos, dietetic sau sănătos, ci oferă o informație despre proveniența și modul de producție al anumitor ingrediente.

De ce a fost aleasă o broască drept simbol

Alegerea broaștei are legătură cu rolul acestor animale în natură. Broaștele sunt considerate bioindicatori, iar starea populațiilor de amfibieni poate oferi indicii despre sănătatea unui ecosistem.

Rainforest Alliance a adoptat ca emblemă o broască arboricolă cu ochii roșii, specie asociată regiunilor tropicale în care organizația și-a desfășurat o parte importantă a activității.

În timp, imaginea broaștei a ajuns să fie asociată cu protejarea pădurilor, conservarea biodiversității și practicile agricole mai responsabile.

Pe ce produse poți întâlni sigla cu broasca verde

Simbolul poate fi întâlnit pe o gamă variată de produse alimentare, în special pe cele care au la bază culturi agricole pentru care există programe de certificare.

Printre exemple se numără:

cafeaua;

ceaiul;

cacaoa și produsele din ciocolată;

bananele;

anumite produse pe bază de fructe;

unele condimente și alte culturi agricole.

Un aspect esențial este să nu interpretezi automat sigla ca pe o certificare a întregului aliment. De exemplu, în cazul unei ciocolate, broasca poate indica faptul că ingredientul cacao provine dintr-o sursă certificată, în timp ce celelalte ingrediente nu intră neapărat sub aceeași certificare.

Ce urmărește, concret, certificarea Rainforest Alliance

Sistemul de certificare are în vedere mai multe componente ale producției agricole și ale lanțului de aprovizionare. Printre obiective se află reducerea presiunii asupra mediului și îmbunătățirea condițiilor în care sunt produse materiile prime.

Printre aspectele urmărite se numără:

conservarea pădurilor și a biodiversității;

folosirea mai responsabilă a resurselor naturale;

practici agricole sustenabile;

îmbunătățirea condițiilor de trai pentru fermieri;

respectarea unor principii privind drepturile omului;

adaptarea agriculturii la schimbările climatice;

creșterea rezilienței fermelor.

Certificarea presupune verificări și audituri independente, astfel încât produsele și fermele care utilizează această siglă să respecte criteriile programului.

Broasca verde nu înseamnă că produsul este mai sănătos

Aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii. Sigla Rainforest Alliance nu este o certificare nutrițională.

Cu alte cuvinte, faptul că vezi broasca verde pe o tabletă de ciocolată nu înseamnă că produsul respectiv are mai puține calorii, mai puțin zahăr sau mai multe vitamine decât o altă ciocolată.

Același lucru este valabil și pentru cafea, ceai sau alte alimente. Simbolul oferă informații despre practicile de producție și aprovizionare, nu despre valoarea nutrițională a produsului.

Pentru a afla dacă un aliment este potrivit pentru dieta ta, trebuie să consulți în continuare lista ingredientelor și tabelul cu valorile nutriționale.

Legătura cu organismele modificate genetic este un mit

Un alt zvon apărut în mediul online susține că broasca verde ar fi un marcaj pentru produsele care conțin organisme modificate genetic.

Informația este falsă.

Sigla Rainforest Alliance nu indică prezența organismelor modificate genetic și nu reprezintă un simbol utilizat pentru acest tip de etichetare. Ea este asociată cu standarde privind agricultura sustenabilă, protecția mediului, condițiile sociale și lanțul de aprovizionare.

În cazul produselor alimentare care intră sub regulile europene privind organismele modificate genetic, există cerințe distincte de etichetare.

Ce trebuie să înțelegi când vezi broasca verde pe un aliment

Data viitoare când întâlnești broasca verde pe ambalajul unei cafele, al unei ciocolate sau al unui pachet de ceai, o poți interpreta ca pe un indicator al certificării Rainforest Alliance pentru anumite ingrediente sau produse.

Simbolul transmite, în esență, un mesaj despre felul în care au fost obținute materiile prime și despre respectarea unor criterii legate de mediu, agricultură și aspecte sociale.

Totuși, sigla nu înlocuiește informațiile obligatorii de pe etichetă. Pentru o alegere corectă, este important să verifici în continuare ingredientele, alergenii, cantitatea de zahăr și sare, valorile energetice, termenul de valabilitate și condițiile de depozitare.