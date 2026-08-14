Doi pensionari fac senzație pe străzile din Roma cu dansurile lor. Au 70 și 79 de ani, dar se mișcă ca în tinerețe

Pasquale Iannone și Elisa Fava au devenit senzația momentului în Italia după ce dansurile lor pline de energie din centrul Romei au adunat sute de mii de aprecieri pe rețelele sociale.

Vârsta este doar o cifră atunci când pasiunea pentru muzică și mișcare trece pe primul loc. Un cuplu de seniori din Italia a cucerit inimile a sute de mii de internauți din întreaga lume după ce videoclipurile în care dansează pe ritmurile piesei „Beat It” a lui Michael Jackson în piețele istorice din Roma au devenit virale.

Pasquale Iannone, în vârstă de 70 de ani, și partenera sa, Elisa Fava, de 79 de ani, demonstrează că bătrânețea poate fi trăită cu bucurie, dinamism și eleganță.

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Succesul neașteptat a început după ce un operator turistic a filmat cuplul în timp ce dansa în aer liber și a publicat imaginile pe contul The Tour Guy.

Videoclipul a strâns rapid peste 370.000 de aprecieri și mii de mesaje entuziaste, atrăgând inclusiv atenția autorităților locale.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a reacționat direct în mediul online pentru a-i felicita pe cei doi dansatori, descriind momentul ca o dovadă pură de frumusețe și simplitate.

Popularitatea fulgerătoare i-a adus pe Pasquale și Elisa pe micile ecrane, fiind invitați să își demonstreze coregrafiile în emisiunea matinală a postului public Rai Uno.

„Nimeni nu și-ar fi imaginat vreodată că vom avea un astfel de succes” a spus Elisa pentru AFP,

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Cei doi parteneri s-au cunoscut la un curs de dans și profită de serile calde de vară pentru a se antrena în aer liber, trecând cu dezinvoltură de la Michael Jackson la acordurile celebrei piese „Jailhouse Rock” a lui Elvis Presley.

Gestul lor este cu atât mai important într-o țară în care media de vârstă a atins 49,1 ani, Italia având cea mai îmbătrânită populație din Uniunea Europeană, conform datelor oficiale Eurostat.

Medicii subliniază constant că mișcarea fizică regulată este crucială pentru menținerea sănătății creierului și a inimii la vârste înaintate, reducând presiunea uriașă asupra sistemelor publice de sănătate.

„Am mulți prieteni care, din nefericire, odată ieșiți la pensie, sfârșesc petrecându-și timpul pe canapea, privind la televizor. Mi-ar plăcea să îi văd mult mai activi, să se ridice și să se bucure de mișcare”, a spus Iannone.