 De ce vezi curieri nepalezi cu geci și mănuși la temperaturi de 40°C. Explicația este surprinzătoare
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De ce vezi curieri nepalezi cu geci și mănuși la temperaturi de 40°C. Explicația este surprinzătoare

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În zilele toride de vară, când cei mai mulți oameni caută haine cât mai subțiri și încearcă să petreacă cât mai puțin timp în soare, unii curieri nepalezi pot fi văzuți pe străzile orașelor îmbrăcați cu geci, pantaloni lungi și mănuși. Imaginea i-a făcut pe mulți români să se întrebe cum reușesc să suporte temperaturile de 35-40 de grade.

De ce vezi curieri nepalezi cu geci și mănuși la temperaturi de 40°C.
De ce vezi curieri nepalezi cu geci și mănuși la temperaturi de 40°C.

Explicația nu ține neapărat de faptul că aceștia ar suporta mai ușor căldura, ci și de nevoia de a-și proteja pielea de radiațiile solare. În plus, hainele purtate de unii dintre ei sunt special concepute pentru protecție împotriva razelor UV, iar deplasarea cu bicicleta sau scuterul aduce și alte riscuri, precum praful, insectele sau pietricelele aruncate de trafic, scriu cei de la Adevărul.

Medicul Cecilia Birău, de la Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, explică de ce hainele lungi pot avea un rol important chiar și atunci când temperaturile ajung la 40 de grade și atrage atenția asupra măsurilor care trebuie luate de persoanele care lucrează multe ore în aer liber.

Hainele lungi pot proteja pielea de radiațiile solare

Potrivit medicului, hainele lungi nu trebuie privite automat ca un dezavantaj în timpul caniculei. Dimpotrivă, atunci când sunt alese corect, acestea pot reduce expunerea directă a pielii la radiațiile solare.

În general, este clar că oricine, atât persoanele care lucrează în mediul exterior, cât și persoanele care trebuie să se deplaseze în aer liber, trebuie să poarte haine lungi. De ce? Pentru că acele haine lungi ne apără de radiațiile solare, care nu sunt doar ultraviolete, sunt și infraroșii și radiații luminoase”, explică Cecilia Birău.

Specialistul recomandă, în special, hainele de culoare deschisă, deoarece acestea se comportă diferit față de cele închise atunci când sunt expuse la soare.

De preferință, hainele trebuie să fie de culoare deschisă. Culoarea deschisă și albul reflectă radiațiile solare, nu le absorb, așa cum se întâmplă cu culorile închise”, spune medicul.

Astfel, geaca purtată de un curier pe timp de vară nu este neapărat echivalentă cu o haină groasă de iarnă. În multe situații este vorba despre articole subțiri, largi și concepute pentru protecție solară.

De ce unii curieri preferă să acopere aproape toată pielea

Un român care a povestit pe internet despre experiența sa în Vietnam a remarcat că hainele lungi sunt extrem de răspândite în anumite zone din Asia, inclusiv în condiții de temperatură și umiditate ridicate.

În țările din Asia în care umiditatea este crescută și soarele extraordinar de puternic umblam pe stradă în pantaloni scurți și tricou. Mi-am dat însă seama că nu știam cum să mă comport la temperaturi atât de ridicate. Toată lumea purta geacă și mănuși, ce-i drept nu de fâș, dar special gândite pentru protecție UV”, a relatat acesta.

După ce a adoptat același stil vestimentar, spune că senzația de confort s-a schimbat.

„Surprinzător, după ce mi-am dat seama și m-am luat după ei, am început să port și eu haine adecvate și am ajuns să simt mai tare răcoare cu pantaloni lungi și geacă decât dacă aș fi fost fără. Aceeași chestie se aplică și în China. Și acolo, când am fost, aceeași poveste”, a mai spus acesta.

Un alt participant la discuție a remarcat că hainele folosite în astfel de situații nu sunt neapărat groase, ci sunt concepute astfel încât să acopere pielea și să permită circulația aerului.

„Se îmbracă de obicei în haine albe largi. Astfel, nu atrag soarele, acoperă pielea și lasă loc pentru flux de aer”, a explicat acesta.

Și deplasarea pe scuter contează

În cazul curierilor, îmbrăcămintea are și o componentă practică. Persoanele care petrec ore întregi pe bicicletă sau scuter sunt expuse constant la soare, vânt, praf și insecte.

Raze UV, plus că merg pe motoare și se feresc de praf, pietre, insecte. Am întrebat și eu un băiat și așa a explicat”, a povestit un utilizator.

Mănușile și hainele lungi pot avea, așadar, mai multe funcții, de la protecția pielii împotriva soarelui până la reducerea expunerii la factorii din trafic.

În plus, pentru un curier care petrece cea mai mare parte a zilei pe stradă, protecția împotriva radiațiilor ultraviolete poate deveni la fel de importantă precum confortul termic.

Adaptarea la temperatură poate juca și ea un rol

În discuțiile dintre români a apărut și explicația legată de aclimatizare. Persoanele care provin din regiuni în care temperaturile sunt foarte ridicate pot percepe diferit căldura de 30-35 de grade.

Un utilizator a dat exemplul unei colege din Iran:

Am avut o colegă din Iran care vara se îmbrăca cu haine lungi și, eventual, cu o jachetă. E vorba de aclimatizare. De unde venea ea, din Teheran, era obișnuită cu temperaturi mult mai mari vara, de 40–45, poate chiar 50 de grade, așa că temperaturile de la noi, de 30–35 de grade, i se păreau mult mai scăzute comparativ”, a relatat acesta.

Un alt român susține că a observat aceeași diferență în cazul unor nepalezi care locuiesc în România.

Acum trei seri m-au sunat să mă întrebe cum pornesc centrala, că le este frig. M-am dus la ei, erau toți cu geci și căciuli și în pătură. Era ora 21 și afară erau 27 de grade. Am discutat cu ei și ziceau că sunt din sudul Nepalului, unde ei au media undeva la 45 de grade”, a povestit acesta.

Aclimatizarea poate influența modul în care organismul percepe temperatura, însă medicul subliniază că protecția împotriva căldurii nu trebuie neglijată, indiferent de obișnuința unei persoane cu temperaturile ridicate.

Ce haine recomandă medicul pe caniculă

Pentru persoanele care muncesc în aer liber, alegerea materialului este importantă. Hainele trebuie să permită evaporarea transpirației și să nu împiedice organismul să își regleze temperatura.

Sunt recomandate materialele naturale, pentru că acestea permit transpirația organismului și absorb foarte bine transpirația. Există și materiale produse industrial, cu rol asemănător produselor naturale, dar sunt ceva mai scumpe decât cele din materiale naturale”, explică Cecilia Birău.

Pe lângă haine, sunt esențiale hidratarea și pauzele regulate. În timpul episoadelor de caniculă, persoanele care lucrează afară ar trebui să profite cât mai mult de zonele umbrite.

Trebuie să încercăm să folosim zonele în care există umbră și, clar, să existe posibilitatea de hidratare”, spune medicul.

În perioadele cu avertizări severe, organizarea programului de lucru trebuie adaptată astfel încât oamenii să poată beneficia de pauze și de un spațiu cu temperatură mai scăzută.

La codurile mai severe se precizează locurile de muncă unde se limitează timpul de lucru sau se fac pauze în care oamenii trebuie să stea în zone unde se asigură o temperatură ambientală corespunzătoare, în jur de 25 de grade, și unde există posibilitatea de hidratare cu apă potabilă”, explică specialistul.

Hainele lungi nu elimină riscul de insolație

Chiar dacă pielea este protejată de haine, expunerea îndelungată la soare poate deveni periculoasă. Medicul atrage atenția că insolația nu apare exclusiv în zilele în care temperaturile ating valori extreme.

„Insolația este legată de expunerea directă a sistemului nervos central la radiațiile solare. Nu este vorba doar despre momentul în care este declarată caniculă. Dacă se stă foarte mult timp în soare, chiar dacă temperatura mediului este de 25 de grade, putem să facem insolație”, avertizează Cecilia Birău.

Primele manifestări pot include greață, vărsături și o stare generală alterată. În formele severe, persoana afectată își poate pierde cunoștința.

Dacă apar astfel de simptome după expunerea la soare, persoana trebuie mutată imediat într-un loc ferit de radiațiile directe.

Să scoatem imediat persoana din mediul în care există radiații solare directe și să aplicăm la nivelul capului niște tampoane sau comprese îmbibate în apă. Nu gheață. Și, clar, să sunăm la 112, pentru ca pacientul să fie dus într-un centru medical și să i se acorde primul ajutor”, recomandă medicul.

Epuizarea termică, un alt pericol în zilele fierbinți

Pe lângă insolație, persoanele care lucrează ore întregi afară se pot confrunta cu epuizarea termică. Aceasta apare atunci când mecanismele prin care organismul încearcă să își mențină temperatura normală sunt suprasolicitate.

„În momentul în care un organism nu este bine hidratat și este expus continuu la temperaturi ridicate, are loc o suprasolicitare a acestui mecanism de termoreglare. Apar transpirații abundente și atunci avem pierderi foarte mari de lichide. Și nu numai lichide, ci și substanțe minerale și electroliți, care sunt foarte importanți pentru echilibrul organismului”, explică Cecilia Birău.

În continuare, poate apărea vasodilatația și scăderea tensiunii arteriale, ceea ce poate accentua starea de rău.

Cine trebuie să fie cel mai atent la caniculă

Riscurile sunt mai mari în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor care suferă de boli cronice, în special afecțiuni cardiovasculare.

Acest lucru apare în special la extremele de vârstă, la copii și la persoanele vârstnice, precum și la persoanele cu boli cronice, în special boli cardiovasculare”, precizează medicul.

În perioadele cu temperaturi ridicate, aceste categorii sunt sfătuite să evite expunerea prelungită în intervalele cele mai fierbinți ale zilei.

Aceste persoane sunt sfătuite, clar, să nu își petreacă timpul în mediul exterior, la temperaturi ridicate, în intervalul aproximativ 10.30–11.00 până la 17.00–17.30”, mai spune Cecilia Birău.

Așadar, imaginea unui curier care pedalează sau conduce un scuter în geacă și mănuși, în timp ce termometrul indică 40 de grade, nu este neapărat atât de neobișnuită pe cât pare. Hainele lungi, dacă sunt subțiri, lejere, deschise la culoare și adaptate condițiilor meteo, pot oferi protecție împotriva radiațiilor solare. Pentru cei care lucrează ore întregi în aer liber, însă, îmbrăcămintea trebuie însoțită de hidratare, pauze la umbră și evitarea expunerii în cele mai fierbinți ore ale zilei.

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