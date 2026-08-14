 Ce s-a aflat despre șoferul care a ucis doi pietoni în Brașov. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore
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Ce s-a aflat despre șoferul care a ucis doi pietoni în Brașov. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

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Bărbatul de 50 de ani care a ucis 2 pietoni în centrul Brașovului a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști. Din documentele medicale atașate la dosar reiese că acesta cunoștea diagnosticul de epilepsie și a renunțat conștient la medicamentație, deși știa riscurile uriașe la volan.

Șoferul care a ucis doi pietoni în Brașov a fost reținut/ sursa arhivă
Șoferul care a ucis doi pietoni în Brașov a fost reținut/ sursa arhivă

Răsturnare gravă de situație în cazul cumplitului accident rutier din Brașov, soldat cu moartea a doi pietoni și rănirea gravă a unui al treilea.

Șoferul în vârstă de 50 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Anchetatorii au descoperit dovezi medicale clare care arată că individul suferea de o boală cronică incompatibilă cu șofatul în lipsa tratamentului, pe care a ales însă să îl întrerupă în mod deliberat.

Decizia conștientă de a renunța la medicație: concluziile anchetatorilor de la IPJ Brașov

Verificările efectuate de polițiști și documentele medicale adunate la dosar au scos la iveală detalii revoltătoare despre starea de sănătate a conducătorului auto.

Deși avea un diagnostic confirmat de epilepsie, bărbatul a ales să nu își mai administreze tratamentul prescris de medici, deși era pe deplin conștient că poate suferi crize în orice moment la volan.

Poliția a confirmat oficial diagnosticul și circumstanțele agravante legate de oprirea medicației.

„Actele medicale pe care polițiștii le-au adunat și concluziile medicilor specialiști arată faptul că bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică” a declarat Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.

Urma un tratament pe care conștient și l-a întrerupt, deși știa că această întrerupere i-ar putea influența starea de conducere și că în orice moment afecțiunea medicală de care suferea i-ar fi putut agrava situația și calitatea de conducător auto.

„În actele medicale pe care le avem la acest moment rezultă acest diagnostic de epilepsie.”

Acuzații grave: ucidere din culpă și propunere de arestare preventivă

Bărbatul este cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

După expirarea celor 24 de ore de reținere în arestul poliției, el va fi condus în fața magistraților, procurorii cerând emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cine sunt victimele

Accidentul s-a produs marți seară, 11 august, în centrul Brașovului, după ce șoferul de 50 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat pe trotuar, lovind un grup de pietoni.

Doi oameni au murit, printre victime fiind Alexandru, un tânăr de 26 de ani din Piatra Neamț, și un turist german de 34 de ani. Un alt cetățean german, în vârstă de 31 de ani, a fost grav rănit și transportat la spital în stare critică. 

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