Vin, bere, lichior? Ce băutură alcoolică este asociată cu un risc mai mic de deces

Într-un studiu recent realizat pe baza datelor colectate de la 340.924 de participanți la UK Biobank, consumul de vin a fost asociat cu o mortalitate mai scăzută, în timp ce consumul de bere și de băuturi spirtoase a fost asociat cu un risc mai ridicat de deces.

Ce au descoperit cercetătorii

S-a demonstrat că consumul excesiv de alcool crește riscul de mortalitate, dar, la niveluri mai scăzute, conținutul paharului tău ar putea avea, de asemenea, o importanță, sugerează un nou studiu.

Datele au fost colectate între anii 2006 și 2022, perioada medie de urmărire fiind de peste 13 ani. Rezultatele au fost prezentate în cadrul sesiunii științifice anuale a Colegiului American de Cardiologie, desfășurată la New Orleans, potrivit FoxNews.

În cadrul studiului, participanții și-au descris consumul de alcool ca fiind „niciodată/ocazional”, „scăzut”, „moderat” sau „ridicat”.

Consumul ridicat a fost definit ca fiind de peste 40 de grame pe zi pentru bărbați (aproximativ trei băuturi standard) și de peste 20 de grame pe zi pentru femei (aproximativ 1,4 băuturi standard).

Conform rezultatelor studiului, participanții cu un consum ridicat de alcool prezentau un risc cu 24% mai mare de deces din orice cauză, un risc cu 36% mai mare de deces din cauza cancerului și un risc cu 14% mai mare de deces cardiovascular, în comparație cu persoanele care nu consumau deloc alcool sau consumau doar ocazional.

În cazul consumului scăzut sau moderat de alcool, însă, riscul de mortalitate părea să varieze în funcție de tipul băuturii.

Riscul de moarte corelat cu fiecare tip de băutură alcoolică

Cercetătorii au constatat că băuturile spirtoase, berea și cidrul au fost asociate cu o mortalitate semnificativ mai ridicată, în timp ce consumul aceleiași cantități de vin a fost corelat cu o mortalitate semnificativ mai scăzută.

Persoanele care consumau vin în mod moderat prezentau un risc cu 21% mai mic de deces cardiovascular decât cele care nu consumau deloc sau consumau ocazional. În schimb, s-a constatat că persoanele care consumau cantități reduse de băuturi spirtoase, bere sau cidru prezentau un risc cu 9% mai mare de deces cardiovascular.

„Aceste rezultate se referă la populația generală, iar în anumite grupuri cu risc ridicat, cum ar fi persoanele cu boli cronice sau afecțiuni cardiovasculare, riscurile ar putea fi chiar mai mari”, a declarat într-un comunicat de presă dr. Zhangling Chen, profesor la Spitalul Xiangya II al Universității Central-Sud din China și autorul principal al studiului.

De ce este vinul considerat mai puțin nociv

Un posibil motiv pentru asocierea vinului cu o rată mai scăzută a mortalității ar putea fi faptul că acesta conține compuși precum polifenolii și antioxidanții, care ar putea avea efecte benefice asupra vaselor de sânge, inflamației și sănătății cardiovasculare, au remarcat cercetătorii.

Jessica Steinman, specialistă în dependențe din Los Angeles și director clinic la No Matter What Recovery, a declarat că informațiile din studiu sunt „utile”, dar a avertizat împotriva aplicării la scară largă a rezultatelor la nivel individual, în special în cazul persoanelor cu antecedente de abuz de substanțe.

Deși anumite ingrediente sau substanțe ar putea ajuta o persoană cu o problemă specifică, ea și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește problemele de sănătate mintală și dependența.

„Când auzim aceste povești sau primim rezultatele acestor cercetări, ele devin o generalizare «alb-negru» la scară largă pentru populație, iar noi vrem să fim precauți în această privință”, a declarat Steinman, care nu a fost implicată în cercetare, pentru Fox News Digital.