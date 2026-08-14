 Trenurile din România, în pericol să fie oprite. CFR SA avertizează că nu poate garanta plata salariilor
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Trenurile din România, în pericol să fie oprite. CFR SA avertizează că nu poate garanta plata salariilor

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CFR SA avertizează asupra unei situații fără precedent: compania ar putea ajunge în imposibilitatea de a plăti salariile angajaților dacă nu este aprobat Contractul de activitate și performanță pentru perioada 2026-2030. Sindicatele spun că blocajul administrativ dintre instituțiile statului poate avea efecte directe asupra circulației trenurilor și avertizează că transportul feroviar riscă să fie grav perturbat sau chiar blocat.

Foto: Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane Facebook
Foto: Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane Facebook

CFR SA, în fața unei situații care poate da peste cap calea ferată

CFR SA riscă să ajungă în imposibilitatea de a achita salariile angajaților dacă nu este aprobat Contractul de activitate și performanță pentru perioada 2026-2030. Avertismentul a fost transmis sindicaliștilor în cadrul întâlnirii de joi, 13 august 2026, cu administrația companiei.

Practic, oamenii care asigură funcționarea infrastructurii pe care circulă trenurile ar putea ajunge să nu își primească salariile din cauza faptului că un document important nu poate fi aprobat. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane susține că situația nu are legătură cu munca angajaților și nici cu modul în care aceștia își îndeplinesc atribuțiile. Problema este, potrivit sindicaliștilor, una administrativă și apare între instituțiile statului. În spatele unei formulări aparent tehnice se află însă o problemă care îi poate afecta direct pe oameni: salariile.

Dacă plata acestora nu mai poate fi asigurată, nemulțumirea angajaților poate crește rapid, iar efectele nu s-ar opri la nivelul companiei. CFR SA are un rol esențial în funcționarea sistemului feroviar, iar orice blocaj important în activitatea sa poate avea consecințe asupra trenurilor care circulă zilnic în România.

Ministerul Justiției a întors documentul 

În centrul problemei se află Contractul de activitate și performanță pentru următorii patru ani. Potrivit informațiilor transmise de federația sindicală, Ministerul Justiției a restituit proiectul fără aviz și a indicat faptul că documentul nu poate fi aprobat înainte ca Guvernul să adopte Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030.

Cu alte cuvinte, înainte de contract trebuie aprobată strategia, iar până când această etapă nu este finalizată, procedura rămâne blocată. Ministerul Justiției a atras atenția și asupra unei posibile probleme juridice: dacă acel contract ar fi aprobat fără respectarea ordinii necesare, actul ar putea fi contestat în instanță, suspendat și, ulterior, chiar anulat în contencios administrativ.

„Pentru omul care merge cu trenul, toate aceste explicații pot părea greoaie. În realitate, însă miza este foarte concretă. În timp ce instituțiile statului își pasează responsabilitatea și documentele, noi spunem că se poate ajunge la o situație în care plata salariilor să nu mai fie garantată", susțin reprezentanții Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane.  

Sindicatele avertizează: dacă oamenii nu sunt plătiți, trenurile vor fi blocate

Sindicaliștii susțin că neplata salariilor ar putea declanșa un conflict de muncă de amploare. Nu este vorba, spun reprezentanții angajaților, despre o amenințare directă cu oprirea trenurilor, ci despre un risc care poate apărea dacă oamenii ajung să muncească fără să fie plătiți. 

„Într-o asemenea situație, salariații ar putea refuza continuarea activității, iar acest lucru ar avea efecte asupra întregului sistem feroviar. CFR SA administrează infrastructura pe care circulă atât trenurile de călători, cât și cele de marfă, astfel că un blocaj important în activitatea companiei nu ar rămâne o problemă internă. Ar putea apărea întârzieri, perturbări ale circulației și probleme pentru operatorii feroviari, iar transportul de mărfuri ar putea fi, la rândul său, afectat", declară sindicaliștii. 

Într-un scenariu mai grav, sindicaliștii spun că transportul feroviar ar putea ajunge chiar să fie blocat. Mesajul transmis este unul cât se poate de direct: angajații nu vor să fie puși să plătească pentru un blocaj pe care nu l-au creat.

Oamenii își cer salariile pentru munca deja prestată și cer ca statul să rezolve problema înainte ca tensiunile să escaladeze. Pentru pasageri, o eventuală criză ar putea însemna mai mult decât întârzieri în gară. Ar putea afecta navetiști, elevi, studenți, angajați care folosesc trenul pentru a ajunge la serviciu și companii care depind de transportul feroviar de marfă.

Angajații se plâng pe rețelele sociale

Tensiunea se simte deja în rândul angajaților, iar nemulțumirile au început să apară și pe rețelele sociale. Salariații critică situația în care au ajuns și spun că nu este normal ca plata salariilor să depindă de faptul că instituțiile statului nu reușesc să finalizeze la timp documentele necesare.

„Noi venim la muncă în fiecare zi și ne facem treaba. Avem rate, copii, facturi și cheltuieli ca orice om. Nu este normal să ajungem să ne întrebăm dacă ne mai primim salariile din cauza unor probleme între instituțiile statului", declară pe Facebook un angajat CFR. „Dacă salariile nu mai sunt plătite, cum să le ceri oamenilor să continue să lucreze liniștiți? Noi nu am creat această situație și nu este corect să fim noi cei care suportăm consecințele.

Vrem doar să fim plătiți pentru munca pe care o facem", spune altul. „Nu vrem să oprim trenurile și nu vrem să afectăm călătorii, dar trebuie să se înțeleagă că și noi avem familii și obligații. Statul trebuie să rezolve această problemă înainte să se ajungă într-o situație în care oamenii să nu mai poată continua activitatea", este un alt comentariu. 

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