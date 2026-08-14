O mamă a trei copii a murit după o operație estetică în Turcia. Cu doar cinci minute înainte, i s-a oferit o procedură la preț redus

O mamă a trei copii a decedat după ce i s-a propus o operație de mărire a feselor în stil brazilian (BBL) la preț redus, cu cinci minute înainte de a intra în sala de operație.

Cum s-a produs incidentul

Hayley Dowell, în vârstă de 38 de ani, a decedat la clinica BHT din cadrul spitalului Tema din Istanbul, Turcia, pe 3 octombrie 2023, din cauza complicațiilor apărute în urma unei operații de liposucție – o intervenție chirurgicală de îndepărtare a grăsimii, potrivit The Daily Mail.

Ea se deplasase în Turcia pentru a se supune unor operații de abdominoplastie și liposucție, dar i s-a propus o a treia intervenție ca serviciu suplimentar în cadrul primei întâlniri cu chirurgul ei, chiar înainte de a intra în sala de operație.

Medicul legist Nicholas Walker a declarat că, deși doamna Dowell, care locuia în Eastleigh, Hampshire, nu a decedat din cauza operației BBL, practicile de a vinde clienților servicii suplimentare și de a le acorda prea puțin timp pentru a se gândi la operațiile suplimentare „vor crea un risc de decese viitoare”.

Medicul Walker a afirmat că operațiile BBL sunt „riscante” și că Hayley Dowell era deja pregătită să intre în sala de operație când i s-a oferit opțiunea de a adăuga noua procedură cu o reducere de 1.000 de lire sterline și i s-a prezentat un terminal de plată cu cardul.

„Hayley fusese pregătită și era gata să intre în sala de operație când i s-a oferit posibilitatea de a alege și i s-a dat un terminal de plată pentru a efectua tranzacția respectivă”, a declarat Nicholas Walker.

Soțul pacientei Dowell, Neil, a declarat că se afla alături de ea când a întâlnit-o pentru prima dată pe chirurg, care i-a spus că ar putea folosi grăsimea prelevată în urma liposucției pentru a-i mări fesele, despre care a spus că erau „puțin plate”.

„Imediat ce a ieșit din cameră, a intrat o tânără cu un terminal de plată; am avut la dispoziție doar cinci minute să ne hotărâm dacă vrem să facem intervenția sau să o plătim”, a spus el.

„Nu-mi amintesc deloc să fi văzut vreun formular de consimțământ. Totul s-a întâmplat atât de repede. A trebuit să luăm o decizie rapidă, a fost o agitație nebunească”.

Neil Dowell a spus că soția sa a decis să se supună operațiilor de abdominoplastie și liposucție în străinătate din cauza costurilor și a adăugat că era „un fel de tendință”, deoarece și alte prietene ale ei își făcuseră aceste operații.

„Nu aveam încredere în operațiile din străinătate, credeam că ar trebui să se facă în Marea Britanie”, a spus el.

Hayley Dowell a suferit anterior o operație de implant mamar în Marea Britanie, a spus soțul ei.

„Am încercat să o conving să nu o facă, dar a fost foarte insistentă, își făcuse cercetările”, a adăugat el.

Ce presupune un Brazilian Butt Lift

Un BBL nu este un implant, ci o procedură în care medicul folosește grăsimea proprie a pacientei pentru a crea un contur mai rotund, mai ridicat și mai armonios al feselor. Procedura are două etape principale: liposucția și injectarea grăsimii.

Medicul extrage grăsime din zone unde aceasta este în exces: abdomen, flancuri, spate, coapse.Grăsimea este aspirată cu canule fine, apoi este filtrată și purificată.

Scopul nu este doar colectarea grăsimii, ci și subțierea taliei, astfel încât rezultatul final să fie mai sculptat. Grăsimea purificată este injectată în fese, în straturi controlate. Medicul modelează forma pentru a obține volum, rotunjime și ridicare naturală. Injectarea se face strict în țesutul subcutanat, nu în mușchi, pentru a evita riscuri grave.