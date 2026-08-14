Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul Ryanair în care un pasager a fost aspirat spre exterior. Raportul anchetatorilor

Un incident grav petrecut la bordul unui avion Ryanair scoate la iveală primele detalii despre momentul în care un pasager a fost prins parțial în geamul deteriorat al aeronavei. Ancheta preliminară a autorităților americane indică o defecțiune severă la unul dintre motoare, produsă în timpul urcării avionului.

Potrivit raportului preliminar al Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB), fragmente desprinse din motor au lovit și au spart un geam al cabinei. În urma avariei, un pasager a fost grav rănit, iar cei aflați în apropierea sa au intervenit pentru a-l împiedica să fie aspirat complet în exterior.

Incidentul s-a produs pe 10 iulie 2026, în timpul unui zbor Ryanair de la Salonic, Grecia, către Memmingen, Germania. Aeronava implicată era un Boeing 737-800 operat de Malta Air, companie afiliată grupului Ryanair.

Defecțiune gravă la motor în timpul urcării

Primele concluzii ale anchetatorilor arată că problemele au apărut la scurt timp după decolarea din Salonic. Echipajul a primit o alertă referitoare la vibrații puternice provenite de la motorul din partea dreaptă a aeronavei.

NTSB a precizat că avionul „a suferit o defecțiune de tip FBO (fan-blade-out) la elicea motorului nr. 2 (drept) în timpul urcării”.

Un astfel de incident apare atunci când una dintre palele ventilatorului motorului se desprinde de structura rotativă. În funcție de locul și forța impactului, fragmentele rezultate pot provoca avarii serioase.

Echipajul a redus inițial puterea motorului și a efectuat verificările necesare. Pentru o perioadă, vibrațiile au dispărut, iar aeronava și-a continuat ascensiunea.

Situația s-a agravat însă ulterior. Vibrațiile au revenit, iar membrii echipajului au auzit o explozie puternică. În acel moment, piloții au declarat situație de urgență și au început coborârea.

Pasagerul a rămas prins în geamul avariat

Însoțitorii de zbor au relatat anchetatorilor că au simțit și ei vibrațiile și au observat o cantitate mică de fum înainte ca măștile de oxigen să fie activate.

La scurt timp, atenția echipajului s-a îndreptat către un pasager care avea nevoie de ajutor. Unul dintre însoțitorii de bord a povestit că a văzut pasageri încercând să intervină după ce un bărbat a rămas „parțial blocat într-un geam avariat al cabinei”.

Bărbatul, identificat drept Ljubisa Karović, un cetățean sârb în vârstă de 61 de ani, a fost grav rănit.

Soția acestuia a povestit ulterior pentru BBC Serbia că ea și alți doi pasageri l-au ținut de picioare timp de câteva minute, pentru a împiedica aspirarea completă a acestuia prin fereastra deteriorată.

Intervenția pasagerilor a avut loc în timp ce echipajul încerca să gestioneze situația de urgență și să readucă aeronava la sol în condiții de siguranță.

Avionul s-a întors la Salonic

După apariția defecțiunii, piloții au decis să revină pe aeroportul de plecare. Potrivit raportului NTSB, „echipajul a decis să se întoarcă la SKG (Aeroportul Internațional din Salonic), unde a efectuat o aterizare fără incidente”.

Autoritățile elene au „delegat integral ancheta” către specialiștii americani de la NTSB la scurt timp după producerea incidentului.

Astfel, investigația urmează să stabilească nu doar cauza imediată a defecțiunii motorului, ci și dacă au existat factori anteriori care ar fi putut contribui la avarierea acestuia.

Motorul fusese verificat cu doar câteva luni înainte

Unul dintre aspectele analizate de anchetatori este modul în care au fost realizate lucrările de întreținere.

Motorul implicat fusese supus unor inspecții cu ultrasunete în luna mai, iar la acel moment nu fusese identificată nicio defecțiune, potrivit raportului preliminar.

Jeff Guzzetti, fost specialist al NTSB și al Administrației Federale a Aviației (FAA), a declarat pentru Associated Press că, la prima vedere, lucrările obligatorii de mentenanță par să fi fost efectuate conform calendarului.

Totuși, anchetatorii urmează să verifice în detaliu modul în care au fost realizate inspecțiile și dacă eventuale probleme existente anterior au putut contribui la defecțiunea motorului.

O ipoteză importantă este legată de posibile lovituri provocate anterior de păsări, care ar fi putut lăsa avarii ce nu au fost detectate la verificările precedente.

Ryanair așteaptă finalizarea anchetei

Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, afirmase anterior că incidentul ar putea avea legătură cu o „avarie provocată de un obiect străin” la unul dintre motoare.

Compania aeriană a transmis ulterior că nu va face alte comentarii până când ancheta NTSB nu va fi finalizată.

Și producătorii implicați în operarea aeronavei și a motorului participă la investigație. Boeing și CFM International au anunțat că oferă sprijin anchetatorilor.

Deocamdată, raportul NTSB este preliminar, ceea ce înseamnă că investigația nu a stabilit încă o cauză finală a incidentului. Concluziile definitive vor trebui să clarifice exact modul în care o componentă a motorului a ajuns să deterioreze fuzelajul și geamul cabinei.

Incidentul de pe ruta Salonic–Memmingen a pus în evidență mai multe probleme care vor fi analizate în perioada următoare: defecțiunea motorului, deteriorarea geamului, istoricul de mentenanță al aeronavei și posibilitatea ca un impact anterior cu păsări sau un alt obiect străin să fi contribuit la producerea avariei.

Deși avionul a reușit să aterizeze fără alte probleme majore, rănirea gravă a pasagerului și deteriorarea geamului transformă incidentul într-un caz important pentru anchetatorii americani, iar cauza exactă urmează să fie stabilită după finalizarea investigației.