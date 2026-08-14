 Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul Ryanair în care un pasager a fost aspirat spre exterior. Raportul anchetatorilor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul Ryanair în care un pasager a fost aspirat spre exterior. Raportul anchetatorilor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un incident grav petrecut la bordul unui avion Ryanair scoate la iveală primele detalii despre momentul în care un pasager a fost prins parțial în geamul deteriorat al aeronavei. Ancheta preliminară a autorităților americane indică o defecțiune severă la unul dintre motoare, produsă în timpul urcării avionului.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul Ryanair în care un pasager a fost aspirat spre exterior.
Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul Ryanair în care un pasager a fost aspirat spre exterior.

Potrivit raportului preliminar al Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB), fragmente desprinse din motor au lovit și au spart un geam al cabinei. În urma avariei, un pasager a fost grav rănit, iar cei aflați în apropierea sa au intervenit pentru a-l împiedica să fie aspirat complet în exterior.

Incidentul s-a produs pe 10 iulie 2026, în timpul unui zbor Ryanair de la Salonic, Grecia, către Memmingen, Germania. Aeronava implicată era un Boeing 737-800 operat de Malta Air, companie afiliată grupului Ryanair.

Defecțiune gravă la motor în timpul urcării

Primele concluzii ale anchetatorilor arată că problemele au apărut la scurt timp după decolarea din Salonic. Echipajul a primit o alertă referitoare la vibrații puternice provenite de la motorul din partea dreaptă a aeronavei.

NTSB a precizat că avionul „a suferit o defecțiune de tip FBO (fan-blade-out) la elicea motorului nr. 2 (drept) în timpul urcării”.

Un astfel de incident apare atunci când una dintre palele ventilatorului motorului se desprinde de structura rotativă. În funcție de locul și forța impactului, fragmentele rezultate pot provoca avarii serioase.

Echipajul a redus inițial puterea motorului și a efectuat verificările necesare. Pentru o perioadă, vibrațiile au dispărut, iar aeronava și-a continuat ascensiunea.

Situația s-a agravat însă ulterior. Vibrațiile au revenit, iar membrii echipajului au auzit o explozie puternică. În acel moment, piloții au declarat situație de urgență și au început coborârea.

Pasagerul a rămas prins în geamul avariat

Însoțitorii de zbor au relatat anchetatorilor că au simțit și ei vibrațiile și au observat o cantitate mică de fum înainte ca măștile de oxigen să fie activate.

La scurt timp, atenția echipajului s-a îndreptat către un pasager care avea nevoie de ajutor. Unul dintre însoțitorii de bord a povestit că a văzut pasageri încercând să intervină după ce un bărbat a rămas „parțial blocat într-un geam avariat al cabinei”.

Bărbatul, identificat drept Ljubisa Karović, un cetățean sârb în vârstă de 61 de ani, a fost grav rănit.

Soția acestuia a povestit ulterior pentru BBC Serbia că ea și alți doi pasageri l-au ținut de picioare timp de câteva minute, pentru a împiedica aspirarea completă a acestuia prin fereastra deteriorată.

Intervenția pasagerilor a avut loc în timp ce echipajul încerca să gestioneze situația de urgență și să readucă aeronava la sol în condiții de siguranță.

Avionul s-a întors la Salonic

După apariția defecțiunii, piloții au decis să revină pe aeroportul de plecare. Potrivit raportului NTSB, „echipajul a decis să se întoarcă la SKG (Aeroportul Internațional din Salonic), unde a efectuat o aterizare fără incidente”.

Autoritățile elene au „delegat integral ancheta” către specialiștii americani de la NTSB la scurt timp după producerea incidentului.

Astfel, investigația urmează să stabilească nu doar cauza imediată a defecțiunii motorului, ci și dacă au existat factori anteriori care ar fi putut contribui la avarierea acestuia.

Motorul fusese verificat cu doar câteva luni înainte

Unul dintre aspectele analizate de anchetatori este modul în care au fost realizate lucrările de întreținere.

Motorul implicat fusese supus unor inspecții cu ultrasunete în luna mai, iar la acel moment nu fusese identificată nicio defecțiune, potrivit raportului preliminar.

Jeff Guzzetti, fost specialist al NTSB și al Administrației Federale a Aviației (FAA), a declarat pentru Associated Press că, la prima vedere, lucrările obligatorii de mentenanță par să fi fost efectuate conform calendarului.

Totuși, anchetatorii urmează să verifice în detaliu modul în care au fost realizate inspecțiile și dacă eventuale probleme existente anterior au putut contribui la defecțiunea motorului.

O ipoteză importantă este legată de posibile lovituri provocate anterior de păsări, care ar fi putut lăsa avarii ce nu au fost detectate la verificările precedente.

Ryanair așteaptă finalizarea anchetei

Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, afirmase anterior că incidentul ar putea avea legătură cu o „avarie provocată de un obiect străin” la unul dintre motoare.

Compania aeriană a transmis ulterior că nu va face alte comentarii până când ancheta NTSB nu va fi finalizată.

Și producătorii implicați în operarea aeronavei și a motorului participă la investigație. Boeing și CFM International au anunțat că oferă sprijin anchetatorilor.

Deocamdată, raportul NTSB este preliminar, ceea ce înseamnă că investigația nu a stabilit încă o cauză finală a incidentului. Concluziile definitive vor trebui să clarifice exact modul în care o componentă a motorului a ajuns să deterioreze fuzelajul și geamul cabinei.

Incidentul de pe ruta Salonic–Memmingen a pus în evidență mai multe probleme care vor fi analizate în perioada următoare: defecțiunea motorului, deteriorarea geamului, istoricul de mentenanță al aeronavei și posibilitatea ca un impact anterior cu păsări sau un alt obiect străin să fi contribuit la producerea avariei.

Deși avionul a reușit să aterizeze fără alte probleme majore, rănirea gravă a pasagerului și deteriorarea geamului transformă incidentul într-un caz important pentru anchetatorii americani, iar cauza exactă urmează să fie stabilită după finalizarea investigației.

Ghid de cumpărături

Banner Iasmina Hill
#Exclusiv Click!
De ce nu mai vrea milionarul Bradford Hill al treilea copil cu românca Iasmina: „Mi-a zis să-mi pun pofta-n cui” Vedete românești
Design fără titlu (5) png
VideoAlertă pe o plajă populară din Spania. O creatură de aproape 300 de kilograme a speriat turiștii Internațional
image
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere adevarul.ro
image
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului adevarul.ro

Parteneri

image
LIVE / David Popovici, finala de 200 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. AUR pentru campionul român! www.fanatik.ro
image
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026. "La 1.600 de lei mai bine nu te prezentai" observatornews.ro
image
Trei pensionari au fost chemați de acasă pentru a porni grupul 4 de la Rovinari. „Sunt trei tablotari cu 52-54 de ani pe meserie” www.antena3.ro
image
Guvernul Bolojan a îndatorat România extern cu 3,4 miliarde de euro în primele șase luni. Deficitul de cont curent a depășit 14 miliarde de euro www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
A rupt tăcerea, după ce soţul milionar a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei! Ce a spus despre trădarea incredibilă as.ro
image
România fără energie nucleară: cât ne costă importurile în fiecare minut. Prosumatorii au venit în ajutorul sistemului playtech.ro
image
Fostul acționar al campioanei României a cumpărat acțiuni la Liverpool! www.fanatik.ro
image
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura de această majorare www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban, dar și că știa „că avea să-și arunce cariera la gunoi” pentru Tom Cruise okmagazine.ro
image
Familia Clooney, în formulă completă, cu copiii, se distrează din plin pe Lacul Como. Destinația italiană este una de suflet pentru ei okmagazine.ro
image
#Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Șase pușcași marini ridică drapelul american pe insula Iwo Jima historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
logo instagram shutterstock jpg
Noul logo Instagram nu i-a convins pe utilizatori. De ce unii spun că scrie „Instagzam” Tehnologie
viorel pasca facebook jfif
Viorel Pașca poate avea din nou acces la milioanele de lei. Tribunalul Bihor a ridicat toate sechestrele Național
image png
VideoMomente de panică pe litoral. Fragmente de dronă au fost descoperite pe țărmul mării, în stațiunea Saturn Național
trotuare bucurești jpg
Trotuarele de pe bulevardul Elisabeta din București au intrat în reparații. Ce a declarat Ciprian Ciucu: „Când îl văd așa fărămițat mi se pune pe suflet” Național
cultura zmeura jpeg
Serbia nu mai găsește muncitori pentru recoltarea fructelor, deși salariul lunar este unul consistent: „Nimeni nu mai vrea să facă această muncă” Internațional
pensionari jpg
Categoria de români care poate beneficia de pensii mai mari. Ce condiții trebuie să îndeplinească Național
ceas cu butor de urgenta pentru batrani captura video jpg
Foto27 de persoane vulnerabile, scoase dintr-un azil improvizat într-o gospodărie din Olt: „Erau găzduite în condiții improprii” Național
Design fără titlu (5) png
VideoAlertă pe o plajă populară din Spania. O creatură de aproape 300 de kilograme a speriat turiștii Internațional
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net