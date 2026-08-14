Doi vloggeri români au refăcut o scenă celebră din filmul „Forrest Gump”. Locul spectaculos din America pe care l-au vizitat

Andreia și Ionuț Chiperi, cunoscuți în mediul online drept „HaiHui în doi”, au refăcut celebra scenă din „Forrest Gump” la răsărit. Cei doi le-au oferit urmăritorilor o imagine spectaculoasă.

Cei doi vloggeri români au mers într-una dintre cele mai emblematice locații din Statele Unite. Călătoria lor neîncetată i-a purtat de data aceasta pe celebra șosea US Route 163. Locul este cunoscut la nivel mondial drept „Forrest Gump Point”, fiind chiar la granița dintre statele Arizona și Utah.

Imagini spectaculoase din America

Andreia și Ion au publicat un videoclip pe contul lor de Instagram, acolo unde au surprins momente magice trăite la răsărit. Imaginile arată celebrul drum, care are în total 103 kilometri, de pe care se poate observa formațiunile stâncoase din Monument Valley. Descrierea care a însoțit videoclipul sintetizează perfect emoția și entuziasmul trăite de cei doi.

„Pe urmele lui Forest Gump, pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din America. La răsărit, încât să ai imaginea Monument Valley în fața ochilor. Oh, boy!”, se arată în descrierea postării.

O secvență din filmul „Forrest Gump” a fost filmat chiar în locul în care au filmat cei doi vloggeri români. Producția americană a primit șase premii Oscar. În rolul principal se află chiar Tom Hanks.

Sfaturi de călătorie de la cei doi vloggeri

Andreia și Ion au reușit să ajungă pe toate cele șapte continente, vizitând 96 de țări. Acum pot spune că sunt experți în călătorii și niște adevărați influenceri în domeniu. Cât despre buget, ei susțin că merg doar acolo unde își permit, fără să facă compromisuri.

„Cel mai important sfat este să ştii de la început care este bugetul tău şi să îl respecţi. Noi ne stabilim o limită pentru cazare, mâncăm acolo unde mănâncă localnicii, inclusiv în pieţe sau la restaurante de cartier; folosim transportul în comun ori de câte ori este o opţiune bună şi alegem experienţele care contează cu adevărat pentru noi”, au declarat ei pentru zf.ro.

Când vine vorba de o destinație cu buget limitat ei recomandă Roma, Italia. Rămânând la destinațiile de pe teritoriul european, Andreia și Ion susțin că Slovenia este cea mai subestimată. Pe lista lor de recomandări se mai află și arhipelagul Lofoten.

„Toată lumea vorbeşte despre fiordurile Norvegiei, însă Lofoten este, pentru noi, adevăratul paradis al ţărilor nordice: munţi care ies direct din ocean, sate pescăreşti, case colorate, apă turcoaz, chiar şi plaje…la Cercul Polar; trasee spectaculoase de coastă şi unele dintre cele mai frumoase drumuri pe care am condus în Europa”, au mai spus vloggerii pentru sursa citată.