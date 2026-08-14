 Categoria de români care poate beneficia de pensii mai mari. Ce condiții trebuie să îndeplinească
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Categoria de români care poate beneficia de pensii mai mari. Ce condiții trebuie să îndeplinească

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O anumită categorie de români pot beneficia de pensii mai mari. Pentru ei s-ar putea face o majorare a punctului de pensie, însă trebuie să îndeplinească unele condiții. Prevederea apare în art. 143 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și face parte din dispozițiile tranzitorii ale noii legislații.

Cine sunt românii care pot beneficia de o majorare a pensiei. Foto: magnific.com
Cine sunt românii care pot beneficia de o majorare a pensiei. Foto: magnific.com

Acest procent de majorare a pensiei este cunoscut și ca „pensie suplimentară”. El se acordă românilor care îndeplinesc anumite condiții.

Cine sunt românii care pot beneficia de o majorare a pensiei

Cei care pot beneficia de o majorare a punctajului de sunt românii care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și au contribuit la Fondul pentru Pensia suplimentară cu 2%, 3% sau 5%. Și pentru cei care au contribuit cu 4% pot primi o majorare, dar pentru anumite perioade. În acest context, legea stabilește procente diferite de majorare a punctajului, în funcție de perioada în care a fost plătită contribuția, relatează adevarul.ro.

Românii trebuie să verifice nu numai dacă au lucrat înainte de aprilie 1001, ci trebuie să identifice și perioada în care s-a realizat contribuția. În cazul în care este vorba despre 4%, trebuie verificat dacă se încadrează în intervalele prevăzute de lege.

Cu cât se majorează pensia

Românii care au contribuit la Fondu pentru pensia suplimentară cu 2%, 3% și 5% trebuie să știe că majorările se fac în următorul fel, având în vedere că procentele nu se aplică direct asupra cuantumului pensiei, ci asupra punctajelor lunare realizate în perioadele respective:

  • 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967 - 31 decembrie 1972;
  • 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973 - 31 decembrie 1977;
  • 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 30 iunie 1986;
  • 21% pentru perioada 1 iulie 1986 - 31 octombrie 1990;
  • 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990 - 31 martie 1991;
  • 14% pentru perioada 1 aprilie 1991 - 31 martie 1992;
  • 13% pentru perioada 1 aprilie 1992 - 31 decembrie 1998;
  • 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999 - 31 ianuarie 1999;
  • 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.

Cum se calculează

Dacă un pensionar a realizat în anul 1988 un total de 12 puncte lunare, adică 1 punct pentru fiecare lună, pentru întregul an se aplică procentul de 21%. Calculul este următorul: 12 x 21% - 2,52 de puncte suplimentare. Așadar, punctajul aferent perioadei devine: 12 + 2,52 = 14,52 puncte. În acest exemplu, contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară adaugă, pentru anul 1988, 2,52 puncte la punctaj, mai relatează sursa menționată.

Cum se transformă punctele în bani

În 2026, valoarea punctului de referință este 81 de lei, iar cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință. Astfel, într-un exemplu, majorarea aferentă contribuției la pensia suplimentară produce 3,40 puncte suplimentare, calculul este: 3,40 x 81 lei = 275,40 lei.

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