 Accident grav în Brăila: doi soți au murit, iar o mamă și 3 copii au fost răniți. Cum s-a produs impactul
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Accident grav în Brăila: doi soți au murit, iar o mamă și 3 copii au fost răniți. Cum s-a produs impactul

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Un accident rutier grav a avut loc vineri, în jurul orei 11:40, pe drumul național DN 2B, în apropierea orașului Ianca, județul Brăila. În urma unei coliziuni frontale violente, provocate de o depășire făcută imprudent, două persoane au murit, iar alte patru – o femeie și trei copii minori – au fost rănite și transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Accident grav în Brăila/sursă foto: Jurnalul de Brăila
Accident grav în Brăila/sursă foto: Jurnalul de Brăila

Cum s-a produs incidentul

Un bărbat de 55 de ani din municipiul Brăila, aflat la volanul unei mașini care se deplasa dinspre Brăila spre Ianca, ar fi încercat să depășească coloana din fața sa.

Manevra s-a încheiat tragic: autoturismul a intrat în coliziune frontală cu o mașină care circula regulamentar din sens opus, condusă de o femeie de 39 de ani din București, potrivit Jurnalul de Brăila.

La locul accidentului au intervenit inițial pompierii, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. Ulterior, forțele de intervenție au fost suplimentate cu două autospeciale de descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, șapte ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Brăila și mai multe echipaje de poliție.

Șoferul de 55 de ani și soția sa, în vârstă de 54 de ani, au rămas încarcerați în urma impactului. Salvatorii au reușit să îi elibereze și au început manevrele de resuscitare, însă fără succes, fiind declarat decesul ambilor.

Starea celorlalte victime

Persoanele aflate în celălalt autoturism au fost rănite. Este vorba despre șoferița de 39 de ani și cei trei copii ai ei, cu vârste de 4, 7 și 9 ani. Toți au fost transportați cu ambulanțele la Unitatea de Primiri Urgențe din Brăila pentru investigații și tratament.

Femeia aflată la volanul mașinii care circula regulamentar a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul. Oamenii legii au deschis un dosar penal, fiind investigate infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, în vederea clarificării tuturor circumstanțelor tragediei.

Accident asemănător în Dâmbovița

Un tânăr de 20 de ani fără permis de conducere a pierdut controlul mașinii în timp ce efectua o depășire, a pătruns pe contrasens și a lovit în plin trei pietoni care mergeau pe acostament, autoturismul răsturnându-se ulterior în afara carosabilului.

Cele trei persoane spulberate de pe marginea drumului erau membri ai aceleiași familii, respectiv doi soți de aproximativ 25 de ani și tatăl femeii, în vârstă de 49 de ani.

În urma impactului devastator, toți trei au murit pe loc, lăsând în urmă o comunitate îndurerată și un bebeluș de doar două luni rămas orfan de ambii părinți.

Autoturismul s-a răsturnat violent, iar pasagerul din dreapta, un tânăr de 23 de ani, a încetat din viață pe loc. Șoferul de 20 de ani a fost preluat de ambulanță în stare extrem de gravă, însă a decedat în drum spre Spitalul Universitar din București.

Informațiile furnizate de anchetatori indică faptul că niciunul dintre cei doi tineri aflați în autoturism nu purta centura de siguranță, ambii fiind proiectați în afara mașinii în momentul răsturnării.

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