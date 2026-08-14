Comoară de 9 milioane de euro găsită de câțiva muncitori care renovau o clădire. Cui îi revin banii

Muncitorii unei firme de construcții au descoperit o comoară de aur în valoare de 9 milioane de euro în timpul lucrărilor de renovare la o clădire aparținând CAW, Centrul pentru Asistență Socială Generală, din Sint-Gillis-Dendermonde. Nu se știe încă cu certitudine dacă CAW va deveni proprietarul comorii. Dar, dacă se va întâmpla acest lucru, ei știu deja ce vor face cu banii.

Cum a fost găsită averea

Descoperirea a fost făcută în timpul lucrărilor de renovare la o clădire a CAW Oost-Vlaanderen. Angajații firmei de construcții De Brandt din Baasrode, lângă Dendermonde, au dat peste comoară și au contactat imediat clientul lor. „În prezent, desfășurăm o renovare de amploare”, spune Geert Hillaert, directorul general al CAW Oost-Vlaanderen.

„Pe strada Van Langenhovestraat din Sint-Gillis se amenajează un spațiu destinat serviciului tehnic, precum și birouri pentru asistenții noștri sociali, iar fosta casă a berarului de pe teren este, de asemenea, demolată. Și acolo, în timpul lucrărilor la canalizare, antreprenorul a dat peste un seif încastrat în perete”.

Au fost recuperate lingouri de aur și cel puțin 4.000 de monede de aur. Vechimea acestora și alte detalii nu sunt cunoscute în prezent, potrivit publicației locale Nieuwsblad. Poliția a confiscat aurul și l-a dus într-un loc sigur. Parchetul din Flandra de Est desfășoară în prezent o anchetă. „În acest moment, nu se știe de unde provine aurul respectiv și nici cui îi aparține în mod legal”, declară procurorul Hanne Ollevier.

„Cea mai mare preocupare a mea a fost să scot de acolo acea cantitate de aur cât mai repede posibil și să o pun în siguranță”, spune Hillaert. „În cazul unor astfel de descoperiri, prada este întotdeauna predată mai întâi poliției, iar parchetul desfășoară apoi o anchetă, deoarece ar putea fi vorba de un jaf sau de o tâlhărie, sau ar putea fi ceva complet diferit”.

Cui îi revine aurul?

Profesorul de drept al proprietății Vincent Sagaert (KU Leuven) explică normele juridice aplicabile în urma unei descoperiri. „Dacă găsești ceva, cum ar fi un portofel sau un telefon, ai obligația de transparență. Aceasta înseamnă că trebuie să fii sincer și transparent în legătură cu descoperirea ta. Ești obligat să încerci să găsești proprietarul. În termen de șapte zile, trebuie să raportezi faptul că ai găsit ceva la o primărie la alegerea ta. Aceasta va înregistra apoi informația în registrul său”.

Astfel, proprietarul, atunci când își dă seama că a pierdut ceva, poate să-și identifice și să-și recupereze bunul. Dacă primăria îl localizează pe proprietar, trebuie să-l și notifice. În principiu, acest lucru se poate face pe o perioadă de cinci ani. În acești cinci ani, cel care a găsit obiectul poate fie să îl păstreze, fie să îl depună la autoritatea locală la care a fost făcută sesizarea. După acești cinci ani, fie cel care a găsit obiectul, fie autoritatea locală devine proprietarul acestuia.

Există o excepție de la această regulă generală în cazul „descoperirii unui tezaur”. „Aceasta înseamnă că obiectul găsit era ascuns și nu are proprietar. Dacă găsești un tezaur pe propria ta proprietate, devii proprietarul acestuia. Dacă îl găsești pe proprietatea altcuiva și este vorba de o descoperire întâmplătoare, se poate aplica o împărțire 50-50: 50 la sută pentru cel care l-a găsit și 50 la sută pentru persoana în casa sau pe proprietatea căreia a fost găsit tezaurul”.

Există o singură condiție: cel care a găsit comoara are un drept personal sau de proprietate asupra locuinței sau clădirii. Gândiți-vă la un chiriaș, un uzufructuar sau un locatar. Cineva care are dreptul de a folosi proprietatea. Un antreprenor efectuează lucrări în numele clientului. Desigur, trebuie să se țină cont și de prevederile contractului de construcție.

Comoara nu are un proprietar oficial

Deocamdată, nu se știe dacă aurul are un proprietar. Acesta a fost găsit într-o clădire a CAW Oost-Vlaanderen care a aparținut mult timp unei familii de producători de bere. „Întrebarea este cine este proprietarul și dacă acesta va fi dispus să se prezinte. Din punct de vedere strict al păstrării în siguranță, regulamentul prevede că obiectul poate fi vândut după șase luni- o bicicletă chiar și după trei luni. Cu toate acestea, suma obținută din vânzare poate fi revendicată până la cinci ani de la descoperire.” Proprietarul trebuie însă să poată furniza dovezi că obiectul îi aparține.