27 de persoane vulnerabile, scoase dintr-un azil improvizat într-o gospodărie din Olt: „Erau găzduite în condiții improprii”

Autoritățile din județul Olt au intervenit și au scos 27 de bătrâni și persoane cu dizabilități dintr-un azil improvizat din comuna Mihăești, potrivit unui anunț făcut de Prefectura Olt.

Ce au descoperit autoritățile

Autoritățile au intervenit în comuna Mihăești, județul Olt, unde au descoperit un azil improvizat în care 27 de persoane vârstnice și persoane cu dizabilități erau găzduite în condiții improprii, într-o gospodărie administrată de o persoană fizică, fără acreditare sau licențiere conform legislației, potrivit Prefecturii județului Olt.

Prefectura Olt a transmis că acțiunea a fost coordonată de președintele ANPDPD, alături de reprezentanți ai instituțiilor județene – Instituția Prefectului, ISU, SMURD, DGASPC, IPJ și IJJ. Echipele au verificat situația persoanelor vulnerabile și au dispus evacuarea lor din spațiul neconform.

„În cadrul acțiunii, 27 de persoane vulnerabile, persoane cu dizabilități și persoane vârstnice, au fost scoase dintr-un spațiu în care erau găzduite în condiții improprii, la o persoană fizică, fără ca activitatea desfășurată să constituie un serviciu social acreditat și licențiat, în condițiile legii.

Persoanele identificate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, precum și la posibilitatea de a primi servicii sociale în cadrul unor centre acreditate și licențiate, adaptate nevoilor individuale”, au declarat reprezentanții instituției.

În urma descinderilor, pacienții și-au prezentat acordul de a beneficia de servicii de îngrijire specializate, ce corespund cu nevoile lor. Astfel, persoanele au fost transportate, în condiţii de siguranţă, către servicii sociale din subordinea DGASPC din judeţele de domiciliu sau către servicii în cadrul cărora au fost identificate locuri disponibile.

Caz asemănător în Bihor

Un alt caz privind funcționarea unor centre neautorizate este anchetat în localitatea Dumbrava, județul Bihor. Procurorii DIICOT susțin că, începând din 2020, sute de persoane cu dizabilități psihice ar fi fost exploatate și menținute în stare de dependență, fără condiții minime pentru protejarea sănătății și demnității.

Avocații apărării resping acuzațiile și afirmă că persoanele respective ar fi fost abandonate de sistemul public de asistență socială, potrivit Radio România Actualități.