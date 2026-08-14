Trotuarele de pe bulevardul Elisabeta din București au intrat în reparații. Ce a declarat Ciprian Ciucu: „Când îl văd așa fărămițat mi se pune pe suflet”

Primăria Capitalei a anunțat începerea lucrărilor pe trotuarele de pe Bulevardul Regina Elisabeta, după intervenția recentă de la Universitate. Lucrările avansează spre Cișmigiu, pe ambele sensuri, între Strada Academiei și Bulevardul Mihail Kogălniceanu.

În ce constau lucrările

Pe o suprafață de aproximativ 2.800 de metri pătrați, echipele repară fundația din beton acolo unde există surpări și denivelări, iar pavajul din granit este refăcut în zonele degradate. Dalele sparte sunt înlocuite, iar cele dezlipite sunt remontate, potrivit Primăriei Municipale București.

Primarul general Ciprian Ciucu a criticat modul în care a fost realizată lucrarea inițială: „Pavajul a fost pus prost. Când îl văd cum clămpăne, mi se pune pe suflet. Reparații, reparații, reparații și mentenanță. Centrul începe să se prezinte mai bine, deși sunt încă multe de reparat. Aceste zone nu au fost reparate temeinic niciodată.” Edilul a explicat că pavajul a fost montat fără șapă, direct pe pământ, iar apa a erodat stratul de dedesubt, ducând la fisuri și desprinderi. El a cerut insistent aceste intervenții încă de la începutul anului și speră ca Administrația Străzilor să lucreze „mai temeinic decât atunci când a fost executată lucrarea inițial”.

Trotuarele de pe Regina Elisabeta sunt printre cele mai circulate din Capitală, fiind traversate zilnic de grupuri de turiști. În prezent, zona este degradată, însă autoritățile promit că va fi transformată într-un spațiu sigur și accesibil pentru toți pietonii.

Nu sunt singurele lucrări din Capitală

Clădirea Teatrului Bulandra urmează să intre în consolidare, reabilitare și modernizare, licitația pentru proiectare și execuție a fost finalizată și a fost desemnat constructorul, iar finanțarea lucrării este asigurată, au transmis, marți, reprezentanții Primăriei Municipiului București (PMB).

Clădirea de pe Schitu Măgureanu nr. 1, care găzduiește Teatrul Municipal 'Lucia Sturdza Bulandra' și spații aparținând Universității din București, are 100 de ani și este una dintre bijuteriile arhitecturale ale Capitalei, potrivit Agerpres. Teatrul nu a mai beneficiat de o consolidare a structurii de la construcția sa din 1935-1937, astfel că se afla în risc seismic ridicat.

După realizarea proiectului tehnic și obținerea autorizației de construire, lucrările vor demara și vor dura 36 de luni. Valoarea lor este de 98,6 milioane de lei, din care 90% vin de la Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat.

„Clădirea Teatrului Bulandra urmează să intre în consolidare, reabilitare şi modernizare. Deja avem asigurată finanţarea, am finalizat licitaţia pentru proiectare şi execuţie şi am desemnat constructorul. După realizarea proiectului tehnic şi obţinerea autorizaţiei de construire, demarăm lucrările”, au declarat reprezentanții Primăriei Capitalei, citați de Digi24.