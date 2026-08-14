 Serbia nu mai găsește muncitori pentru recoltarea fructelor, deși salariul lunar este unul consistent: „Nimeni nu mai vrea să facă această muncă”
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Serbia nu mai găsește muncitori pentru recoltarea fructelor, deși salariul lunar este unul consistent: „Nimeni nu mai vrea să facă această muncă”

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Sezonul recoltării fructelor le aduce fermierilor din Serbia o problemă tot mai dificilă: găsirea oamenilor dispuși să lucreze în livezi și plantații. În mai multe zone, producătorii oferă câștiguri consistente, cazare, mâncare și transport, însă aceste condiții nu sunt suficiente pentru a atrage numărul necesar de culegători.

Cultură de zmeură / Foto: arhivă
Cultură de zmeură / Foto: arhivă

În Semberija, în Bosnia și Herțegovina, oamenii care merg la cules pot primi aproximativ 130 de mărci convertibile pentru o zi de muncă, echivalentul a circa 66 de euro sau 330 de lei. Programul este de opt ore, iar angajatorii asigură transportul, micul dejun, pauzele, cafeaua, desertul și prânzul.

„În ciuda zilierilor care ajung și la 130 de mărci convertibile, ne chinuim să găsim culegători și oameni care să adune fructele. Cert este că nimeni nu mai vrea să facă această muncă”, spune Savo Bakajlic, președintele Asociației Fermierilor din Semberija și Majevica pentru Blic.

Recolta de prune este bună în acest an, însă prețul oferit la achiziție este redus, situându-se între 0,45 și 0,60 de mărci convertibile pentru un kilogram. Pentru fermieri, această situație complică recuperarea cheltuielilor necesare recoltării.

Zilierii pot ajunge la câteva sute de lei pe zi

Problema forței de muncă se resimte și în Serbia. În zona Cumic, cei care culeg prune sunt plătiți cu aproximativ 3.000 de dinari pentru o zi de lucru, adică în jur de 26 de euro sau 128 de lei. Pe lângă bani, muncitorilor li se asigură cazare și masă.

În plantațiile de fructe de pădure, veniturile sunt mai mari. În regiunile Arilje, Ivanjica și Guca, zilierii primesc între 4.500 și 7.000 de dinari pe zi, ceea ce înseamnă aproximativ 190-300 de lei. În unele cazuri, muncitorii solicită chiar și 8.000 de dinari, echivalentul a aproximativ 340 de lei.

Un culegător care lucrează o lună la recoltarea zmeurei poate ajunge la un venit de până la 180.000 de dinari, aproximativ 7.650 de lei, atunci când sunt incluse cazarea și cele trei mese zilnice.

Și pentru recoltarea afinelor sunt oferite sume importante. În plantațiile din Srem, plata zilierilor variază între 3.500 și 6.000 de dinari pe zi. Activitatea este însă solicitantă, deoarece programul poate ajunge la 10-12 ore, iar oamenii petrec perioade lungi aplecați, foarte aproape de sol.

Căldura și expunerea la soare contribuie la dificultatea muncii. Producătorul de zmeură Gojko Radibratovic, din apropiere de Ivanjica, spune că fermierii încearcă să atragă oamenii prin anunțuri și prin oferirea unor condiții suplimentare. Pe lângă bani, aceștia pun la dispoziție cazare, mâncare, două pauze mai lungi și chiar o zi liberă pentru cei care o solicită.

Plata în funcție de cantitatea culeasă și apelul la muncitori străini

Pentru că nu toți muncitorii reușesc să atingă aceleași cantități într-o zi, unii producători din vestul Serbiei au început să renunțe la plata fixă. În schimb, banii sunt calculați în funcție de cantitatea de fructe strânsă.

Un fermier din Arilje intenționează să ofere între 100 și 120 de dinari pentru fiecare kilogram de zmeură cules. 

"Este o muncă grea, iar câștigul nu este foarte mare. Trebuie să culegi cel puțin 70 - 80 de kilograme pe zi ca să câștigi ceva mai bine. Nu este ușor."  

O muncitoare aflată la al treilea sezon spune că plata este de aproximativ 100 de dinari pentru un kilogram. Pentru a obține un venit mai bun, ea estimează că trebuie să strângă între 70 și 80 de kilograme într-o zi. Munca rămâne însă dificilă, iar câștigul depinde de cantitatea pe care fiecare persoană reușește să o recolteze.

În același timp, fermierii trebuie să facă față și condițiilor meteo. În anumite zone, seceta și temperaturile ridicate accelerează coacerea fructelor și pot duce la pierderi înainte ca acestea să fie recoltate.

În cazul prunelor din zona Cumic, recolta este estimată la aproximativ o treime sub nivelul celei de anul trecut, după înghețul târziu și vremea nefavorabilă. În aceste condiții, unele familii încearcă să se descurce apelând la rude, prieteni și vecini.

Pentru fermierii care au nevoie de un număr mai mare de oameni, soluția este tot mai des reprezentată de muncitorii străini. Tinerii sârbi aleg locuri de muncă sezoniere în restaurante, magazine și alte domenii, în timp ce persoanele mai în vârstă suportă tot mai greu munca în timpul perioadelor caniculare.

În timpul vacanței, o parte dintre locurile disponibile sunt ocupate de elevi și studenți. Producătorii mari apelează însă tot mai frecvent la muncitori veniți din alte țări. În plantațiile din Serbia lucrează în ultimii ani persoane din Nepal, India, Turcia și Bangladesh.

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