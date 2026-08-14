Momente de panică pe litoral. Fragmente de dronă au fost descoperite pe țărmul mării, în stațiunea Saturn

Turiștii aflați vineri pe plaja din Saturn au observat un obiect adus de valuri la țărm, care semăna cu un fragment de dronă, și au alertat imediat autoritățile. Zona a fost restricționată, iar obiectul a fost ridicat și transportat pentru verificări suplimentare.

Un obiect care se aseamănă cu o dronă, găsit la malul mării

Un obiect care pare a fi un fragment de dronă a fost observat miercuri, 14 august 2026, în apropierea malului, pe plaja Cupidon din stațiunea Saturn, județul Constanța. Imaginile surprinse la fața locului arată un corp de culoare închisă, prevăzut cu elemente asemănătoare unor aripi, aflat parțial în apă, foarte aproape de țărm, potrivit Ziua de Constanța.

Descoperirea vine după două zile în care pe litoral au fost semnalate mai multe obiecte și fragmente de dronă. Pe 13 august, o dronă a fost găsită lângă digul din Costinești, iar zona a fost evacuată de polițiști și jandarmi. Prefectul județului Constanța a confirmat atunci că era vorba despre un aparat de zbor fără pilot, care urma să fie analizat de specialiști.

Noile resturi de dronă descoperite în stațiunea Saturn au fost observate de salvamari, care au alertat imediat serviciul unic de urgență 112. În urma apelului, la fața locului au ajuns polițiști, jandarmi și echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” din județul Constanța, pentru securizarea zonei și evaluarea obiectului, conform Antena3.

În dimineața zilei de 14 august, un alt fragment a fost adus de valuri pe plaja din Costinești, autoritățile intervenind din nou pentru verificarea perimetrului.

Fragmente de drone și în Tulcea

O dronă s-a prăbușit vineri, 14 august, în județul Tulcea, în apropierea localității Luncavița, la doar câțiva kilometri de granița României cu Ucraina. După impact, în zona în care a căzut aparatul s-a produs o explozie, urmată de un incendiu, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert populației din Tulcea și Galați.

Incidentul a ridicat imediat întrebări cu privire la modul în care aparatul a ajuns în apropierea frontierei fără să fie identificat de sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale. Potrivit MApN, explicația este legată de altitudinea foarte redusă la care zbura drona.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit public tipul aparatului, originea acestuia sau dacă transporta o încărcătură explozivă.

Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită din Tulcea

Incidentul a fost anunțat la numărul de urgență 112 de o persoană care a observat drona în apropierea localității Luncavița. Aparatul ar fi căzut în zona Cetățuia, în apropierea unei cariere.

După prăbușire, martorul a semnalat producerea unei explozii și izbucnirea unui incendiu.

La locul indicat au fost trimise echipaje ale pompierilor. Cinci subofițeri de la Secția de Pompieri Măcin au intervenit cu o autospecială de stingere pentru verificarea situației și limitarea efectelor incendiului.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, drona a căzut într-o zonă împădurită situată la aproximativ cinci kilometri de frontiera cu Ucraina.

Până la momentul transmiterii informațiilor nu fuseseră raportate victime sau pagube materiale.

Explozia produsă după impact, încă neexplicată

Unul dintre aspectele urmărite de anchetatori este cauza exploziei care a urmat prăbușirii.

ISU Delta Tulcea a confirmat că după impact s-a produs o explozie și a fost observat un incendiu, însă autoritățile nu au precizat dacă aparatul avea o încărcătură explozivă sau dacă deflagrația a fost provocată de combustibil ori de alte componente ale dronei.

De asemenea, nu există deocamdată informații oficiale privind originea aparatului.

Stabilirea tipului dronei și examinarea fragmentelor rămase la sol ar putea oferi indicii despre traseul acesteia și despre modul în care a ajuns în apropierea frontierei României

De ce nu a fost detectată drona de radarele MApN

Ministerul Apărării Naționale a explicat că aparatul nu a fost observat de sistemele sale de supraveghere radar deoarece zbura la o altitudine foarte mică.

În aceste condiții, capacitatea sistemelor radar de a detecta o țintă poate fi limitată, în special atunci când aceasta evoluează foarte aproape de suprafața solului și se află în apropierea unor obstacole naturale sau a reliefului.

MApN a fost informat despre incident în urma apelului efectuat la 112.

Deocamdată, Ministerul Apărării nu a comunicat informații privind modelul dronei, țara de proveniență sau traseul exact parcurs de aceasta înainte de prăbușire.