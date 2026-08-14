 David Popovici se gândește la căsătorie. Rivalul rus a făcut public planul campionului român
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David Popovici se gândește la căsătorie. Rivalul rus a făcut public planul campionului român

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David Popovici ar putea face în curând un pas important în viața personală. Înotătorul român i-ar fi mărturisit rivalului său rus, Egor Kornev, că intenționează să își ceară iubita, Taisia, în căsătorie. Dezvăluirea a venit după finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris.

David Popovici, dezvăluire neașteptată despre căsătorie.
David Popovici, dezvăluire neașteptată despre căsătorie.

Cei doi sportivi au devenit apropiați pe durata competiției, iar conversațiile dintre ei au depășit de această dată limitele bazinului. Kornev a povestit presei ruse cum a ajuns să discute cu Popovici despre viața de cuplu și despre planurile de viitor ale campionului român.

Cum a ajuns Egor Kornev să afle planul lui David Popovici

Egor Kornev a explicat că totul a pornit de la o discuție aparent banală. Înotătorul rus i-a spus lui David Popovici că este căsătorit, iar românul a fost surprins, pentru că nu știa acest detaliu despre colegul său de competiție.

Conversația a continuat cu informații despre relațiile lor. Kornev l-a întrebat pe Popovici dacă intenționează să își ceară iubita în căsătorie, iar răspunsul românului a fost afirmativ.

„Astăzi David a aflat că sunt însurat. Îi trimiteam un mesaj Ulyanei și i-am spus lui David Popovici să o salute pe soția mea. El a zis 'Cum adică? Ești căsătorit?'. Am zis 'Da, am soție. Eram împreună de șase ani, era și timpul'.

El a zis 'Și eu sunt cu prietena mea de șase ani'. L-am întrebat 'O vei cere de soție?'. A zis 'Da, da, în curând'. Însă să nu afle iubita lui. O cheamă Taisia. Să fie o surpriză pentru ea!”, a declarat Egor Kornev, citat de Match TV.

Astfel, potrivit declarației sportivului rus, David Popovici ar pregăti o cerere în căsătorie pentru Taisia. Nu este clar când ar urma să aibă loc momentul și nici dacă sportivul român a stabilit deja toate detaliile.

David Popovici și Taisia sunt împreună de șase ani

Din declarația lui Kornev reiese că relația dintre David Popovici și Taisia durează de aproximativ șase ani. Campionul român a preferat, de-a lungul timpului, să păstreze discreția în privința vieții sale sentimentale.

De această dată însă, informația a fost dezvăluită chiar de un adversar devenit prieten în timpul Campionatelor Europene.

Faptul că Popovici ar intenționa să facă pasul către căsătorie a fost prezentat de Kornev într-o notă amuzată, sportivul rus subliniind că iubita campionului român nu ar trebui să afle înainte de momentul pregătit pentru ea.

Prietenia dintre cei doi înotători a crescut la Europene

David Popovici și Egor Kornev s-au apropiat în timpul competiției de la Paris. Rivalitatea din bazin nu i-a împiedicat să dezvolte o relație de prietenie în afara concursurilor.

Cei doi au discutat despre mai multe subiecte, inclusiv despre mașini, o altă pasiune pe care o au în comun.

Kornev a povestit că i-a făcut lui Popovici chiar și o invitație în Rusia, pentru a-i demonstra cum conduce.

Kornev l-a invitat pe Popovici în Rusia

Înotătorul rus a dezvăluit că discuția despre automobile a ajuns până la o invitație adresată campionului român.

I-am spus că am un Mercedes. I-am spus ce model nou îmi doresc. El a răspuns că e super. El are mașini Porsche și Mercedes. I-am spus să vină în Rusia. O să-i arăt eu cum trebuie să conduci. O să-l întâmpin, o să-l cazez, o să ne plimbăm împreună. E un tip grozav!”.

Declarația arată relația apropiată pe care cei doi au ajuns să o aibă, în ciuda faptului că se întâlnesc în competiții ca adversari.

Popovici, în centrul atenției atât în bazin, cât și în afara lui

David Popovici a fost unul dintre protagoniștii Campionatelor Europene de natație, iar duelul cu Egor Kornev în finala de 100 de metri liber a fost unul extrem de strâns. Românul s-a impus la limită în fața înotătorului rus.

După competiție, atenția s-a mutat pentru scurt timp de la performanțele sportive la viața personală a campionului.

Dacă informația oferită de Kornev se va confirma printr-un anunț al lui David Popovici, următorul mare moment pentru sportivul român ar putea avea loc nu într-un bazin de înot, ci în viața personală: cererea în căsătorie a iubitei sale, Taisia.

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