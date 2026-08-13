 David Popovici, primul mesaj după calificarea în finala de la 200 m liber: „A fost foarte bine, suntem în grafic”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

David Popovici, primul mesaj după calificarea în finala de la 200 m liber: „A fost foarte bine, suntem în grafic”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

David Popovici s-a calificat de pe primul loc în finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene și este pregătit pentru cursa decisivă de vineri seara. Sportivul român a obținut cel mai bun timp din cele două semifinale și a transmis, în exclusivitate pentru TVR, că este „în grafic” înaintea finalei.

David Popovici / Foto: EPA
David Popovici / Foto: EPA

Întrebat cum anticipează cursa de vineri, David Popovici a avut un răspuns scurt și sugestiv: „Bubuială. De la toată lumea”. Sportivul român a vorbit și despre programul pe care îl va urma înaintea finalei, explicând că se va concentra pe recuperare și odihnă.

David Popovici, cel mai bun timp din semifinale

David Popovici a încheiat joi seara semifinala de 200 de metri liber cu timpul de 1:44,56, cel mai bun rezultat din ambele semifinale. Performanța i-a asigurat calificarea în finală de pe prima poziție.

Sportivul român va concura în cursa decisivă de pe culoarul 4. Finala este programată vineri seara, de la ora 19:36, ora României, și va fi transmisă în direct de TVR1 și TVR Sport.

După calificare, David Popovici a declarat pentru TVR că este mulțumit de parcursul său și consideră că lucrurile se desfășoară conform planului.

A fost foarte bine, suntem în grafic, iar mâine, la finală va fi «bubuială»”, a declarat înotătorul român.

Timpul său a fost cel mai bun rezultat al semifinalelor și a rămas pe primul loc și după desfășurarea celei de-a doua semifinale.

Cum se pregătește sportivul pentru finală

După cursa de joi seara, David Popovici a explicat și ce va face înaintea finalei de vineri. Pentru sportivul român, următoarele ore sunt dedicate recuperării și odihnei.

„Urmează recuperare, masaj, stretching, mâncare și odihnă. Și o să dorm mai mult. Clar, mâine pot să dorm și eu un pic mai mult”, a spus David Popovici.

În prima semifinală, pe locul al doilea s-a clasat germanul Lukas Martens, cu timpul de 1:44,79. Martens este deținătorul recordului mondial la proba de 400 de metri liber. Pe poziția a treia s-a clasat britanicul James Guy, care a încheiat cursa în 1:45,14.

A doua semifinală a fost câștigată de Christian Giefing, cu timpul de 1:45,47. Niciunul dintre sportivii din această semifinală nu a reușit să depășească timpul obținut de David Popovici.

Astfel, românul va porni din culoarul 4 în finala de vineri, după ce a înregistrat cel mai bun timp al semifinalelor.

David Popovici, aur european și la 100 m liber

Calificarea în finala de 200 de metri liber vine după o altă performanță importantă obținută de David Popovici la actuala ediție a Campionatelor Europene.

Miercuri, sportivul român a câștigat pentru a treia oară consecutiv titlul european la 100 de metri liber. Popovici a obținut medalia de aur și a stabilit, totodată, un nou record al competiției.

Acum, înotătorul român se pregătește pentru o nouă finală europeană. După calificarea de joi, el va reveni în bazin vineri seara, de pe culoarul 4, pentru cursa de 200 de metri liber.

David Popovici a transmis că este în grafic înaintea finalei și că se așteaptă la o cursă în care toți concurenții vor da totul pentru un rezultat cât mai bun.

Ghid de cumpărături

alexandra stan jpg
FotoClipe grele pentru Alexandra Stan după naștere. Complicațiile care au trimis-o la Terapie Intensivă Vedete românești
banner cristina spatar png
#Exclusiv Click!
Cristina Spătar, siluetă de viespe în vacanța din Italia. Cât de bine s-a simțit vedeta în țara sufletului ei Vedete românești
image
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere adevarul.ro
image
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea” adevarul.ro

Parteneri

image
Huiduit, Ștefan Baiaram a facut o criză de nervi pe bancă și l-a lovit cu sticla în cap pe magazioner: „Sunt foarte supărat și dezamăgit” www.fanatik.ro
image
Mărturia şoferului care a lovit mortal doi pietoni în Braşov. "Nu merit să mă trateze" observatornews.ro
image
Cine au fost, de fapt, soldații germani de sub motocicleta din Dunăre? Plăcuțele de identificare oferă primele indicii care dau fiori www.antena3.ro
image
Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, a făcut 19 percheziții în Iași și Timișoara, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
„Dă-o naibii de treabă!” David Popovici, savuros după semifinala de la 200m liber: „Am uitat” as.ro
image
Ce înseamnă de fapt „vedere la mare” când rezervi un hotel. Diferența dintre sea view și side sea view playtech.ro
image
Cum a trăit iubita lui David Popovici semifinala de la 200 metri! Taisia, SHOW în tribune! www.fanatik.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce a învins cancerul, ce face concret Prințesa Kate ca să rămână sănătoasă okmagazine.ro
image
El este prințul care a promovat fitnessul în țara lui și a transformat sportul într-un brand regal okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
image
#Antichitate
Odiseea este bântuită de misterioasele „Popoare ale Mării” – dar cine au fost ele, de fapt? historia.ro
David Popovici | FOTO Profimedia
Popovici luptă pentru încă o medalie. Când are loc finala 200m liber Alte sporturi
Roger Federer (EPA) jpg
Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar după ce compania pe care o deținea a dat faliment. Ce avere are, de fapt Alte sporturi
Paris Saint Germain (EPA) jpg
PSG, din nou supercampioana Europei: „Obiectivul? Să câştigăm tot” Fotbal internațional
David Popovici (EPA) jpg
Mărturisirea lui Popovici, medaliat cu aur: „I-aș zice lui David mic să îndure” Alte sporturi
Cornel Dinu FOTO Mediafax
Cornel Dinu și drama care l-a marcat: „Ar trebui ajutat” Sport
David Popovici (EPA) jpg
AUR pentru Popovici la 100m liber! Campion european pentru a treia oară Alte sporturi
Diego Maradona (EPA) jpg
Procesul Maradona scoate noi orori la iveală: acuzele unui medic legist Fotbal internațional
Paris Saint Germain Aston Villa FC (EPA) jpg
Meciul de care pe care: PSG-Aston Villa se luptă pentru Supercupa Europei Fotbal internațional
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
INTERVIU | Cum transformi un start-up de 5.000 € într-un brand de lux. Marius Dan, antreprenor: „Primul showroom, un apartament din Vitan, București. Îl împărțeam cu o agenție imobiliară. Când a dat faliment, am preluat spațiul, adică livingul” actualitate.net