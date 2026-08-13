David Popovici, primul mesaj după calificarea în finala de la 200 m liber: „A fost foarte bine, suntem în grafic”

David Popovici s-a calificat de pe primul loc în finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene și este pregătit pentru cursa decisivă de vineri seara. Sportivul român a obținut cel mai bun timp din cele două semifinale și a transmis, în exclusivitate pentru TVR, că este „în grafic” înaintea finalei.

Întrebat cum anticipează cursa de vineri, David Popovici a avut un răspuns scurt și sugestiv: „Bubuială. De la toată lumea”. Sportivul român a vorbit și despre programul pe care îl va urma înaintea finalei, explicând că se va concentra pe recuperare și odihnă.

David Popovici, cel mai bun timp din semifinale

David Popovici a încheiat joi seara semifinala de 200 de metri liber cu timpul de 1:44,56, cel mai bun rezultat din ambele semifinale. Performanța i-a asigurat calificarea în finală de pe prima poziție.

Sportivul român va concura în cursa decisivă de pe culoarul 4. Finala este programată vineri seara, de la ora 19:36, ora României, și va fi transmisă în direct de TVR1 și TVR Sport.

După calificare, David Popovici a declarat pentru TVR că este mulțumit de parcursul său și consideră că lucrurile se desfășoară conform planului.

„A fost foarte bine, suntem în grafic, iar mâine, la finală va fi «bubuială»”, a declarat înotătorul român.

Timpul său a fost cel mai bun rezultat al semifinalelor și a rămas pe primul loc și după desfășurarea celei de-a doua semifinale.

Cum se pregătește sportivul pentru finală

După cursa de joi seara, David Popovici a explicat și ce va face înaintea finalei de vineri. Pentru sportivul român, următoarele ore sunt dedicate recuperării și odihnei.

„Urmează recuperare, masaj, stretching, mâncare și odihnă. Și o să dorm mai mult. Clar, mâine pot să dorm și eu un pic mai mult”, a spus David Popovici.

În prima semifinală, pe locul al doilea s-a clasat germanul Lukas Martens, cu timpul de 1:44,79. Martens este deținătorul recordului mondial la proba de 400 de metri liber. Pe poziția a treia s-a clasat britanicul James Guy, care a încheiat cursa în 1:45,14.

A doua semifinală a fost câștigată de Christian Giefing, cu timpul de 1:45,47. Niciunul dintre sportivii din această semifinală nu a reușit să depășească timpul obținut de David Popovici.

Astfel, românul va porni din culoarul 4 în finala de vineri, după ce a înregistrat cel mai bun timp al semifinalelor.

David Popovici, aur european și la 100 m liber

Calificarea în finala de 200 de metri liber vine după o altă performanță importantă obținută de David Popovici la actuala ediție a Campionatelor Europene.

Miercuri, sportivul român a câștigat pentru a treia oară consecutiv titlul european la 100 de metri liber. Popovici a obținut medalia de aur și a stabilit, totodată, un nou record al competiției.

Acum, înotătorul român se pregătește pentru o nouă finală europeană. După calificarea de joi, el va reveni în bazin vineri seara, de pe culoarul 4, pentru cursa de 200 de metri liber.

David Popovici a transmis că este în grafic înaintea finalei și că se așteaptă la o cursă în care toți concurenții vor da totul pentru un rezultat cât mai bun.