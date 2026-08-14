Cutremur în Gruia: CFR, out din cupele europene. Șumudică, noul antrenor

Ardelenii de la CFR Cluj și-au luat „adio” de la parcursul continental, după ce au pierdut, joi, în deplasare, cu 1-2 în faţa echipei norvegiene Tromsø IL, în manșa secundă a turului al treilea preliminar din Conference League.

Clujenii au venit practic în excursie la Tromsø, dat fiind că în tur primiseră o lecție de fotbal, nordicii impunându-se într-un mod mai mult decât categoric, cu 5-0. Pentru parcursul lor, ardelenii se aleg, totuși, cu aproximativ 900.000 de euro, sumă care pică la fix, date fiind datoriile clubului către jucători.

Deși aveau avantajul unei victorii clare din prima manșă, gazdele n-au slăbit ritmul și, în minutul 5, au deschis scorul prin suedezul Leon Hien (25 de ani), ca în repriza secundă, în minutul 48, să majoreze prin norvegianul Isak Vådebu (23 de ani). Replica clujenilor, golul „de onoare” a apărut pe final de meci, când kosovarul Meriton Korenica (29 de ani) a marcat, în minutul 78.

Șumudică, salvatorul lui CFR Cluj? Antrenorul a bătut palma pentru un sezon

Conducerea nu a pierdut vremea după „dușul rece” din cupele europene și, în prima parte a zilei de vineri, a bătut palma cu Marius Șumudică (55 de ani) pentru preluarea funcției de antrenor, acesta asigurându-și o înțelegere valabilă pentru sezonul 2026/2027 - cu toate că un alt nume vehiculat pentru negocieri ar fi fost cel al lui Adrian Mutu (47 de ani). Șumudică începe, astfel, al doilea mandat la „cârma” ardelenilor, după cel extrem de scurt, din iunie-august 2021, timp în care a înregistrat nouă victorii, șapte eșecuri și o remiză, plecând cu scandal - după eliminarea cu Steaua Roșie Belgrad, din play-off-ul de Liga Europa, antrenorul a fost dat afară cu forța și nu i-a mai fost permis accesul în baza de pregătire a echipei. Debutul este de așteptat să se producă, duminică, 16 august, de la ora 21.30, în deplasare, cu Corvinul Hunedoara, contând pentru etapa a V-a de Superliga României.