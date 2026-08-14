 Universitatea Craiova, în play-off-ul de Liga Europa. Are asigurate 4.000.000€
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Universitatea Craiova, în play-off-ul de Liga Europa. Are asigurate 4.000.000€

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Universitatea Craiova strălucește în Europa, învingând acasă formația finlandeză KuPS Kuopio, joi, cu 2-1. Prin această victorie din manșa a doua a turului trei preliminar de Liga Europa, oltenii și-au asigurat prezența în play-off-ul competiției de fotbal, având totodată garanția prezenței în grupele unei cupe europene.

Universitatea Craiova-KuPS Kuopio, Liga Europa (FOTO: Sportpictures)
Universitatea Craiova-KuPS Kuopio, Liga Europa (FOTO: Sportpictures)

Cu toate că formația craioveană a început cu emoții partida, iar oaspeții au fost cei care au deschis scorul, prin argentinianul Valentin Roman Gasc (25 de ani), încă din minutul 5, oltenii nu s-au pierdut cu firea și au încercat în mai multe rânduri egalarea. În cele din urmă, gazdele au echilibrat scorul, în minutul 43, atunci când francezul cu origini congoleze Steven Nsimba (30 de ani) a transformat un penalty, acordat pentru henţ în careu. Apoi, în minutul 62, costaricanul Carlos Mora (25 de ani) a stabilit scorul final, printr-un şut din marginea careului, iar Craiova a consemnat o victorie importantă în parcursul european, învingând cu 3-2 la general.

Oltenii au și plan de rezervă: Conference League

Prin succesul său, Craiova ajunge așadar în play-off-ul competiției, acolo unde va întâlni formația armeană Ararat-Armenia, performanță care „îi îngroașă” conturile cu cel puțin aproape patru milioane de euro. Recapitulând, oltenii au pornit aventura continentală din preliminariile de Liga Campionilor, unde au trecut de primul tur, după care au fost eliminați în runda următoare. Traseul european a continuat în Liga Europa, iar fiecare „dublă” a venit cu 175.000 de euro - inclusiv în scenariul în care nu va trece mai departe, formația din Bănie tot are asigurată faza ligii din Conference League, calificare care vine cu 3,17 milioane de euro, fără a lua în calcul încasările provenite din bilete și drepturile TV, care fac să se depășească pragul de patru milioane de euro. Mai mult, o eventuală calificare în faza ligii din Liga Europa ar aduce însă un plus considerabil în conturile clubului - un bonus de 4,31 milioane de euro acordat pentru accesul în faza principală a competiție, caz în care totalul ar ajunge la 4,835 de milioane de euro, plus veniturile din încasările de bilete și drepturile TV.

Meciul tur din play-off, în Bănie

„A fost dificil să pregătim meciul, nu am avut mult timp. Grupul a crezut! În repriza a doua, am avut mai multă încredere. Jucăm împotriva unor echipe bune! E foarte importantă victoria. Suntem fericiţi. Continuăm să muncim, ne aşteaptă alte meciuri dificile. Cred că, după minutul 30, am fost mai agresivi. Am început, apoi, bine repriza a doua. După ce am marcat, am controlat. Continuăm să muncim. Nu am început foarte concentraţi. E important pentru club. Sunt mulţumit de cum a reacţionat grupul”, a punctat antrenorul Craiovei, portughezul Coelho (45 de ani), după succesul fantastic din cea de-a doua competiție europeană intercluburi. Tehnicianul a comentat și momentul delicat al schimbării lui Baiaram, care a părăsit terenul, în minutul 80, vizibil nemulțumit, încercând să ofere o perspectivă diplomată: „Treceau secundele şi riscam să rămânem fără acea schimbare. Nimic special. M-a îmbrăţişat la final. Nu e uşor să joci la Craiova. Jobul meu este să-i ajut pe jucători”. Meciurile din play-off-ul de Liga Europa se joacă pe 20, respectiv 27 august, turul fiind în Bănie.

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