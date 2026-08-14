 Patronul CFR Cluj, Nelu Varga, ar fi implicat într-o afacere suspectǎ cu aur
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Patronul CFR Cluj, Nelu Varga, ar fi implicat într-o afacere suspectǎ cu aur

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Familia unui om de afaceri român, care a solicitat să îi fie protejată identitatea, susține că a pierdut 1,7 milioane de dolari după ce a finanțat o tranzacție cu aur din Kenya care nu s-a mai concretizat.

Nelu Varga ar fi implicat într-o afacere suspectǎ cu aur / Sursă foto: captura Facebook
Nelu Varga ar fi implicat într-o afacere suspectǎ cu aur / Sursă foto: captura Facebook

Un reprezentant al investitorului afirmă că Mohamed Atta Elmanan, fost oficial al Ambasadei Kuweitului la București, ar fi coordonat operațiunea. Atta respinge acuzațiile.

Documentele consultate de Click! arată că banii au fost transferați în baza unor contracte încheiate cu Linkus Precious Metal Trading LLC, companie din Dubai administrată de Abdel KarimKabage. Familia investitorului afirmă că suma nu a fost restituită nici după șase luni.

Reprezentantul familiei spune că persoanele implicate le-ar fi propus inclusiv un contract de asociere pentru alte investiții în tranzacționarea aurului. Proiectul presupunea o finanțare de un milion de dolari și un randament estimat la aproximativ 10% pe lună, prin operațiuni desfășurate prin intermediul unei rafinării.

Investiția de 1,7 milioane de dolari

Potrivit familiei, propunerea viza finanțarea unei tranzacții cu aur în Kenya. Reprezentanții companiei ar fi susținut că mai aveau nevoie de aproximativ 1,5 milioane de dolari pentru finalizarea operațiunii.

Aceștia și-ar fi asumat în scris că, dacă tranzacția nu se realiza, suma urma să fie restituită în cel mult trei zile. În cazul unei operațiuni încheiate cu succes, investitorul trebuia să își primească banii și profitul convenit în maximum 15 zile.

Familiei i-ar fi fost prezentată perspectiva unui profit total de peste 100 de milioane de dolari. În raport cu valoarea anunțată a tranzacției, contribuția solicitată investitorului român ar fi părut redusă.

Contractul consultat de Click! stabilește o finanțare inițială de 1,5 milioane de dolari. Dacă operațiunea era finalizată cu succes, investitorul urma să încaseze 26,08 milioane de dolari. În cazul în care tranzacția nu se realiza, compania trebuia să restituie suma investită.

Familia afirmă că a transferat în total 1,7 milioane de dolari, însă tranzacția nu a mai avut loc. Ar fi urmat mai multe amânări și promisiuni de restituire, unele întârzieri fiind puse inclusiv pe seama războiului.

Reprezentantul investitorului susține că deține sute de mesaje scrise și vocale în care Atta îl asigura că banii urmau să fie restituiți în scurt timp. După șase luni, suma nu ar fi fost recuperată.

Familia a continuat să creadă că își va primi banii și după semnarea unui nou document în Emiratele Arabe Unite, prin care obligația de plată era reconfirmată.

Cine ar fi coordonat operațiunea

Contractele sunt semnate de Abdel Karim Kabage și Linkus Precious Metal Trading LLC. Familia omului de afaceri susține însă că Mohamed Atta Elmanan ar fi avut un rol central în organizarea tranzacției.

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Potrivit reprezentantului investitorului, Atta nu ar fi fost un simplu intermediar remunerat prin comision, ci persoana care coordona afacerea. Acesta ar fi ținut legătura cu partenerii din Kenya și ar fi avut contacte cu persoanele implicate în rafinărie.

Un cetățean mauritanian menționat în legătură cu operațiunea ar fi fost angajat și partener într-una dintre firmele lui Atta, susține aceeași sursă. Familia afirmă că acesta acționa la indicațiile fostului oficial al Ambasadei Kuweitului.

Mohamed Atta Elmanan respinge aceste acuzații şi susține că nu a intermediat sau coordonat investiția și că nu datorează bani familiei, neexistând, potrivit lui, vreun document care să îi impună o asemenea obligație. El afirmă că responsabilitatea contractuală revine companiei din Emiratele Arabe Unite.

Atta spune că a investit în aceeași tranzacție și că a pierdut aproximativ 1,8 milioane de dolari. Potrivit versiunii sale, reprezentanții companiei i-au fost prezentați prin intermediul lui Ioan „Nelu” Varga.

Legătura cu Nelu Varga

Reprezentantul familiei afirmă că încrederea în investiție a fost consolidată și de faptul că îl cunoștea pe Atta prin intermediul omului de afaceri Ioan „Nelu” Varga, patronul clubului CFR Cluj.

Discuțiile s-ar fi desfășurat timp de peste o lună înainte de transferarea banilor. Familia ar fi primit mai multe documente, inclusiv contractul de investiție. Unul dintre reprezentanții săi a mers apoi în Dubai, unde a vizitat rafinăria și facilitățile prezentate ca făcând parte din operațiune.

Potrivit acestuia, vizita și documentele primite i-au creat impresia că activitatea era reală, chiar dacă nu avea experiență în domeniul tranzacțiilor cu aur.

Actul notarial consultat de Adevărul consemnează recunoașterea datoriei de către Abdel Karim Kabage și Linkus Precious Metal Trading LLC. Documentul prevede că eventualele litigii vor fi soluționate de instanțele din Dubai.

Mohamed Atta Elmanan apare în act în calitate de martor, nu de debitor sau parte contractuală. Familia susține că documentul a fost semnat pentru a consolida obligația de restituire a banilor.

Sursele Click! susțin că ar exista și alte persoane prejudiciate în această afacere. Cei care dețin informații sau se află într-o situație similară sunt invitați să contacteze redacția.

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