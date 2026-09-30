 Eliza, sora Valentinei, reacție sfâșietoare în mediul online. Ce le-a cerut oamenilor: „Nimeni din familia mea nu a fost de acord cu el”
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Eliza, sora Valentinei, reacție sfâșietoare în mediul online. Ce le-a cerut oamenilor: „Nimeni din familia mea nu a fost de acord cu el”

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După mai bine de o săptămână de la moartea Valentinei Tănăsie, sora tinerei, Eliza, a transmis un mesaj emoționant în mediul online și a vorbit despre cele mai grele momente prin care trece familia. 

Eliza, sora Valentinei, face dezvăluiri despre relația acesteia cu Vlad.
Eliza, sora Valentinei, face dezvăluiri despre relația acesteia cu Vlad. Foto: TikTok

Tânăra a explicat de ce a ales să nu apară până acum în emisiuni și a răspuns celor care i-au acuzat părinții că nu ar fi făcut suficient pentru a-și proteja fiica.

Eliza, sora Valentinei: „Nu am crezut ce mi se întâmplă, chiar și după ce am aflat de sora mea”

Sora Valentinei a mărturisit că a fost în stare de șoc după ce a aflat că tânăra a murit și a povestit că, în acele momente, a încercat în repetate rânduri să o contacteze.

„A trecut o săptămână de când mi-am văzut sora moartă. Dacă vreodată am crezut că am dus ceva greu, nu există ceva mai greu decât să îți suni mama și să o anunți că i-a murit copilul. Văd peste tot poze cu sora mea pe internet. Nu pot să cred așa ceva. 

Toată lumea mă caută. De ce nu am o reacție? De ce nu apar în emisiuni? De ce nu vreau să fac chestia asta? Am fost în șoc. Nu am crezut ce mi se întâmplă, chiar și după ce am aflat de sora mea. Eu am sunat-o încontinuu și îi spuneam: «Răspunde, răspunde, răspunde»”, începe mesajul Elizei Tănăsie, publicat pe rețelele de socializare. 

„Nu poți să obligi o femeie de 28 de ani să plece dintr-un loc”

În mediul online, cazul Valentinei Tănăsie a stârnit o adevărată revoltă, iar unele persoane i-au blamat pe părinții tinerei, susținând că aceștia ar fi trebuit să o îndepărteze mai devreme de iubitul ei. Sora Valentinei, Eliza, a simțit însă nevoia să facă mai multe precizări despre situația familiei și despre momentul în care mama lor a aflat despre violențele la care tânăra ar fi fost supusă.

Potrivit Elizei, familia nu a fost de acord cu relația Valentinei și ar fi încercat în repetate rânduri să o convingă să se îndepărteze de bărbatul suspectat ulterior de uciderea ei. 

Eliza a povestit și ce i-ar fi spus Valentina mamei sale în noaptea în care a fost ucisă. Potrivit acesteia, tânăra i-ar fi mărturisit mamei că bărbatul ar fi agresat-o timp de mai multe ore.

„Acum vreau să clarific niște lucruri legate de mama, pentru că săraca ea este peste tot pe internet. Toată lumea o blamează.

Sora mea, un suflet blând și bun, însă o fire mai rebelă, avea 28 de ani, era femeie în toată firea și nu asculta sfaturile noastre. Ea făcea până la urmă ce considera. Era un adult în toată firea. Nu poți să obligi o femeie de 28 de ani să plece dintr-un loc sau să nu mai vorbească cu anumite persoane dacă ea nu simte să facă asta.

În ceea ce privește acest individ, nimeni din familia mea nu a fost de acord cu el. Am încercat în toate felurile să o convingem pe sora mea. Multe dintre declarațiile pe care le-au dat părinții mei, săracii, le-au dat doar pentru că voiau să ajute la prinderea acestui criminal. Nu le-a făcut neapărat bine. Totul s-a înțeles greșit.

Mama mea a aflat în noaptea în care sora mea a fost ucisă că acest individ a bătut-o cinci ore. În perioada aceea, de aproximativ două-trei luni cât au fost împreună, relația părea una scurtă, care nu părea serioasă. Sora mea ne-a încercat să ne convingă că el s-a schimbat. Dar pe cine să convingi? Se convingea doar pe ea, pentru că noi, de la prima dată, am zis: «Nu există să-l iertăm pentru așa ceva.»”

Când a aflat mama Valentinei de calvarul prin care trecea 

Eliza susține că și-a îndemnat în repetate rânduri sora să plece din relația cu Vlad Bălțățeanu, însă, potrivit acesteia, fără niciun rezultat. După ce Valentina i-ar fi povestit mamei sale despre agresiunile la care ar fi fost supusă, tânăra i-ar fi spus că nu mai vrea să rămână în acea relație și că s-a săturat de situația în care se afla.

Mama Valentinei l-ar fi sunat atunci pe tatăl tinerei și i-ar fi povestit ce aflase. Potrivit Elizei, acesta ar fi decis să meargă în ziua următoare să își ia fiica acasă.

„I-am spus: «Tu nu trebuie să rămâi aici. Nu contează că acum îți aduce flori, că îți spune că te iubește. Nu contează. Ce s-a întâmplat o dată se va mai întâmpla».

Dar asta încerc să spun și de asta am ieșit aici: ca să nu-mi mai blamați părinții, pentru că suferă foarte mult. Au făcut tot ce au putut.

Mama, în momentul în care sora mea a sunat-o, ce i-a spus? Că a mărturisit și a zis: «Gata, nu mai vreau să vin la tine, m-am săturat». Așa i-a zis. «Să știi că odată m-a bătut și patru ore încontinuu». Mama a rămas șocată. L-a sunat pe tata. Tata a zis: «Mâine mă duc acolo, vreau să-mi iau fata acasă».

Nu a stat nimeni, cum se zice pe internet. «De ce au stat? De ce n-au luat-o? De ce? De ce? De ce?» Nu. Asta s-a și întâmplat. Tatăl meu a doua zi a plecat să o vadă și să o ia acasă.”

Eliza: „Sora mea, oricum, de mic copil a fost mai retrasă”

Eliza a mai povestit că a încercat în repetate rânduri să o convingă pe Valentina să ceară ajutor și chiar i-a făcut o programare la psiholog. Potrivit surorii victimei, însă, Valentina nu a vrut să meargă, în ciuda eforturilor familiei de a-i fi alături.

„Am vorbit cu sora mea de foarte multe ori, am încercat să o conving. Am făcut programare la psiholog. Din păcate, nu a vrut să vină. Noi chiar i-am întins mâinile, o iubim și o vom iubi toată viața și nici acum nu realizăm ce ni se întâmplă. Însă am făcut acest video ca oamenii să nu-i mai blameze pe părinții mei.

Sora mea, oricum, de mic copil a fost mai retrasă, a fost o fire diferită, era introvertită. Nu mai judecați doar pentru că avea buzele mari. Și ce contează? Ce contează dacă ea a decis să arate într-un fel? Ce contează?

Am ținut neapărat să fac și această mențiune pentru că declarația mamei mele, cumva, simt că a fost scoasă din context. Părinții mei chiar au făcut tot ce au putut.”

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