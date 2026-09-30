 Roxana Nemeș a publicat primele imagini cu fața gemenilor. Ania si Zain au împlinit un an. Ce au ales de pe tăviță i-a surprins pe toți
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Roxana Nemeș a publicat primele imagini cu fața gemenilor. Ania si Zain au împlinit un an. Ce au ales de pe tăviță i-a surprins pe toți

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Roxana Nemeș a avut parte de o zi cu totul specială în cadrul familiei sale. Gemenii vedetei, Ania și Zain, au împlinit un an, iar momentul a fost sărbătorit așa cum se cuvine, alături de oamenii dragi. 

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Foto: Roxana Nemeș. Captură Instagram

Ania și Zain, copiii gemeni ai Roxanei Nemeș, au fost aniversați. Cu această ocazie, artista le-a făcut fanilor o surpriză pe care mulți o așteptau: a publicat primele imagini în care se văd și chipurile celor doi copii. 

Petrecerea a bifat și două dintre tradițiile nelipsite de la prima aniversare, respectiv tăierea moțului și ruperea turtei. Iar alegerile făcute de Ania și Zain de pe celebra tăviță au stârnit imediat curiozitatea părinților. 

Cum arată cei doi gemeni pe care îi are Roxana Nemeș

Prima aniversare a Aniei și a lui Zain a fost un prilej de mare bucurie pentru Roxana Nemeș și familia sa. Artista a adunat la aceeași petrecere nașii, bunicii, rudele și prietenii apropiați pentru a sărbători primul an din viața celor doi copii. 

Până acum, Roxana a fost discretă în privința imaginilor cu cei mici. Vedeta a mai publicat imagini pe rețelele de socializare, dar fețele copiilor nu au fost niciodată arătate. 

La aniversarea de un an, însă, vedeta a decis că a venit momentul ca urmăritorii să-i cunoască „cu adevărat” pe Ania și Zain și a publicat imagini în care le dezvăluie chipurile. 

„O zi pentru ei. Pentru noi. Pentru toți oamenii care îi iubesc. Am strâns într-o singură zi toate sufletele dragi nouă: nași, bunici, familie și prieteni. Și ne-am distrat pe cinste, sărbătorind prima lor aniversare, tăierea moțului și ruperea turtei. Iar astăzi vă lăsăm și pe voi să-i cunoașteți cu adevărat. Ania și Zain”, a scris Roxana Nemeș pe contul său de Instagram. 

Ce au ales cei doi copii de pe tăviță

Unul dintre cele mai așteptate momente ale petrecerii a fost, desigur, alegerea obiectelor de pe tăviță. Potrivit tradiției, obiectele spre care se îndreaptă copilul ar putea oferi indicii, mai mult în joacă, despre pasiunile sau chiar meseria pe care o va avea când va crește.

În cazul gemenilor Roxanei Nemeș, unele dintre alegeri au coincis. Ania s-a îndreptat către microfon, bani și stetoscop, în timp ce fratele ei, Zain, a pus mâna pe mingea de fotbal, bani și stetoscop.

Dacă tradiția se va adeveri, Ania ar putea moșteni chiar pasiunea mamei sale pentru scenă, microfonul fiind unul dintre primele obiecte pe care le-a ales. Zain, în schimb, pare să fi fost atras de sport, după ce a optat pentru mingea de fotbal.

”Și, surprizaaaa… tăvița ne-a dat deja câteva indicii. Ania a ales microfonul, banii și stetoscopul, iar Zain mingea de fotbal, banii și stetoscopul. Care dintre ele vor deveni meserii și care hobby-uri? Vom vedea. Dar spuneți-ne voi: chiar credeți în alegerile de pe tăviță? Sunt pe bune? La mulți ani, minunile noastre. Vă iubim mai mult decât pot spune cuvintele”, a mai menționat vedeta în postare. 

Interesant este că ambii copii au ales atât banii, cât și stetoscopul. Roxana Nemeș a povestit cu umor momentul și și-a întrebat fanii dacă ei chiar cred că obiectele alese la vârsta de un an pot spune ceva despre viitorul unui copil.

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