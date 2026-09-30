 Adina Buzatu, soacră mică sexy la nunta fiicei sale: „Am predat copilul, sunt liberă de contract!” Ce vedete au petrecut alături de miri
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Adina Buzatu, soacră mică sexy la nunta fiicei sale: „Am predat copilul, sunt liberă de contract!” Ce vedete au petrecut alături de miri

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Adina Buzatu (49 de ani) a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa: nunta fiicei sale, Sara, cu Luca.

Adina Buzatu, soacră mică sexy la nunta fiicei sale!
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Adina Buzatu, soacră mică sexy la nunta fiicei sale! Foto: click.ro

Cunoscutul stilist a fost o soacră mică extrem de elegantă, dar și sexy, alegând pentru eveniment o rochie lungă, spectaculoasă, cu decupaje în talie și un decolteu generos.

Fericită și vizibil emoționată, Adina s-a bucurat din plin de petrecerea celor doi tineri și a mărturisit că a fost impresionată mai ales de numărul mare de prieteni care au venit din toate colțurile lumii pentru a le fi alături.

Am fost atât de fericită să-i văd pe Sara și Luca trăind nunta exact așa cum și-au dorit-o, înconjurați de oameni pe care îi iubesc și care le-au întors din plin această iubire. Au venit prieteni din toate colțurile lumii, iar din peste 250 de invitați a lipsit unul singur, pentru că i s-a anulat zborul. M-a emoționat enorm să văd câți oameni au ținut să le fie alături”, ne-a declarat Adina Buzatu.

Nuntă în mijlocul pădurii și petrecere până dimineața

Sara și Luca au ales o ceremonie aparte, în mijlocul naturii. Dragoș Bucurenci, bun prieten al familiei, a fost cel care le-a oferit un moment simbolic, fără caracter legal sau religios.

„Dragoș Bucurenci, cu care ne leagă o prietenie frumoasă, le-a oferit o ceremonie cu totul aparte. Fără caracter legal sau religios, doar cuvinte rostite din suflet, în mijlocul pădurii, care ne-au făcut să râdem și să plângem deopotrivă. Sunt momente pe care le voi păstra mereu.

Am ales să petrecem afară, ca să fim cu toții împreună, iar de la dansul mirilor până dimineață ringul a fost permanent plin. Nu am mai văzut asta”, a povestit Adina.

Pe muzica pusă de Andrei Nicolae, invitații au dansat până dimineața. Printre cei care au fost alături de miri s-au numărat și nume cunoscute din showbiz, precum Andra și Cătălin Măruță sau Dan Negru, oameni cu care Adina Buzatu are o relație apropiată și profesională, ea fiind de ani buni unul dintre cei mai buni stiliști de modă masculină din România și, prin Trends by Adina Buzatu, a îmbrăcat de-a lungul timpului numeroase personalități.

De această dată însă, businessul și moda au trecut în plan secund. Adina a fost, înainte de toate, mama Sarei, emoționată și fericită să-și vadă fiica trăind una dintre cele mai frumoase zile din viața ei.

Iar „soacra mică” a demonstrat că știe nu doar să-i îmbrace impecabil pe ceilalți, ci și să facă ea însăși senzație atunci când ocazia o cere.

„Am predat copilul, sunt liberă de contract!”

Adina Buzatu a fost o soacră mică care a strălucit din toate punctele de vedere. Vedeta a fost îmbrăcată impecabil. Pe lângă invitații de soi pe care i-a avut la nunta fiicei sale de care e tare mândră și de care spune acum: „Am predat copilul, sunt liberă de contract!”, dar și că e singura nuntă la care s-a distrat mireasă. Adina Buzatu a purtat o creație semnată de Nicoleta Negură, la fel și mireasa, fiica ei.

Cum a spus Lia Bugnar: «E singura nuntă la care s-a distrat și mireasa!». Rochiile mele și ale Sarei au fost create de Nicoleta Negură, iar costumele lui Luca și ale multora dintre invitați au purtat semnătura Adina Buzatu.

Andra și Cătălin Măruță, Dan Negru și Codruța, Răzvan Popescu, Jojo și Paul Ipate, Marius Manole, Lia Bugnar au fost acolo ca prieteni, cu bucuria unor oameni care ne cunosc de ani și care au văzut-o pe Sara crescând.Iar eu, după toate emoțiile, pot spune și cu puțin umor: am predat copilul, sunt liberă de contract! Luca a preluat-o cu acte în regulă, iar eu le rămân alături amândurora, cu toată dragostea”, ne-a declarat pentru Click! Adina Buzatu.

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