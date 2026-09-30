Nuntă la Națională! Alex Cicâldau s-a căsătorit civil în mare secret. Naş a fost Mirel Rădoi! Cum arată mireasa fotbalistului, care a înscris în meciul cu Bosnia?

Nuntă mare la Națională! Fotbalistul Alex Cicâldău s-a căsătorit civil, pe 15 septembrie, la Primăria din Balş. Naşi au fost Mirel Rădoi şi soția lui. Cum arată mireasa fotbalistului, care a înscris marți seară în meciul cu Bosnia?!

Alex Cicâldău s-a cununat civil Foto: Instagram

Alex Cicâldău (29 de ani), mijlocaşul de la Universitatea Craiova, e pe val! Fotbalistul a reuşit să marcheze un super gol în minutul 62 în partida cu Bosnia, desfășurată marți seară pe Arena Națională.

Fotbalistul nu s-a putut însă bucura prea tare de acest gol, pentru că România a fost învinsă acasă, cu 2-4, de Bosnia, în etapa a doua din Liga Naţiunilor.

Mirel Rădoi, naș de cununie Foto: Instagram

Alex Cicâldău s-a cununat civil cu Georgiana, la Balş! Naș a fost Mirel Rădoi

În schimb, pe plan personal fotbalistului îi merge foarte bine. Surse din anturajul acestuia au dezvăluit, în exclusivitate pentru Click!, că Alexandru Cicâldău tocmai ce s-a căsătorit!

Fotbalistul Naționalei României a făcut, pe 15 septembrie, cununia civilă la Primaria din Balş (Craiova). Naşi de cununie au fost nimeni alții decât Mirel Rădoi şi soția sa.



Alexandru Cicâldău și Mirel Rădoi au o relație foarte apropiată. Cei doi au colaborat la echipa națională de tineret U21 și la naționala de seniori a României, iar ulterior la Universitatea Craiova, unde Cicâldău a fost o piesă de bază în tactica tehnicianului.

Georgiana, soția lui Alex Cicâldău Foto: Click!

Cine este aleasa fotbalistului de la Națională?

Fotbalistul Alex Cicâldău trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Georgiana, o tânără frumoasă foc din Bucureşti, care a terminat Facultatea de drept la Universitatea din Bucureşti şi care i-a devenit soție, în urmă cu două săptămâni. Ei sunt împreună de aproximativ doi ani si sunt un cuplu care preferă discreția.

Foto: Click!

Alexandru Cicâldău are de 29 de ani şi evoluează în prezent pe postul de mijlocaș la clubul Universitatea Craiova, el fiind şi una din piesele de bază ale echipei naționale de fotbal a României.

Cicâldău s-a format la Academia Hagi și a debutat la seniori pentru Viitorul Constanța. Ulterior, el a avut o primă perioadă de mare succes la Universitatea Craiova, fiind apoi transferat în străinătate la prestigiosul club turc Galatasaray Istanbul. După câteva împrumuturi în Turcia și Emirate, mijlocașul a revenit definitiv în Bănie.