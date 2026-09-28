 Tricolorii, puși la punct în Liga Națiunilor: „O seară urâtă”. Ce zice Hagi
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Tricolorii, puși la punct în Liga Națiunilor: „O seară urâtă”. Ce zice Hagi

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

România a consemnat încă o înfrângere dureroasă în Liga Națiunilor, a doua la rând, pierzând meciul cu Bosnia și Herțegovina, luni, oaspeții impunându-se cu 4-2. Anterior, săptămâna trecută, „tricolorii” au fost învinși cu 2-1 de Suedia

Gheorghe Hagi a avut o nouă seară dificilă în Liga Națiunilor
Gheorghe Hagi a avut o nouă seară dificilă în Liga Națiunilor Foto: Sportpictures

„O înfrângere usturătoare. E un examen, nu l-am trecut. Primul vinovat sunt eu. Vom gândi, vom reflecta. Eu cred că trebuie schimbate mult lucrurile și cred că România trebuie să fie la nivelul de dinainte. Avem de construit, de muncit mult, ca să putem face rezultate foarte bune. Vom vedea. Jucam acasă, eram încrezători... Din păcate, echipa Bosniei a arătat foarte bine, mult mai curajoasă și mai agresivă decât noi”, au fost cuvintele lui Gheorghe Hagi (61 de ani).
Marcatorul celui de-al doilea gol al României, Alexandru Cicâldău (29 de ani), s-a prezentat spășit la marginea terenului de fotbal pentru declarații. „Prea multe nu cred că sunt de zis... Trebuie să revedem meciul, să analizăm foarte bine ce am făcut greșit. Nu știu ce nu a mers, ne-am dorit să câștigăm, dar din păcate scorul a fost o problemă. Sunt sigur că vom reuși să jucăm cum spune antrenorul, dățile viitoare va fi mai bine”, a spus mijlocașul legitimat la Universitatea Craiova. 
„E un rezultat trist, trebuia să luptăm mai mult, să ne apărăm mai bine. Cred că ei au pregătit meciul mai bine, noi nu am fost atât de focusați. Nu putem spune că e greșeala unuia. E a echipei, am jucat toți prost, trebuie să ne asumăm. Cu siguranță a fost un meci greu, urât, trebuie să muncim mult mai mult. Mai sunt patru meciuri, 12 puncte în joc, nu e nimic pierdut. Dar trebuie să schimbăm ceva, altfel nu avem șanse. Orice echipă se poate bate, dar cu atitudinea corectă”, a spus și marcatorul celuilalt gol al României, Daniel Bîrligea (26 de ani). 
Mai departe, selecționata lui Hagi are în față un meci în deplasare, programat în Polonia, vineri, de la 21.45. Deocamdată, România rămâne pe ultimul loc în grupa sa, fiind singura echipă fără vreun punct câștigat. 

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina: 2-4
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia (5 octombrie, 21.45)
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 6p;
2. Bosnia și Herțegovina: 4p;
3. Polonia: 1p;
4. România: 0p.

Ghid de cumpărături

Simona Halep jpg
Simona Halep și-a sărbătorit ziua de naștere alături de iubit. Cum au fost surprinși cei doi la aeroport Vedete românești
marian godina facebook jpg
FotoMarian Godină s-a angajat după ce și-a dat demisia din Poliția Română: „Au crezut că va urma dezastrul” Vedete românești
image
Constatarea unei familii care a renunțat la viața din SUA pentru un sat din Spania: „Nu mai voiam să trăim ca niște hamsteri pe roată” adevarul.ro
image
Ungurii se apropie cu o șosea de mare viteză de România. Punct de legătură important la granița de Nord-Vest adevarul.ro

Parteneri

image
Cornel Dinu dă de pământ cu naţionala României: „S-a văzut servilismul unora faţă de Hagi!”. Interviu exclusiv www.fanatik.ro
image
Patru staţiuni vor avea plaje noi anul viitor. "Să nu se mai înghesuie" observatornews.ro
image
Planta de care trebuie neapărat să scapi, daca o vezi în grădină: Pare inofensivă, dar invadează tot și poate să scadă valoarea casei www.antena3.ro
image
Moment bizar în Parlament la audierea lui Radu Miruță. Militarii care au venit cu el nu au răspuns cine i-a invitat. Cine a vorbit în locul lor www.gandul.ro
image
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
„Pleca de acasă noaptea” Ilie Năstase a reacţionat după ce fosta lui soţie a ieşit la atac contra actualei, Ioana! as.ro
image
Prețurile apartamentelor au scăzut într-un mare oraș din România. Ce arată datele pentru restul țării playtech.ro
image
Marius Mitran, necruțător: „România B a fost un experiment. O tentativă eșuată în gândurile lui Hagi!” www.fanatik.ro
image
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii! www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate Middleton încă respectă cu religiozitate „Regula de aur” a Prințului Philip pentru familia regală. Despre ce este vorba? okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
Romania Bosnia si Hertegovina (Sportpictures) jpg
Seara gafelor. România, alt scor rușinos în Liga Națiunilor: învinsă de Bosnia Fotbal internațional
Nicolae Stanciu la nationala din Romania (Sportpictures) jpg
Gică Hagi, văzut prin ochii presei din Bosnia: „A dat totul peste cap” Fotbal internațional
Gheorghe Hagi (Sportpictures) jpg
Surprizele lui Hagi: cei mai valoroși jucători, „out” pentru meciul cu Bosnia Fotbal internațional
Nicolae Stanciu (Sportpictures) jpg
Din interior: cum a trăit naționala eșecul cu Suedia și ce va face diferit Fotbal internațional
Gheorghe Hagi (Sportpictures) jpg
România continuă în Liga Națiunilor. Hagi promite calificarea la EURO 2028 Fotbal internațional
Andrei Ratiu la nationala Romaniei (Sportpictures) jpg
Bosnia-Herțegovina, peste tricolori. Cel mai valoros român nu prinde Top3 Fotbal internațional
Gheorghe Hagi in Suedia (Sportpictures) jpg
Hagi revoluționează echipa în următorul meci. În cine își pune speranțelele Fotbal internațional
Suedia Romania, Radu Dragusin Alexander Isak (Sportpictures) jpg
Jucător de 145 de milioane de euro, „victima” lui Drăgușin. Ce i-a făcut Fotbal internațional
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net