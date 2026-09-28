Tricolorii, puși la punct în Liga Națiunilor: „O seară urâtă”. Ce zice Hagi

România a consemnat încă o înfrângere dureroasă în Liga Națiunilor, a doua la rând, pierzând meciul cu Bosnia și Herțegovina, luni, oaspeții impunându-se cu 4-2. Anterior, săptămâna trecută, „tricolorii” au fost învinși cu 2-1 de Suedia.

Gheorghe Hagi a avut o nouă seară dificilă în Liga Națiunilor Foto: Sportpictures

„O înfrângere usturătoare. E un examen, nu l-am trecut. Primul vinovat sunt eu. Vom gândi, vom reflecta. Eu cred că trebuie schimbate mult lucrurile și cred că România trebuie să fie la nivelul de dinainte. Avem de construit, de muncit mult, ca să putem face rezultate foarte bune. Vom vedea. Jucam acasă, eram încrezători... Din păcate, echipa Bosniei a arătat foarte bine, mult mai curajoasă și mai agresivă decât noi”, au fost cuvintele lui Gheorghe Hagi (61 de ani).

Marcatorul celui de-al doilea gol al României, Alexandru Cicâldău (29 de ani), s-a prezentat spășit la marginea terenului de fotbal pentru declarații. „Prea multe nu cred că sunt de zis... Trebuie să revedem meciul, să analizăm foarte bine ce am făcut greșit. Nu știu ce nu a mers, ne-am dorit să câștigăm, dar din păcate scorul a fost o problemă. Sunt sigur că vom reuși să jucăm cum spune antrenorul, dățile viitoare va fi mai bine”, a spus mijlocașul legitimat la Universitatea Craiova.

„E un rezultat trist, trebuia să luptăm mai mult, să ne apărăm mai bine. Cred că ei au pregătit meciul mai bine, noi nu am fost atât de focusați. Nu putem spune că e greșeala unuia. E a echipei, am jucat toți prost, trebuie să ne asumăm. Cu siguranță a fost un meci greu, urât, trebuie să muncim mult mai mult. Mai sunt patru meciuri, 12 puncte în joc, nu e nimic pierdut. Dar trebuie să schimbăm ceva, altfel nu avem șanse. Orice echipă se poate bate, dar cu atitudinea corectă”, a spus și marcatorul celuilalt gol al României, Daniel Bîrligea (26 de ani).

Mai departe, selecționata lui Hagi are în față un meci în deplasare, programat în Polonia, vineri, de la 21.45. Deocamdată, România rămâne pe ultimul loc în grupa sa, fiind singura echipă fără vreun punct câștigat.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 6p;

2. Bosnia și Herțegovina: 4p;

3. Polonia: 1p;

4. România: 0p.