Seara gafelor. România, alt scor rușinos în Liga Națiunilor: învinsă de Bosnia

Echipa națională de fotbal a României a pierdut și al doilea meci din Liga Națiunilor, „tricolorii” cedând în fața celor de la Bosnia și Herțegovina, luni, într-un meci considerat pe teren propriu și încheiat cu 4-2 în favoarea oaspeților. Pentru țara noastră e a doua înfrângere la rând, săptămâna trecută România pierzând și în fața Suediei, nordicii câștigând cu 2-1.

Daniel Bîrligea a fost aproape de „dublă” în meciul din Liga Națiunilor Foto: Sportpictures

Bosniecii au deschis scorul partidei, în minutul 12, prin Armin Gigović (24 de ani), care a profitat de erorile din apărarea României, ca doar șapte minute mai târziu, Tarik Muharemović (23 de ani) să majoreze rezultatul. Mai târziu, „tricolorii” au reușit să reducă din diferență, grație lui Daniel Bîrligea (26 de ani), după un gol cu capul în minutul 28, însă înainte de pauză, Bosnia și Herțegovina a înscris iar prin Haris Tabaković (32 de ani), în minutul 40, intrând la vestiare conducând cu 3-1. La revenirea pe teren, oaspeții nu s-au lăsat și au marcat pentru 4-1, prin Ermin Mahmić (21 de ani), în minutul 55, iar lucrurile erau din ce în ce mai sumbre pentru „tricolori”. Cel care a reușit să mai domolească gustul amar a fost Alexandru Cicâldău (29 de ani), care a înscris al doilea gol al țării noastre cu un șut puternic de la distanță. Mai târziu, Bîrligea a consemnat „dubla”, în minutul 88, într-un moment care a fi putut relansa ritmul și speranțele acestei partide, însă reușita sa a fost anulată pe motiv de offisde la Louis Munteanu (24 de ani). România consemnează, astfel, un al doilea meci pierdut, fiind învinsă cu 4-2 și având mari probleme defensive. Mai departe, selecționata lui Gheorghe Hagi (61 de ani) are în față un meci în deplasare, programat în Polonia, vineri, de la 21.45. Deocamdată, România rămâne pe ultimul loc în grupa sa, fiind singura echipă fără vreun punct câștigat.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 6p;

2. Bosnia și Herțegovina: 4p;

3. Polonia: 1p;

4. România: 0p.